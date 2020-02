La diretta di Sanremo. Con Al Bano e Romina il festival omaggia se stesso

A cura di Stefano Miliani



Per l'avvio del 70esimo festival la Rai è andata sul sicuro: ha affidato l'avvio a Fiorello. Che ha effettivamente stupito entrando in scena vestito da prete e sciorinando allusioni alla chiesa, al papa, allo scambiarsi il segno di pace, ha dominato la scena, ha introdotto l'amico Amadeus, ha alluso ai due Matteo, 5 Stelle, Sardine ... Dovrebbe rammaricarsi chi non è stato citato, Fiorello non fa né vuole fare satira politica che graffia.

Amadeus? Molto professionale, nel ruolo. Sorprese dal suo pulpito? Mah ... Finora il festival numero 70 non svetta, se non con Fiorello che mette sempre un po' di scompiglio. E Achille Lauro che stupisce per l'abbigliamento allusivo in tutina semitrasparente in lamè. Rita Pavone si guadagna una standing ovation.



Introdotti dalla figlia Romina Carrisi, Romina Power e Al Bano rispolverano "Nostalgia canaglia" cui segue un medley, "Felicità" compresa. La parte del pubblico inquadrata canta felice. La coppia rassicura. Anche per loro pubblico in piedi. All'annuncio dell'inedito "Raccogli l'attimo", il primo del duo dopo 25 anni, Romina Carrisi cita come co-autore del testo Cristiano Malgioglio in prima fila. E qua il pubblico lo chiama ripetutamente. Il brano? Tra suggestioni orientaleggianti e dance il pezzo non segue il loro classico solco iper-sentimentalista, almeno è una piccola e piacevole sorpresa.



Un numero di Diletta Leotta. Giornalista sportiva cronista di una partita: qui c'è la partita, è finito il secondo tempo, Amadinho giocatore sorpresa ... Insomma, niente di che.



Le Vibrazioni si fanno affiancare sul palco da un perfomer che traduce il testo nella lingua dei segni: bel gesto. Canzone melodica più che rock, a dispetto dalle due parole di introduzione sciorinate da Rula.



Diodato a ruota è quanto di più tradizionale il festival possa sciorinarci.



Achille Lauro con la sua "Me ne frego" incontra un pubblico imbarazzato. Entra con un mantellone nero, poi rimane in tutina lamé e tatuaggi bene in vista. Allusioni gay, se ne va accompagnato da Fiorello e lascia il mantello. Un pizzico di sorpresa.



Rula Jebreal arriva e sulle scale di Sanremo dice: "Sanremo ha un'energia bellissima ma le scale più belle che ho sceso sono quelle quando sono arrivata in Italia".



Il testimone passa a Rita Pavone. Mettendo da parte le sue posizioni politiche, conta la canzone. E il suo brano e la sua interpretazione sono decisi, convincenti. La sala apprezza e le regala una standing ovation.



Marco Masini vinse nel 2004. Ora è un po' meno arrabbiato, per il resto non è cambiato granché. Secondo tra i campioni in lizza.



Arriva Diletta Leotta. "E' bella posso dirlo?" , la introduce Amadeus. "Laureata in giurisprudenza, non lo sapevo". La giornalista fa la cronaca degli scalini scesi: 15. Per dare informazioni utili alle colleghe. Professionista della tv, scivola via agilmente sulle prime presentazioni.



I cantanti in gara? Il primo, anzi la prima è Irene Grandi. E il festival va avanti da un'ora. "Finalmente io" vuole essere piuttosto rock, d'altronde l'ha scritta Vasco Rossi. Punta sull'incalzare del ritmo.



Tiziano Ferro super ospite (per tutte le sere) inizia la sua sequenza con "Nel blu dipinto di blu" di Modugno. In stile crooner. Pubblico in sala lo segue.



Quarto ingresso tra i giovani, Leo Gassman. Figlio di Alessandro, l'attore. I più originali erano gli Eugenio in via di Gioia e sono stati esclusi, qui siamo ancora su binari correnti. Tanto si sa da anni: non è che la categoria riserva troppe sorprese musicali rispetto ai big. Vince lui la sfida a due e passa alle semifinali e con Tecla, venerdì, con finale nella penultima serata stessa.



Terzo delle nuove proposte, Fadi. Il cantautorato rimasticato "per le strade di Bologna". Ha il padre originario della Nigeria. Perde e se ne va ridendo con un "viva la Romagna".



Tecla, seconda entrata nella categoria giovani. Canzone tanto sanremese nel timbro, ambientalismo e anti-violenza e messaggio buono. Le nuove proposte si sfidano a due a due. Gli Eugenio sono più originali. Ma passa la 16enne Tecla. Verdetto più banale.



Gli Eugenio in Via di Gioia aprono la lunga, per non dire infinita, maratona delle canzoni. Pezzo vivace, il gruppo dopo pochi minuti ha ingranato.



Fiorello domina la scena: "al festival si entra papa, si esce Papeete"

Fiorello da prete intona "Amadeus" come canto religioso. Manca solo l'odore di incenso. E introduce "l'amico Amadeus". Finché non inizia il numero a due. Lo showman ospite domina la scena. Balla. Avvisa il collega che se fa flop la sua carriera è finita, ironizza sul fatto che al festival si canta da 69 anni. Conclude: "al festival di Sanremo si entra papa, si esce Papeete".



Fiorello vestito da prete

Lo showman introduce in tonaca da prete: "non voglio essere blasfemo", esorta a scambiarsi il segno di pace. "E' l'abito di don Matteo, uno dei pochi don Matteo che funzionano in Italia". Esorta il papa a non lanciare una scomunica. E registra: Jovanotti, Salmo, la Bellucci, c'è stata una moria di ospiti come i 5 Stelle. Dice di essere qui come sostegno ad Amadeus, visto che le Sardine hanno già da fare.



Il "Prima festival" non sorprende

Con Ema Stokholma davanti al teatro, Gigi e Ross a fare i "cretini". Umorismo così così, non sorprende proprio.



Il balconcino di Mollica

La premessa è come da tradizione, è un omaggio al giornalista di Rai1 Vincenzo Mollica. Amadeus e Fiorello vanno sul "balconcino" dell'Ariston dove il cronista ha inanellato incontri e interviste lampo da anni e anni diventando un'istituzione. Un omaggio perché per Mollica è l'ultimo Sanremo: va in pensione. Anzi, la Rai gli ha concesso una proroga per essere al festival perché la data finale cadeva a gennaio.





*** *** *** *** ***





Di seguito la scaletta ufficiale della prima serata del Festival con l'ordine di uscita dei cantanti, divulgata da Sorrisi e Canzoni tv, come sapete la “voce” stampa ufficiale del festivalone:

Fiorello entra prima di Amadeus

Eugenio in Via di Gioia Nuove Proposte

Tecla Insolia Nuove Proposte

Fadi Nuove Proposte

Leo Gassmann Nuove Proposte

Tiziano Ferro (ospite) - "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno

Irene Grandi - "Finalmente io"

Ingresso di Diletta Leotta

Marco Masini - "Il confronto"

Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

Videomessaggio di Roger Waters

Rula Jebreal

Achille Lauro - "Me ne frego"

Diodato - "Fai rumore"

Le Vibrazioni - "Dov'è"

Al Bano e Romina Power - "Nostalgia canaglia". medley con "La siepe / Ci sarà / Felicità" e poi l'inedito "Raccogli l'attimo"

Anastasio - "Rosso di rabbia"

Tiziano Ferro - "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini

Monologo di Diletta Leotta

Il cast del film "Gli anni più belli" di Muccino

Elodie - "Andromeda"

Monologo di Rula Jebreal

Bugo e Morgan - "Sincero"

Emma - (ospite) "Stupida allegria" e un medley con "Non è l'inferno / Arriverà / Amami"

Alberto Urso - "Il sole ad est"

Tiziano Ferro - "Accetto miracoli"

Riki - "Lo sappiamo entrambi"

Gessica Notaro e Antonio Maggio (ospiti) - "La faccia e il cuore", di Ermal Meta.

Raphael Gualazzi - "Carioca"

Nicola Savino

Finale con la classifica della prima serata secondo la Giuria Demoscopica

*** *** *** *** ***



Dunque il settantesimo festival di Sanremo è pronto al decollo. Con Amadeus comandante pilota, le giornaliste Rula Jebreal e Diletta Leotta co-conduttrici per una serata e con la prima serata preceduta da uno strascico di polemiche che trascinano gli ascolti, almeno secondo una vulgata sanremese. Le polemiche hanno investito Rula Jebreal in apparenza per il compenso (ufficialmente è di 25mila euro), la verità è che è una donna giornalista, non piace alla destra più becera perché è indipendente (loro diranno che è “comunista” o poco ci manca) e non è nata in Italia bensì in Palestina, pur se è cittadina italiana. Quanto alla prima serata: Fiorello super ospite entra in scena prima di tutti, stando almeno alla scaletta ufficiale, anche prima del “padrone” di casa.

L’altra polemica, più delicata ed estesa da destra come da parte di molte donne di sinistra, ha investito Junior Cally per una sua canzone di qualche anno fa con video su violenza e umiliazione di una donna dal testo oggettivamente pesante ma il rap non canta di fiorellini o struggenti amori. L’amministratore delegato della Rai in persona, Salini, ha giudicato “eticamente inaccettabile” la presenza del rapper all’Ariston, Amadeus che lo ha inserito nella rosa dei 24 big ai cronisti ha risposto: “de gustibus. Penso che con questo brano (“No grazie”, ndr) sia meritevole come gli altri 23 di far parte del festival”. Per inciso: il testo contiene una frecciatina al “populista” che i più hanno identificato come Salvini. L’esibizione nel teatro nazional-popolare per eccellenza darà almeno un responso.

I cantanti in gara sono 24 (un’enormità, altro che far notte, oltre agli otto delle nuove proposte), di cui 12 nella prima serata, gli altri nella seconda di domani mercoledì. Oggi i giovani nelle nuove proposte, con polemica, comprensibile, perché l’esibizione dei due finalisti sabato sarà trasmessa con una registrazione e non in diretta. Enzo Mazza della Fimi - Federazione dell’industria musicale l’ha definita una “schifezza” e una “pagliacciata” nei confronti delle nuove proposte. “Attacchi gratuiti. Nessuno si è mai sognato di parlare inutili lavori discografici. Esigo rispetto”, ha risposto in conferenza stampa, molto infastidito, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo: “Il lavoro fatto in questo anni sui giovani è oggettivo e ha permesso ai brani di essere on air da più di due mesi. In più il meccanismo degli highlights è quello su cui lavoriamo anche per eleggere il vincitore dei Big. Avere il vincitore dei giovani il venerdì alle 21.30 significa anche darli una visibilità che non avrebbe in un altro posizionamento in scaletta”.

La scenografia, che dalle foto sembra piena di curve, liquida direbbe qualcuno, è di Gaetano Castelli: non un esordiente, è la sua diciottesima volta al festival.