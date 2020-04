L'estrema destra minaccia Fauci, il virologo che smentisce le menzogne di Trump

Sono fascisti e estremisti di destra. Quindi sono contro il progresso e la scienza.

Capita così che le misure di sicurezza a protezione del dottor Anthony Fauci, l'infettivologo Usa che nei briefing della Casa Bianca sul coronavirus non teme di correggere il presidente Usa Donald Trump, sono state rafforzate a seguito delle minacce ricevute dal medico 79enne.

Fauci è diventato una specie di eroe negli Usa perché pacatamente e regolarmente interviene per porre rimedio alle esagerazioni e alle falsità del presidente durante i briefing quotidiani sul coronavirus. Per questo ha cominciato a ricevere minacce dall'estrema destra, ma anche tentativi di approccio sgraditi da parte di ardenti ammiratori.

Ieri sera al briefing il dottore non ha commentato la notizia rilanciata dal Washington Post che è sotto scorta. Trump è intervenuto sostenendo che "Fauci non ha bisogno di scorta, tutti lo amano".

Se qualcuno dovesse attaccarlo "finirebbe in un mare di guai" ha detto il presidente, ricordando il passato atletico del medico, "era un grande giocatore di basket alle superiori" ha aggiunto. "Un po' bassino per l'Nba ma pieno di talento". Il dipartimento della Sanità non ha voluto confermare che Fauci è sotto scorta.

Il virologo gode di grande notorietà in queste settimane durante le quali è diventato il volto della comunità scientifica Usa che combatte il coronavirus. Ma è stato preso di mira da molti blogger e commentatori di estrema destra. Il blog American Thinker lo ha definito "un servo dello stato profondo pazzo per la Clinton".