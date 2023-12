Accadde oggi: 28 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

28 Dicembre 2023 - 02.02

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

418 – Bonifacio I diventa papa

457 – L’imperatore romano d’Oriente Leone I riconosce Maggioriano imperatore romano d’Occidente

1065 – Viene consacrata l’Abbazia di Westminster

1308 – Inizia il regno dell’Imperatore Hanazono, 95º governante imperiale del Giappone

1478 – A Giornico nel Canton Ticino le truppe svizzere confederate sconfiggono l’esercito del duca di Milano nella battaglia di Giornico o dei Sassi Grossi, sanzionando la definitiva rinuncia dei milanesi al controllo della Val Leventina

1658 – Nell’ambito della Seconda guerra del nord la Russia firma una tregua triennale con la Svezia (trattato di Veliesar) e riprende le ostilità con la Polonia-lituania

1830 – Osceola guida i suoi guerrieri Seminole in Florida, nella Seconda guerra seminole contro l’esercito degli Stati Uniti

1832 – John C. Calhoun è il primo Vice Presidente degli Stati Uniti d’America a dimettersi

1836Vengono fondate Adelaide e l’Australia Meridionale

La Spagna riconosce l’indipendenza del Messico

1846 – L’Iowa viene ammesso come 29º stato degli USA

1870 – A Roma si verifica un’inondazione per uno straordinario straripamento del Tevere

1879 – Disastro del Tay Bridge

1895 – I fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema

Wilhelm Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X

1897 – L’opera Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand, debutta a Parigi

1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le città di Reggio Calabria e Messina causando oltre 100.000 morti. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi

1943 – I fratelli Cervi fatti prigionieri, vengono fucilati dai fascisti nel poligono di tiro di Reggio Emilia.

Seconda guerra mondiale: dopo 8 giorni di combattimenti casa per casa, nella battaglia di Ortona, i soldati del 1st Canadian Infantry Division sconfiggono i tedeschi del 1. Fallschirmjäger-Division conquistando così la città di Ortona

1946 – Mario de Cesare viene nominato commissario straordinario del Comune di Roma

1964 – Giuseppe Saragat diventa il quinto Presidente della Repubblica Italiana con 646 voti su 963; presta giuramento il 29 dicembre

1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica Arcipelago Gulag

1995 – CompuServe crea un precedente quando blocca l’accesso a newsgroup a sfondo sessuale, su pressione dei magistrati tedeschi

1999 – Saparmyrat Nyýazow viene proclamato presidente a vita (Turkmenbashi, padre dei Turkmeni) del Turkmenistan

2000 – Adrian Năstase diventa Primo ministro della Romania

Il gigante statunitense della vendita al dettaglio Montgomery Ward annuncia la chiusura dopo 128 anni di attività

2005 – Viene messo in orbita il primo satellite del Sistema di posizionamento Galileo

2008 – Secondo giorno di bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza contro civili

2014 – Indonesia: il volo AirAsia 8501 da Surabaya a Singapore si schianta nello stretto di Karimata uccidendo tutte le 162 persone a bordo

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Spagna e maggior parte degli stati dell’America Latina – el día de la inocentada (giorno degli scherzi), paragonabile al pesce d’aprile

Santi di oggi

Santi Martiri innocenti

Sant’Antonio di Lerino, monaco

Santa Donna, una dei martiri di Nicomedia

Santa Caterina Volpicelli, fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli

San Gaspare del Bufalo sacerdote

San Teona d’Alessandria (o Teone), vescovo

Beato Hryhorij Khomysyn, vescovo e martire ucraino

Beata Mattia Nazarei (Nazzareni), badessa

Nati oggi 28 dicembre

Jane Alexander (1972) – Attrice, conduttrice tv ed ex modella britannica

Guy Debord (1931) – Filosofo francese

Alasdair Gray (1934) – Scrittore, artista e poeta scozzese

Stan Lee (1922) – Fumettista statunitense

Sienna Miller (1981) – Attrice statunitense

Michel Petrucciani (1962) – Pianista jazz francese

Maggie Smith (1934) – Attrice inglese

Linus Torvalds (1969) – Programmatore finlandese, padre di Linux

John Von Neumann (1903) – Matematico ed informatico ungherese

Denzel Washington (1954) – Attore statunitense

Woodrow Wilson (1856) – 28° Presidente degli Stati Uniti d’America

Morti oggi 28 dicembre

Gustave Eiffel (1923) – Ingegnere francese

Maurice Ravel (1937) – Compositore francese

Re Vittorio Emanuele III (1947) – Sovrano italiano

Debbie Reynolds (2016) – Attrice statunitense

San Francesco di Sales (1622) – Vescovo cattolico francese