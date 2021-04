Esce a sorpresa un nuovo singolo di Mick Jagger e Dave Grohl

admpumiddle

Nonostante l’età Mick Jagger non accenna a voler appendere la chitarra al chiodo e a smettere di stupire i suoi fan: questa volta l’ha fatto con un nuovo singolo, annunciato a sorpresa ieri alle 17:00. ‘Eazy Sleazy’ è nata da una collaborazione virtuale con Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, durante il lockdown di marzo, esperienza che ha ispirato il cantante nella composizione del nuovo brano. Con un sound decisamente rock’n’roll ed un ritornello contagioso, Jagger mette in musica l’esperienza dell’isolamento, tra “zoom calls”, “way too much tv” e riferimenti ironici alle teorie cospiratrici legate ai vaccini e a Bill Gates.

outstream

"E' una canzone che ho scritto per uscire dall'isolamento, con quell'ottimismo di cui c'è bisogno” ha detto Jagger, ed è infatti con questo ottimismo che nel brano si fa riferimento ad un "giardino delle delizie terrene”, un mondo post-pandemico, al di là di questa situazione surreale, che sembra sempre più vicino.





Al momento la traccia, prodotta da Matt Clifford, è disponibile solo sulle piattaforme social dei due artisti e su Youtube, dove nel videoclip ufficiale Jagger si mostra in versione casalinga con la sua chitarra, mentre Grohl suona dallo studio dei Foo Fighters batteria, chitarra e basso quella che secondo lui sarà senza subbio “la canzone dell’estate”.

ad_dyn<