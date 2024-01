Accadde oggi: 8 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

8 Gennaio 2024 - 01.59

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

871 – Battaglia di Ashdown – Etelredo del Wessex sconfigge l’esercito danese invasore

1198 – Innocenzo III diventa Papa

1324 – A Venezia muore l’esploratore e commerciante Marco Polo.

1642 – Ad Arcetri vicino Firenze, muore l’astronomo e fisico Galileo Galilei.

1734 – Prima dell’Ariodante di George Frideric Handel alla Royal Opera House, Covent Garden, Londra

1746 – Carlo Edoardo Stuart (Bonnie Prince Charlie) occupa Stirling

1790 – Primo discorso di George Washington sullo stato dell’Unione

1806 – La Colonia del Capo diventa una colonia britannica

1815 – Guerra del 1812: Nella Battaglia di New Orleans Andrew Jackson guida le forze statunitensi alla vittoria sui britannici

1838 – Alfred Vail dimostra il funzionamento del telegrafo usando puntini e lineette (è il predecessore del Codice Morse)

1856 – John Veatch scopre il Borace (o Borax)

1867 – Gli uomini di colore ottengono il diritto di voto nel Distretto di Columbia

1877 – Cavallo Pazzo e i suoi guerrieri combattono la loro ultima battaglia contro la Cavalleria degli Stati Uniti

1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice elettrica

1900 – Il presidente statunitense William McKinley pone l’Alaska sotto controllo militare

1916 – Prima guerra mondiale: le forze degli Alleati si ritirano da Gallipoli

1918 – Il Presidente statunitense Woodrow Wilson annuncia i suoi Quattordici punti per l’epilogo della Prima guerra mondiale

1922 – Frana catastrofica a San Fratello in provincia di Messina in Sicilia

1926 – Abdul-Aziz ibn Saud diventa re di Hejaz e la rinomina Arabia Saudita

1930 – Roma: il principe Umberto di Savoia sposa Maria José del Belgio

1935 – A.C. Hardy brevetta lo spettrofotometro

1944 – Si apre a Verona il processo contro sei dei diciannove membri del Gran Consiglio del fascismo che nella seduta del 25 luglio del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini. Si trattava di Tullio Cianetti, Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi

1953 – René Mayer diventa primo ministro di Francia

1958 – Il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi

1959 – Fidel Castro entra a L’Avana dopo l’abbandono del paese da parte del generale Batista

Michel Debré diventa primo ministro di Francia

1962 – La Monna Lisa di Leonardo da Vinci viene esibita negli USA per la prima volta (National Gallery of Art di Washington)

Nella località olandese di De Putkop, tra Harmelen e Kamerik, si verifica un gravissimo incidente ferroviario, in cui perdono la vita 93 persone

1964 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson dichiara una Guerra alla povertà negli USA

1973 – Scandalo Watergate: Inizia il processo di sette uomini accusati di aver piazzato cimici negli uffici del Partito Democratico

1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro, Michelle Tatulli vengono uccisi in un agguato dalle Brigate Rosse (colonna “Walter Alasia”)

1989 – Disastro aereo di Kegworth: il volo 92 della British Midland, un Boeing 737-400 di ultima generazione, si schianta sull’autostrada M1. Muoiono 47 passeggeri

1991 – Viene fondato il partito della Lega Nord

1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush si ammala mentre è in visita in Giappone e vomita sul Primo Ministro giapponese

1993 – Beppe Alfano viene ucciso per mano della mafia

1998 – Ramzi Yousef viene condannato all’ergastolo per la pianificazione dell’attentato al World Trade Center del 1993 e del Progetto Bojinka

1999 – Un unico voto, di un senatore anonimo, salva il presidente statunitense Bill Clinton dall’incriminazione. È accusato di aver mentito sui veri rapporti intrattenuti con la stagista Monica Lewinsky.

2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu.

2010 – Approvato in Portogallo un disegno di legge per il matrimonio tra persone delle stesso sesso.

2011 – Arizona, in un comizio a Tucson, da parte della deputata Gabrielle Giffords, muoiono 6 persone e ne vengono ferite 13 per una sparatoria che vedeva come obiettivo la stessa deputata ferita gravemente alla testa. L’attentato non comprenderebbe un piano più grande contro il partito e quindi neanche di origine terroristica

Santi di oggi

Cristianesimo:

Sant’Alberto di Cashel, vescovo

Sant’Apollinare Claudio, vescovo

San Baldovino, arcidiacono e martire

Sant’Erardo di Ratisbona, vescovo

Sant’Eugeniano di Autun, vescovo e martire

San Garubaldo, vescovo

San Giorgio il Chozibita, eremita

San Grigorij di Pečerska, monaco (Chiesa ortodossa)

Santa Gudula di Bruxelles, vergine

Santi Luciano, Massimiano e Giuliano di Beauvais, martiri

San Lorenzo Giustiniani, arcivescovo

San Massimo di Pavia, vescovo

San Nathalan, vescovo

San Paziente di Metz, vescovo

San Severino abate, abate

Santi Teofilo ed Elladio, martiri

Beato Edoardo Waterson, sacerdote e martire

Beata Eurosia Fabris Barban, terziaria francescana

Beata Giacobella Maria della Croce, vergine mercedaria

Beato Leandro, mercedario

Nati oggi 8 gennaio

Felice Andreasi (1928)

Elvis Presley (1935)

David Bowie (1947)

Morti oggi 8 gennaio

Marco Polo (1324)

Galileo Galilei (1642)

Paul Verlaine (1896)