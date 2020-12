"L'Alchimista" di Paulo Coelho diventa un film e sarà girato in Marocco.

Tra aprile e luglio 2021 dovrebbero iniziare le riprese de L'Alchimista, film tratto dal romanzo dello scrittore brasiliano Paulo Coelho.La regia è di Kevin Scott Frakes, produttore tra l'altro di American Ultra e Lessons in Love.Il regista ha firmato un contratto di 20 milioni di euro con il CCM, il Centro Cinematografico Marocchino. Indiscrezioni della stampa indicano l'attore Tom Cruise tra i protagonistiL'equipe tecnica che aveva già fatto, a settembre 2020, un sopralluogo in Marocco è tornata sul posto proprio in questi primi giorni di dicembre.Il libro best-seller di Paulo Coelho fu pubblicato per la prima volta nel 1988 in Brasile e successivamente tradotto in cinquantasei lingue, vendendo oltre cento milioni di copie in più di centocinquanta nazioni.Nel 1996, grazie a L'Alchimista Coehlo ha vinto il premio letterario Grinzane Cavour.Marrakech, Erfoud, Essaouira e Fes saranno le località che faranno da sfondo alla storia del pastore andaluso Santiago che, per cercare un tesoro misterioso, oltrepasserà lo stretto di Gibilterra e si spingerà fino alle piramidi d'Egitto, attraversando il deserto nordafricano.Oltre ad un viaggio fisico attraverso terre sconosciute e popolazioni straniere, Santiago intraprenderà anche un viaggio alla ricerca di sé stesso e dei sentimenti fondativi della vita.Durante tutto il viaggio, in questa favola spirituale, al fianco del giovane ci sarà l'Alchimista, che lo aiuterà a meglio comprendere sé stesso, l'anima del mondo, l'amore e il linguaggio universale.Santiago imparerà a parlare al sole e al vento, arrivando a riconoscere quei piccoli segni e segreti della terra che gli uomini hanno romai dimenticato, raggiungendo una sintonia totale con il mondo."Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose" è l'insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alla frontiera tra il racconto de Le mille e una notte e una storia di iniziazione.