Due cristiani per difendere il Natale e le chiese siriache dell'odio dei jihadisti pro-Erdogan

A novembre avevano diffuso un appello in lingua aramaica di Elizabeth Kourie, responsabile politica del Movimento cristiano siriano in seno al Consiglio democratico in Siria, l'organismo di auto-governo del Nord della Siria invasa da Erdogan e dalle milizie jihadiste che continuano a commettere crimini orrendi mentre l'Occidente si prepara a festeggiare il Natale.La Kourie aveva mandato un appello avvertendo della pulizia etnica in corso nell'area da parte dei jihadisti al soldo di Erdogan. Oggi è comparso un video, creato da Raman Hese, che lo ha diffuso su twitter, in cui vengono mostrati due cristiani in difesa delle rovine di una Chiesa. Perché il Natale non si avvicina soltanto per noi, ma anche per quei cristiani del Nord della Siria cui viene impedito davvero di festeggiarlo. Questa è gente che soffre e che vede la propria cultura e le proprie tradizioni minacciate e distrutte, mentre qui da noi Salvini e la Meloni fanno le sceneggiate sui presepi.