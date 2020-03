Trump sgradevole sul coronavirus: "Non vogliamo trovarci nella stessa situazione dell'Italia

Repellente, anche quando cerca di dire qualcosa che non sia volgare e disumano come al solito.

"Ci vogliamo sbarazzare di questo virus e avere il numero minore di morti possibile" ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che "non vogliamo essere nella stessa situazione in cui si è trovata l'Italia, siamo un paese molto più grande, la situazione sarebbe ancora peggiore e non vogliamo che accada".

Restrizioni negli spostamenti

Il governo statunitense sta valutando la possibilità di restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale. "È possibile", ha risposto il presidente statunitense, Donald Trump, a una domanda su questo tema durante la conferenza stampa in svolgimento alla Casa Bianca sul nuovo coronavirus. "Vedremo come andrà" ha aggiunto.

Poi, rivolgendosi alle persone che hanno programmato dei viaggi di vacanza, Trump ha detto: "Godetevi la vostra casa. Raccomanderei di godersi il salotto".

L’economia si riprenderà velocemente

Passata la crisi coronavirus, l'economia si riprenderà velocemente, anche più in fretta di quanto qualcuno prevede. Parola del presidente americano Donald Trump, che in conferenza stampa ha previsto un futuro "balzo" per l'economia. L'amministrazione Usa, ha promesso, aiuterà le imprese per assicurare che il paese esca dalla crisi "con un'economia prospera e in crescita".