Friends, com' è bello ritrovarsi

La reunion di Friends si farà, e finalmente abbiamo anche una data: il 27 maggio, la sitcom simbolo degli anni ’90, che continua ancora oggi a farci divertire ed emozionare con le sue innumerevoli repliche, torna con un episodio speciale sulla piattaforma streaming HBO Max, che vedrà gli interpreti dei sei protagonisti Courtney Cox (Monica), Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrov (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) e David Schwimmer (Ross) ritrovarsi dopo 17 anni dall’addio al pubblico della serie.

L’atteso ‘The One Where They Get Back Together’ è stato annunciato con un breve teaser pubblicato sui social dalla stessa Jennifer Aniston, ma non sarà però un ‘unscripted’, ovvero un episodio sequel della serie originale, bensì una vera e propria reunion in cui il cast principale e alcune guest star confermate dalla HBO torneranno nello Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, lo studio che ha dato vita a tutte e dieci le stagioni di Friends, per presentare al pubblico uno spettacolo di cui ancora non sono stati rivelati i dettagli.

L’ultimo episodio ‘The Last One’, andato in onda il 6 maggio 2004, fu visto da 52,5 milioni di persone ed è stato il quarto series finale più seguito della storia della televisione nonché l'episodio più visto del decennio, che ha commosso i fan di tutto il mondo e gli stessi protagonisti, per i quali Friends non è stato solo uno show, ma una tappa fondamentale delle loro carriere e delle loro vite.

Per questo motivo (e probabilmente per il lauto compenso di due milioni di euro che ognuno di loro ha ricevuto), i sei del Central Perk hanno accettato di tornare davanti alle telecamere per rivivere il ricordo della serie cult che con le sue scene, battute e gag iconiche, ha segnato una generazione ed è diventata un cult, continuando ancora oggi ad avere uno straordinario successo e a conquistare nuovi fan.

Lo speciale vedrà alla regia Ben Winston, mentre i produttori esecutivi sono gli stessi sei attori principali, i due ideatori dello show Marta Kauffman e David Crane, con la collaborazione di Kevin Bright. Ci saranno grandi ritorni di attori che hanno già avuto ruoli più o meno importanti nella serie come Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Elliott Gould (Jack, il padre di Ross e Monica), Larry Hankin (il signor Heckles, vicino di casa di Monica), Christina Pickles (Judy, madre di Ross e Monica), Tom Selleck (Richard, fidanzato di Monica) e Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel), ma tante saranno anche le star che, da grandi seguaci della sitcom non hanno perso l’occasione di partecipare a questo evento straordinario, tra cui David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, e persino Malala Yousafzai.

L’idea di una reunion aleggiava già da tempo tra i membri del cast e della produzione, ma la sua effettiva messa in atto era stata smentita dagli stessi Kauffman e Crane che, nel 2019, avevano attribuito la scelta a “principalmente due ragioni. Una di queste è che non faremo una reunion perché è uno show su un periodo ben preciso della vita, in cui i tuoi amici sono la tua famiglia. E quando hai una famiglia tutto cambia. Ma l'altra ragione è che non riusciremmo a eguagliare quanto fatto”.

Come invece appare ormai chiaro la riunione si farà, ma con la consapevolezza che questa non sarà una brutta copia o un tentativo di ripresa della serie originale, ma solo un modo per ricordarla e celebrarla, e con la speranza che gli affezionatissimi fan, divisi tra chi non sta nella pelle e chi invece ha qualche riserva sul progetto, lo accolgano con favore o per lo meno non provino l’impulso di coprirsi gli occhi come Phoebe nell’iconica scena dell’episodio ‘The one where everybody finds out’.

Mar. Cen.