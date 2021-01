La Divina Commedia rivive sul web con la mostra “A riveder le stelle”

A partire da oggi, 1 gennaio, gli Uffizi celebrano il primo giorno del settecentenario di Dante Alighieri, e lo fanno attraverso il loro sito web che permetterà, per la prima volta, la visione di tutti i disegni che illustrano il Poema dantesco del pittore Federico Zuccari realizzati alla fine del Cinquecento. La mostra “A riveder le stelle” raccoglie l’intero gruppo di questi disegni, complessivamente 88, che sono stati digitalizzati e curati da Donatella Fratini e dal suo entourage.

Finora, gli ottantotto disegni sono stati visti soltanto da pochi studiosi e appassionati nel corso delle due volte in cui sono stati esposti: nella grande mostra dantesca tenuta a Firenze in Palazzo Medici- Riccardi nel 1865 e alla Casa di Dante in Abruzzo nel 1993. Ora grazie all’ opera di digitalizzazione in alta definizione, è stato possibile organizzare un percorso a tappe che permetterà di osservarli per la prima volta nella loro interezza.

Si apre così il settecentenario dalla morte del sommo poeta, con l’esposizione di un materiale prezioso non soltanto per gli studiosi, ma anche e soprattutto per i soli appassionati e per chiunque sia interessato ad addentrarsi nella sua opera per seguire, come dice Dante Alighieri, virtute e conoscenza.

