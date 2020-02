Artex Film, i migliori corti per tutti i cinema d'Italia dai più grandi Festival internazionali

Artex Film, start-up nata con lo scopo di favorire la distribuzione di cortometraggi al cinema, propone una selezione dei migliori corti nazionali ed internazionali, che tutti i cinema d’Italia potranno proiettare gratuitamente e senza limitazioni fino al 31 luglio 2020. I corti proposti sono tutti di altissima qualità e selezionati dai migliori festival di cinema del mondo. Grazie alla loro breve durata (mediamente sui 7-8 minuti) e a un sistema automatizzato di facile fruizione, è possibile proiettare la selezione di corti curata da Artex Film prima di ogni spettacolo.

Il corto prima del film è una metodologia distributiva che in Francia e Germania viene utilizzata da 30 anni e che Artex Film sta ora proponendo per la prima volta sul territorio italiano.

Per agevolarne la diffusione, Artex Film sta lavorando con le istituzioni affinché vengano riconosciuti anche ai cinema italiani che aderiranno all’iniziativa, contributi europei, sgravi fiscali o credito d’imposta, così come avviene negli altri paesi europei.

L’abbinamento film-cortometraggio è un servizio che ha il fine di arricchire la programmazione e assecondare i gusti del pubblico con un contenuto extra, della stessa tipologia, genere e qualità del film in programmazione. Da oggi - gratis fino al 31 luglio 2020 - tutti i cinema italiani avranno l’opportunità di sperimentare l’offerta curata da Artex film, testarla sul proprio pubblico e comprendere al meglio il funzionamento dell’innovativo sistema di abbinamenti ideato da Artex Film.

Basterà una username e password per accedere alla pagina degli abbinamenti e scaricare direttamente dal sito i file DCP dei corti e il relativo materiale pubblicitario. La durata dei corti, mai superiore ai 10 minuti, consentirà la normale programmazione dei film e degli spot pubblicitari di ciascun cinema.

Un sistema di votazione permetterà inoltre agli spettatori di votare i cortometraggi preferiti e di partecipare contestualmente a un concorso che premierà non solo il Miglior Corto, ma anche lo spettatore più frequente e l’esercente più attivo.

Artex Film ha lo scopo di riportare i cortometraggi al cinema e lanciarli a livello nazionale per dare la possibilità ai registi di domani di emergere e farsi strada nel mondo del cinema. Un’attenzione particolare è riservata a contenuti audiovisivi prodotti e realizzati in Italia. L’obiettivo della società è quello di proporre un catalogo con una percentuale di opere italiane superiori al 50% e con un totale di contenuti prodotti in Europa non inferiore al 70%.

Il servizio di assistenza clienti di Artex Film è disponibile per tutti i cinema che sceglieranno di aderire all’iniziativa. La richiesta di adesione verrà presa in carico dopo la compilazione di un breve e semplice form disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.artexfilm.com/artex-days/

Artex Film è la start-up nata a Padova nel 2017 per volontà di tre giovani under 30: Matteo, Ludovico e Dimitri, con l’idea di sviluppare un’innovativa piattaforma digitale per la diffusione di contenuto audiovisivo nei cinema. Il team è oggi completato da Alessandro, Giorgia, Elena e Christian che portano l’età media del gruppo sotto la soglia dei 30 anni. La mission condivisa da tutti i collaboratori è quella di riportare il cortometraggio lì dove deve stare: nelle sale cinematografiche. La piattaforma digitale è stata costruita sulla base di queste esigenze e rappresenta oggi uno strumento immediato, semplice e versatile per consentire ai cinema di avere i cortometraggi sempre disponibili alla proiezione.