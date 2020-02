Diretta Sanremo 2 / Fiorello mattatore. Ranieri e Ferro dimostrano come si canta

Anche stasera l'incipit è consegnato a Fiorello in un improbabile - stavolta - travestimento: da Maria De Filippi che lo chiama al cellulare. Ma è lui a tirare la carretta: balla "La febbre del sabato sera" con un balletto, canta, gioca a tennis con Djokovic, fa tutto lui, Amadeus di fatto è la spalla compiacente ... Pochi i momenti clou. Come Sabrina Salerno che quasi inciampa nello scendere le scale. Insipide le battute sue e del conduttore sul tempo che è passato con poster e foto di 40 anni fa ... A notte dopo i secondi dodici big salterà fuori una classifica complessiva.*** *** *** *** ***Amadeus introduce un ospite particolare,. Cantante di Nuoro, che aveva mandato una canzone per Sanremo giovani. Quattro anni fa, racconta, ha scoperto di avere la. L'ho invitato, viene con un suo amico, questo è il festival degli amici, vecchi e nuovi che si conoscono.intimista. Senza infamia e senza lode.Con accento napoletanoreclama dadi essere chiamato "papà", dacché tutti considerano reputano Tiziano l'erede. Il quale invita il maestro al concerto che terrà al San Paolo di Napoli. "Che emozione", esclama Amadeus. Al solito, se tolgono la parola "emozione" che vuol dire nulla e tutto quanti resterebbero muti?Arriva ilin "Perdere l'amore" di Ranieri. Introdotto con toni da apoteosi da Amadeus. Un abbinamento inedito, sanno entrambi come si canta. La platea li segue cantando., da Bergamo, sono un bel gruppo indie rock. Nel cantare che sono Ringo Starr in un mondo di John e Paul esercitano un po' di modestia. Un pezzo da ballare.Di nuovo Sabrina e Amadeus: le battute sul tempo che passa e oggi sarebbero come a metà anni '80 sono davveroConriprende la competizione. "Tikibombom" ha un testo che gioca sui giochi di parole, non è nei versi la parte migliore. Non male lei, come canta.rischia pericolosamente di cadere dalle scale. La scarpa s'incastra, confessa di avere un crampo al piede ... Un mezzo disastro come entrata per la terza co-conduttrice. Spacco e scollatura, punta su quello.Terzo cantante dei big,. Finirà prima dell'alba, la serata? Ordinaria amministrazione.Sempre Fiorello introduce sul palco il campione di tenniscon signora, il "numero uno al mondo" dice Amadeus. Momento così così, poi intonano in tre "Una terra promessa" di Eros Ramazzotti. Segue "palleggio" tennistico tra Fiorello e il giocatore con Amadeus in mezzo, osservatore impalato.La seconda presenza big,: personaggio esagerato, manterrà le aspettative? La canzone rimastica la musica latina, un "cabron" nel testo tanto per gradire. Banale. Più goffa di quanto c'era da aspettarsi.introducele giornaliste del tg1 in versione conduttrici e non più a mezzo busto. E fa. Alle 22.03, meglio tardi che mai. Canta il "Gigante". Un brano fedele al suo repertorio.Nicola Savino dal "dopo festival" introduce al palcoscenico in piazza. "La vita l'è bela" di Cochi & Renato rockettara, ma di fatto è uno spottone per la Nutella sponsor.Sempre Fiorello. Intona la sua. Un po' alla Elio e le Storie tese: è una canzone qualunquista, senza polemica sessista, vagamente ambientalista.Chi tiene il ritmo e la serata è Fiorello. Parla lui, fa le battute, dice che vorrebbe vincere qualcosa come cantante anche se non è chissà cosa, vuole un premio dai giornalisti, il Lumino d'oro".sul 52% di ascolti: "Vai bene, vai col Pd che ne hanno bisogno". E rivendica: dovete dare i fiori anche ai maschi, è un fiorismo, è un razzismo dei fiori.Fiorello ballerino mancato, dice lui. Con un gruppo di ballerini rievoca "La febbre del sabato sera".Amadeus ricorda che oggi 5 febbraio è il compleanno di un amico.che avrebbe compiuto 62 anni. "Se Fabrizio ci fosse ancora questo 70esimo lo avrebbe presentato lui". Commossa la moglie sul palcoscenico.I quattro giovani che passano in semifinale sono Tecla, Leo Gassman, Fasma, Marco Sentieri.Si parte con i giovani.in abito con fasce gialle a dar risalto è un un po' rap un po' canzone (la sua Billy blu rammenta quasi Cristicchi) su un ragazzo bullizzato che salva un bullo dal suicidio. Storia contro pregiudizi e contro il bullismo. Il "duello" come ammette Amadeus è con, più tranquillizzante. Vince Marco Sentieri.Nella prima sfida le più convincenti sembrano il duo al femminile Martinelli e Lula. Dati i gusti della Demoscopica mostrati ieri difficilmente passeranno. Infattile sconfigge. Va lui in semifinale.. Dopo l'ingresso di Amadeus dalla platea lo showman ospite-mattatore entra dalle famigerate scale. Piano piano. "Sembro Boris Johnson piastrato". Ha mantenuto l'impegno: aveva promesso di travestirsi così se ieri era gli ascolti andavano bene. Per la misura delle scarpe ringrazia la Fincantieri. E la diretta interessata chiama in diretta Fiorello: "Sei ancora più bello". Che reclama i fiori come ogni presenza femminile.*** *** *** *** ***approda alla seconda serata con Fiorello che promette di dare ancora vivacità al festival e tiene tutti in sospeso: si travestirà da Maria de Filippi? Se gli ascolti andavano bene lo aveva promesso ai fan e quanto ha detto a Vincenzo Mollica nel famoso "balconcino" del tg1 lascia intuire che in qualche modo si metterà nei panni della regina di Amici.sul fronte femminile è affiancato stavolta da due giornaliste Rai e volti dei tg,, e da, cantante show-girl che negli anni ’80 alzava gli ormoni di molti spettatori.Gli ospiti sono in gran parte all’insegna della tradizione e della nostalgia: si staglia la reunion di Ricchi e Poveri in quartetto originario dopo che dissidi antichi nei primi anni ‘80 avevano portato Marina Occhiena a lasciare gli altri tre Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. L’effetto festival a quanto pare spiana tutto.Massimo Ranieri duetta con Tiziano Ferro; Zucchero porta la sua storica canzone “Sana e consapevole libidine” e due pezzi più recenti; Gigi D’Alessio; Al Bano e Romina Power, come ieri sera; infine la novità Io sto con Paolo, ovvero Paolo Palumbo cantante ammalato di Sla che arriverà su un letto particolare e canta con il movimento degli occhi attraverso un macchinario, qualcosa di simile, a quanto abbiamo inteso, al fisico Stephen Hawking che riusciva a scrivere anch’egli attraverso un macchinario.Altri dodici big, sotto vi diamo l’ordine di apparizione, e quattro “Nuove proposte” di cui due accederanno alle semifinali venerdì. Votano, in entrambi i casi, i membri della Giuria demoscopica.Di seguito l’ordine dei cantanti e, a sé, quello degli ospiti. 