Monsignor Pizzaballa: "I tempi di Gesù non erano meglio di ora: c'era l'occupazione romana e Erode"

Verissimo: spesso si parla del passato come di un’epoca migliore ma non è quasi mai vero.

"I tempi di Gesù non erano migliori dei nostri: c'era l'occupazione romana, c'era Erode, c'erano i vari centri di potere... in fondo, l'uomo non sembra cambiato molto da allora". E' quanto osserva monsignor Pierbattista Pizzaballa amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, nel suo messaggio per il Natale.

"Oggi - afferma l'esponente del Vaticano - dobbiamo fare i conti con la fragilità della vita politica, percepita sempre più lontana dalla vita reale della popolazione e apparentemente non in grado di affrontare in maniera sistematica gli enormi problemi sociali ed economici della nostra regione in Terra Santa. E' difficile, in questo contesto, vedere come sia possibile dare anche minime prospettive di respiro alla questione israelo-palestinese, che appesantisce la vita di gran parte della nostra comunità".

Monsignor Pizzaballa sottolinea che "tante sono le proposte di soluzione, ma mai realizzate: seppure il numero sempre più crescente dei pellegrini in Terra Santa alimenti l'economia, in gran parte del territorio della diocesi il lavoro resta il problema principale. Assistiamo, inoltre, all'inasprirsi delle condizioni di vita di tanti lavoratori stranieri e immigrati", mentre "l'idea di emigrare diventa una tentazione, un pensiero persistente in tanti di noi".

Insomma, lamenta l'amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme, "tutto sembra dirci che parlare di speranza sia semplice retorica, un estraniarsi dalla realtà vera della nostra terra". Ma, avverte, "guai a rassegnarsi! La nascita di Gesù non ha cancellato nessuno dei drammi politici, sociali ed economici del suo tempo; Cristo non è venuto a rivoluzionare le strutture sociali del suo tempo, non ha voluto conquistare il potere, ma il cuore dell'uomo: è così che ha cambiato il mondo".