In uscita nel 2021 la docu-serie Netflix con Papa Francesco

Nell'enorme gamma di argomenti messa disposizione da Netflix, nell'anno che verrà la piattaforma ha deciso di stupide nuovamente il pubblico. Infatti, nel 2021 sarà inaugurata una serie ispirata al libro “” (“La Saggezza del tempo”), scritto da Papa Francesco a cura di Padre Antonio Spadaro, in Italia pubblicato nel 2018 da Marsilio.La miniserie, diluita in quattro episodi, racconta le esperienze di vita donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo, ma attraverso gli occhi delle nuove generazioni, cioè filmmaker sotto i 30 anni del loro stesso Paese che ne raccoglieranno le preziose testimonianze.A fungere da collante fra le varie storie, darà la sua testimonianza lo stesso Papa Francesco, non solo rappresentante della terza età, ma anche promotore del messaggio di fondo del racconto: i protagonisti, pur appartenendo a diverse culture, etnie e religioni, affrontano le stesse problematiche, come l’amore, il lavoro, le lotte e i sogni."Gli anziani hanno la saggezza. A loro è stato affidato il compito di trasmettere l'esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo" dice Papa Bergoglio ne “La Saggezza del tempo”.La docu-serie, prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group, è diretta da