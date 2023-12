Accadde oggi: 24 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

24 Dicembre 2023 - 02.46

Preroll

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

640 – Giovanni IV diventa Papa.

1294 – Bonifacio VIII diventa Papa.

1500 – Conquista di Cefalonia: Consalvo di Cordova comanda una vittoria ispano-veneziana contro l’Impero Ottomano.

1598 – Viene registrata la maggiore piena del Tevere a Roma di sempre.

1713 – Vittorio Amedeo II di Savoia è incoronato re di Sicilia nella cattedrale di Palermo.

1802 – Viene istituita la Borsa Valori di Roma.

1814 – Viene firmato il trattato di Gand, che pone fine alla Guerra del 1812.

1851 – Negli Stati Uniti va a fuoco la Biblioteca del Congresso.

1865 – Veterani confederati della guerra di secessione americana fondano il Ku Klux Klan.

1871 – L’Aida viene rappresentata per la prima volta al Khedivial Opera House, a Il Cairo.

1901 – Termina il Giubileo indetto da papa Leone XIII.

1914 – Prima guerra mondiale: ha inizio la Tregua di Natale.

1924 – L’Albania diventa una repubblica.

1941 – Seconda guerra mondiale: Hong Kong viene occupata dall’Esercito Imperiale Giapponese.

1942 – Seconda guerra mondiale: Fernand Bonnier de La Chapelle uccide l’ammiraglio francese di Vichy François Darlan in Algeria.

1943 – Seconda guerra mondiale: il generale Dwight D. Eisenhower diventa comandante supremo degli Alleati.

1946 – Nasce la quarta repubblica francese.

1949 – La musica di Gounod viene eseguita davanti al Papa e, per l’occasione, viene munita, con il titolo “Inno e Marcia pontificale”, di un testo latino e di un testo italiano.

1951 – La Libia diventa indipendente.

1954 – Il Laos diventa indipendente.

1968 – L’equipaggio della USS Pueblo viene rilasciato dalla Corea del Nord, dopo essere stato trattenuto per 11 mesi in quanto sospettato di spionaggio.

1971 – Giovanni Leone viene eletto sesto presidente della Repubblica Italiana con 518 voti su 1008.

1979 – L’Unione Sovietica invade l’Afghanistan per appoggiare il governo filo-sovietico della nazione.

1997 – La Repubblica Dominicana diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie.

2003 – La polizia spagnola sventa un tentativo dell’ETA di far esplodere 50 kg di esplosivo alle 15:55, all’interno della trafficata Stazione Chamartín di Madrid.

2008 – L’Esercito di resistenza del Signore, un gruppo armato ugandese, inizia una serie di attacchi contro la Repubblica Democratica del Congo, uccidendo più di 400 persone.

Santi di oggi

Vigilia di Natale

Santi Adamo ed Eva, protogenitori

Santa Adela di Pfalzel, badessa benedettina

Santi Antenati di Gesù

San Delfino di Bordeaux, vescovo

San Giacobbe, patriarca

San Gregorio di Spoleto, martire

San Iesse, patriarca, padre del re Davide

Sant’Irmina di Oehren (o di Treviri), vergine

San Metrobio, martire

Santa Paola Elisabetta Cerioli, vedova, fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo

Santa Rachele, seconda moglie di Giacobbe

Santa Tarsilia di Roma, vergine

Beate 6 monache mercedarie di Merriz

Beato Bartolomeo Maria Dal Monte, sacerdote e fondatore della Pia Opera delle Missioni

Beati Dionisio Roneo, Filippo Claro, Giulio Pons e Pietro da Valladolid, mercedari

Beato Odoardo Focherini, laico

Beato Pietro de Solanes, mercedario

Dynamic 1

Nati oggi 24 dicembre

Kit Carson (1809) – Esploratore statunitense, icona del Far West

Elisabetta di Baviera (1837) – Imperatrice austriaca, conosciuta come Sissi

Edwige Fenech (1948) – Attrice e produttrice italiana di origini francesi

Irene Fornaciari (1983) – Cantante italiana

Howard Hughes (1905) – Imprenditore, regista, produttore cinematografico ed aviatore statunitense

Ignazio di Loyola (1491) – Santo spagnolo, fondatore dell’ordine dei Gesuiti

James Joule (1818) – Fisico inglese

Ricky Martin (1971) – Cantante portoricano

Morti oggi 24 dicembre

Louis Aragon (1982) – Poeta francese

Frédéric Bastiat (1850) – Economista e filosofo liberale francese

Toshiro Mifune (1997) – Attore giapponese

Harold Pinter (2008) – Drammaturgo inglese, Premio Nobel

William Makepeace Thackeray (1863) – Scrittore inglese