Alberto Angela riprende il viaggio in tv tra le “Meraviglie” della penisola

Alberto Angela riprende il suo viaggio tra le “Meraviglie. La penisola dei tesori” sabato 4 gennaio su Rai1. E in questi viaggi il divulgatore - autore ha già ampiamente dimostrato come la cultura possa andare in prima serata e, oltretutto, attirare un pubblico vasto.



È la terza serie. La prima delle quattro puntate del programma che intreccia arte, cultura, storie letterarie e storia, costumi, parte dall’isola di Capri: la Grotta Azzurra, Villa Jovis, Villa Lysis e altre tappe. Tra gli ospiti ne parla Mario Martone mentre Violante Placido impersona Eleonora Duse e racconta il difficile rapporto della diva con Capri.

"Meraviglie La penisola dei tesori" è un programma in quattro puntate diretto da Gabriele Cipollitti e realizzato interamente da professionalità Rai.



Alberto Angela fa tappa nei luoghi indicati come patrimonio dell'umanità dall’Unesco (55 quelli italiani), bellezze meraviglie artistiche o naturali: tra le mete, il duomo di Milano, la reggia di Torino, la Basilica di san Marco, la lanterna di Genova Palazzo Vecchio di Firenze, le fontane di Roma, il Parco Nazionale d’Abruzzo, le tombe affrescate di Paestum, l’Etna.



Attori come Remo Girone, appunto Violante Placido, Massimo Bonetti, Fabio Troiano, Aurora Ruffino, Francesca Cavallin, Giorgio Marchesi, Fabio Angeletti, interpretano di volta in volta personaggi storici come Gian Galeazzo Visconti, Eleonora Duse, Giacomo Casanova, Eleonora di Toledo, Celestino V, Vincenzo Bellini, Cristoforo Colombo.



Sono invece ospiti nel ruolo di se stessi che raccontano i vari luoghi, oltre a Martone, Roberto Bolle, Carlo Verdone, Arturo Brachetti, Ottavia Piccolo, Vinicio Capossela, Luca Bizzarri e Lino Guanciale.