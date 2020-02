La diretta Sanremo 5 / Ferro: "Non sono sbagliato, nessuno lo è". La mise di Achille Lauro

A cura di Stefano Miliani



Questa nota vale per tutta la serata fino a che non viene decretato il podio dei tre finalisti. La classifica provvisoria dei 23 big rimasti, che potete leggere più sotto ed è indicativa perché frutto di graduatore diverse, vede ai primi tre posti Diodato in testa, Francesco Gabbani secondo, Le Vibrazioni terzi. Seguono i Pinguini quarti e Pelù quinto. Stasera c'è anche il televoto.



Avvio con la Banda dei Carabinieri che per i suoi cento anni esegue l'Inno d'Italia. Segue Fiorello con entrata rock che richiama Amadeus con la parrucca bionda alla De Filippi dato che - raccontano - c'era in ballo una scommessa: il direttore artistico l'avrebbe messa se gli ascolti andavano alla grande come sono andati. "La Rai ci ha chiesto il bis, ci pensiamo alla fine della serata, la prossima settimana", esclama la colonna del festival 2020 a fianco del direttore artistico. Lui scherza, ma nello scherzo presumibilmente ci sarà del vero.



Bel discorso di Tiziano Ferro sui suoi 40 anni. O per meglio dire: "Non sono sbagliato, nessuno lo è". Quindi: nessun tipo di amore lo è, neppure quello gay, non solo quello etero. Lui ha fatto da pochi mesi coming out.





Achille Lauro ri-stupisce spettatori e presentatori per la mise: da damina del '700, in sottoveste trasparente con parrucca e tacchi rossi. Strappa uno "spettacolare, lui è più avanti, è già a lunedì" da Fiorello ammirato. Nella graduatoria è posizionato all'undicesimo posto.



Amadeus lancia la mostra dal 5 marzo al 2 giugno alle Scuderie del Quirinale di Roma la mostra su Raffaello per i 500 anni dalla morte del pittore. In mini spot ma almeno è di cultura.



I Pinguini Tattici Nucleari con la loro vivacissima "Ringo Starr" sono per adesso al quinto posto. Incitano il pubblico a ballare, ci scappa un bacetto a Mara Venier in prima fila.



Levante è 13esima nella classifica provvisoria con Tikibombom.



Francesca Sofia Novello torna dopo ieri sera. Presenza ben poco incisiva, ieri. Ha qualcosa da dire?



Fiorello: sono in scaletta all'una. Il showman porta un foglio preoccupato, lo fa leggere al direttore di Rai1 Coletta, all'ad Rai Salini, al presidente Rai Salini, "l'ha letto qui? "C'è scritto che io esco all'una. Cosa posso fare, dimmi Antonio (uomo macchina dell'Ariston)" Pubblicità. "Vi siete venduti alla pubblicità".



L'elogio della platea. "Una così a Sanremo, e se è così la galleria non è da meno, sembra di essere allo stadio". Ama accarezza ilpubblico insala.



Piero Pelù con "Il gigante" è nelle prime posizioni: quinto. Uno dei brani migliori del festival, rock puro. Pantaloni scintillanti, torso nudo su giubba tipo soldato del '700, è in forma il rocker. In platea "ruba" la borsetta a una signora e la porta sul palcoscenico. La platea apprezza.



Diletta Leotta comunica ad Amadeus che il Verona ha battuto la Juventus 2 a 1. Lui, da interista, si rallegra (domani va al derby con il Milan).



La platea con telefoni a mo' di luci che sventola per il medley di Tiziano Ferro. Che si congeda dal festival e ottiene un coro con il suo nome dal pubblico. "Che emozione", da Amadeus. Solito discorso: c'è solo "emozione" nel nostro vocabolario?



Tiziano Ferro non canta subito. Prima si concede una dichiarazione d'orgoglio e di diritto ad amare chi ama."La felicità non è un privilegio, è un diritto, non sono sbagliato, nessuno lo è". Dice cosa ha scoperto a 40 anni, dice di aver visto Dio. E rammenta: "ci ho messo 40 anni per vedere il tuo sguardo da innamorato. Nessuno al mondo dovrebbe vivere soffrendo. Sono dalla parte dei deboli, Dio non commette errori e non ha iniziato il 21 febbraio 1980".



Il vincitore dei Giovani Leo Gassman reintepreta la sua "Va bene così" e il coro su "Asimbonanga", termine in omaggio a Nelson Mandela ripreso dall'omonima canzone del naturalizzato sudafricano Johnny Clegg.



Marco Masini è il quindicesimo nella classifica. Canta lui.



La terza co-conduttrice, già passata di qui : Sabrina Salerno. Che vorrebbe vedere gli uomini scendere le scale con il tacco. Amadeus ribatte: l'ho fatto, l'ha fatto l'altra sera Fiorello truccato dalla De Filippi.



Il testimone passa a Diodato con Fai rumore. Il suo essere primo nella classifica provvisoria significa che ha buone chance.



Alberto Urso in gara con "Il sole ad est": 18esimo al momento. L'impressione è che prima cantino gli artisti con meno chance, così da tenere più alta l'attenzione nella seconda serata. Il cantante è il modello tenorile pop inventato da Andrea Bocelli ma dopo le incursioni di Pavarotti. Il ruolo di Urso qua? La tradizione sanremese.



Rispolverando il suo "Amadinho" su Amadeus si ripresenta come co conduttrice Diletta Leotta. In abito bianco, strascico e minigonna. "Un aquilone", lo definisce Ama. Nella prima serata Rula Jebreal l'ha surclassata.



Irene Grandi con la sua canzone "Finalmente io" scritta da Vasco Rossi è per adesso ottava.



Fiorello: gli Ama-Rello (lui e Ama) vi cantano "Un mondo d'amore" di Gianni Morandi. Una versione rockettara, se la cavano decorosamente, per non essere cantanti.



Ancora Fiorello: Amadeus aveva promesso che se arrivavano ascolti pazzeschi si sarebbe presentato con la parrucca bionda della De Filippi. Genitori attivate il parental control". "Le scommesse si pagano", esclama il conduttore Amadeus. E poi imita la regina dei talk.



Fiorello: i vertici Rai ci hanno proposto il Sanremo Bis. La risposta la daremo a fine puntata, cioè la settimana prossima. Chiede applauso e ottiene un applauso per Amadeus quello vero: "ovunque tu sia sappi che ti pensiamo".



Fiorello: il festival ha fagocitato tutto, Zingaretti, Salvini, 8 Stelle...



, entrata rock dalla platea, standing ovation. Nel backstage ho visto scene di delirio. Il figlio di Amadeus è entrato a 8 anni, ora ne ha 11. Ai vertici Rai: il festival ha fagocitato tutto, Zingaretti e Salvini spariti, non si parla più di loro, Sardine 5 Stelle, 8 Stelle, ho visto Floris parlare di pensioni con Elettra Lamborghini.



Enrico Nigiotti è il 20esimo nella classifica provvisoria. Canta lui.



Amadeus introduce la "signora della domenica", Mara Venier. "Se si toglie le scarpe per scendere le scale? Ognuno qui fa quello che vuole". E lei scende le scale senza scarpe col tacco. La gag è perché ha visto il sosia di Ghali ieri rotolare dalle scale e si è spaventata, "è quello che capiterà a me". In realtà come diciamo sotto pare che la presenza di una lieve malattia avrebbe reso rischiosa e dannosa la discesa, certo nel caso di incidente.

La conduttrice manifesta tutta la sua felicità nell'essere a Sanremo. Anche lei gioca sulla durata delle serate: prende le chiavi innumerevoli del teatro nemmeno fosse San Pietro e chiede ad Amadeus fino a quando durerà lo show, tanto domani pomeriggio lei conduce Domenica In dall'Ariston.



Elodie, per ora settima arriva con un abito che ne esalta il seno.



Michele Zarrillo, 17esimo al momento, apre la sequenza dei concorrenti.



A ruota il conduttore dà la classifica provvisoria, frutto delle altre combinate tra loro: è indicativa sul possibile vincitore. Diodato in testa. Parte il televoto



A ruota arriva Cristiana Capotondi, madrina della nazionale di calcio.

L'attrice, da quanto dice Amadeus brava a calcio, parla di una fiction in arrivo, Bella da morire, su donne e violenza: "In questa fase è importante parlare delle donne che si parli del viaggio delle donne". E porta il pallone celebrativo dei 60 anni della LegaPro.



Amadeus introduce la Banda dei carabinieri che, ricorda, compie cento anni. Parte l'Inno d'Italia diretta da Massimo Martinelli.



Alle 20.40 circa decolla la finale di un Sanremo obiettivamente vivace benché dalle serate infinite: la seguiremo in diretta per voi, sotto vi riferiamo l’ordine di apparizione dei 23 concorrenti rimasti su 24: come sapete, Bugo e Morgan sono squalificati perché si sono autoesclusi ieri notte in diretta all’Ariston perché Morgan ha modificato il testo della canzone (vietatissimo) attaccando Bugo il quale per tutta risposta ha mollato collega e palcoscenico. Mai successo, nella storia del festival. Amadeus arriva alla meta surfando sull’onda lunga delle percentuali di ascolto estremamente alte che addirittura in qualche caso rimandano a un’altra era televisivamente preistorica, gli anni ’90. Anche stasera lo show finirà intorno alle 2, forse dopo, con l’annuncio e la proclamazione del vincitore o vincitrice.



La classifica, come si vota, pronostici

Come possibili vincitori sul web circolano i nomi di Francesco Gabbani (sarebbe un bis per cui è improbabile) ed Elodie, ma i pronostici al festival sono fatti per essere spesso smentiti dai fatti.

A inizio serata il festival darà la classifica provvisoria frutto delle precedenti graduatorie in grado quindi di restringere la rosa del possibile vincitore. Secondo Amadeus chi salirà sul podio è già tra i primi sette-otto.

Stasera votano tutte le giurie: quella Demoscopica (300 giudici), quella della Sala Stampa e quella del pubblico con il televoto. Scaturirà una classifica provvisoria da cui emergeranno i primi tre. A quel punto il terzetto riparte da zero e votano tutte le giurie decretando il primo, secondo e terzo posto.



Le quattro co-conduttrici, forse Mara Venier non può scendere le scale

Il direttore artistico, insieme al fido Fiorello che è una colonna dell’edizione numero 70 e non certo un ospite, per l’ultima serata ha voluto quattro co-conduttrici: Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, già transitate sul palco dell’Ariston nei giorni scorsi, e Mara Venier. La quale ha parlato di una sua malattia, la spondololistesi (due vertebre spostate) che potrebbe rendere problematico scendere le scale.



Gli ospiti: da Antonacci a Grigolo allontanato dalla Royal Opera House

Salgono sul palcoscenico Biagio Antonacci, che canterà più canzoni, il cast della commedia di di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop (Christian De Sica, Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Massimo Ghini, forse Paolo Rossi). Sempre dal cinema e dalla tv viene l’attore Edoardo Pesce che impersona Alberto Sordi nel film di Luca Manfredi “Permette? Alberto Sordi” nelle sale il 24, 25 e 26 febbraio e successivamente su Rai1. Intervengono anche l’attrice Cristiana Capotondi, il gruppo musicale cubano Gente de zona, Wilma de Angelis, cantante.

Sulla scia di Paolo Palumbo, il cantante malato di Sla di mercoledì sera, interviene Ivan Cottini, ballerino che usa la danza contro la sclerosi multipla diagnosticatagli qualche anno fa.

È ospite confermato il tenore Vittorio Grigolo, già coach in “Amici”, estromesso di recente dalla Royal Opera House di Londra per un gesto considerato inopportuno verso una ballerina: durante gli applausi alla fine di una rappresentazione del “Faust” di Gounod le ha toccato la pancia, finta, ne è nato un caso e il teatro lo ha allontanato.

Scontato ricordare la presenza di Tiziano Ferro, lui canta in ogni serata fin da martedì.



