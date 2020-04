Gli Stati Uniti hanno superato i 200 mila contagiati da Coronavirus

Trump aveva negato ma invece le cose sono andate come aveva predetto l'immunologo Anthony Fauci.

Gli Stati Uniti hanno superato oggi la soglia dei 200.000 casi del nuovo coronavirus, secondo la John Hopkins University, che attingendo alle fonti ufficiali, in primi l'Oms, tiene il conto al minuto del bilancio della pandemia.

L'epidemia di coronavirus ha ucciso almeno 4.361 persone nel Paese, il primo al mondo per numero di casi (203.608).

Nello stato di New York si temono 16 mila morti

Circa 16mila persone potrebbero morire di coronavirus nel solo Stato di New York. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, citando delle proiezioni basate sugli ultimi dati a disposizione, che indicano 391 morti nelle ultime 24 ore, con un bilancio di 1.941 decessi dall'inizio dell'emergenza.

Lo Stato di New York ad oggi è l'epicentro della diffusione del coronavirus negli Usa, ma Cuomo ha voluto mettere in guardia gli altri Stati: "Guardateci oggi, vedrete voi domani".

Il numero dei morti "continuerà a salire", ha aggiunto il governatore, indicando il picco approssimativamente per la fine di aprile. In quel momento, ha detto Cuomo, lo Stato di New York necessiterà di 110mila posti letto e 37mila ventilatori. A margine il governatore si è detto "spaventato" per le condizioni di suo fratello, il giornalista della Cnn Chris Cuomo, risultato positivo al tampone.