Amadeus annuncia: "Ibrahimovic ospite fisso al Festival di Sanremo 2021"

Dopo Cristiano Ronaldo lo scorso anno, nel 2021 a scendere in campo sul palcoscenico dell’Ariston sarà, che si volgerà dal 2 al 6 marzo.Lo conferma il direttore artistico Amadeus, durante la conferenza de “L’Anno che verrà”: “Finalmente posso ufficializzarlo: sarà sul palcoscenico dell’Ariston per tutte le serate. Da tifoso interista ci ho provato a fargli saltare qualche partita -scherza- ma i milanisti stiano tranquilli, non ne salterà nessuna, in quei giorni starà con noi e ci saranno molte sorprese. È un grande campione, sono felice di aver ricevuto il suo consenso”.È bastato questo annuncio da creare un coro da stadio attorno al festival canoro. La decisione di ingaggiare uno dei personaggi più social e di richiamo del mondo calcistico in particolare e sportivo in generale è stata sicuramente un asso nella manica da parte degli autori. Rimane da chiarire come il Milan, in collaborazione degli organizzatori, decida di far combaciare partite e festival senza creare danni o polemiche, rispettando chiaramente le norme anti Covid.