Gentiloni sul Mes: "Il patto di stabilità era stato pensato con la crisi, è ora di cambiarlo"

Il commissario Ue in unʼintervista al quotidiano Sueddeutsche Zeitung spinge per la riforma del trattato.

Il patto di stabilità, che è stato pensato in un momento di crisi, ora va rivisto: a indicarlo è il commissario europeo Paolo Gentiloni. In un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung, l'ex premier spiega che "queste regole sono nate in un momento particolare. Ora però da questa crisi siamo fuori" e "abbiamo altre sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di crescita bassa e bassa inflazione".

Gentiloni vuole agire rapidamente. Il commissario afferma innanzitutto di voler valutare i vantaggi e gli svantaggi delle regole. "Ci saranno consultazioni su questa base e nella seconda meta' del 2020 potremmo presentare proposte", dichiara ancora il commissario all'Economia europeo.