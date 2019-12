La Sacra Famiglia rinchiusa in gabbia: "È questo che succede oggi ai migranti"

Gesù, Giuseppe e Maria nelle gabbie simili a quelle utilizzate dai Border Patrol per i migranti latini che cercano di entrare negli Stati Uniti: è questa l'idea della Chiesa Metodista di Claremont, in California, dove il pastore, il Reverendo Karen Clark, ha deciso questa particolare disposizione per il presepe di quest'anno. E sta ovviamente attirando molto l'attenzione.

"La Sacra Famiglia rappresenta tutte le famiglie senza nome" ha spiegato il Reverendo, "abbiamo sentito della loro situazione; abbiamo visto come sono trattati. Volevamo che la Sacra Famiglia li rappresentasse in quanto anche loro sono stati rifugiati".

"Non è una scelta politica, ma teologica. Se tieni all'immagine della Sacra Famiglia, vederli separati nelle gabbie crea compassione in molte persone".

"Poco dopo la nascita di Gesù, la sacra famiglia dovette fuggire per l'Egitto per sfuggire all'editto di Erode. Scappavano dalla persecuzione e dalla morte. Cosa sarebbe successo se questa famiglia avesse chiesto asilo negli Stati Uniti di oggi?" si è chiesa la Clark su Facebook.