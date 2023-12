Accadde oggi: 22 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

22 Dicembre 2023

Accadde oggi, l'almanacco del giorno

Eventi storici

1221 – Papa Onorio III firma la regola per la fondazione dell’Ordine dei Predicatori (frati domenicani)

1248 – Reconquista: Siviglia viene liberata dalla dominazione dei musulmani Almohadi a seguito di quindici mesi d’assedio da parte di Ferdinando III di Castiglia

1775 – Viene fondata la Marina Militare statunitense

1790 – Una tempesta di eccezionale potenza devasta l’Inghilterra occidentale

1798 – Ferdinando IV fugge da Napoli all’arrivo delle truppe di Napoleone Bonaparte

1807 – L’Embargo Act, che vieta il commercio con tutte le nazioni straniere, viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti, su pressione del Presidente Thomas Jefferson

1809 – Il Non-Intercourse Act, che annulla l’Embargo Act nei confronti di tutte le nazioni straniere, tranne Regno Unito e Francia, viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti

1849 – L’esecuzione di Fëdor Michajlovič Dostoevskij viene cancellata all’ultimo istante

1864 – Guerra di secessione americana: Savannah cede alle truppe del generale William Tecumseh Sherman

1885 – Ito Hirobumi, un samurai, diventa il 1º Primo Ministro del Giappone

1894 – Alfred Dreyfus, accusato di spionaggio a favore della Germania, viene condannato per alto tradimento

1940 – Seconda guerra mondiale: Himara, in Albania, è conquistata dai soldati greci a danno del Regio esercito

Winston Churchill chiede al popolo italiano di destituire Benito Mussolini

1941 – Seconda guerra mondiale: sull’isola di Wake la guarnigione americana si arrende ai soldati giapponesi

1942 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler firma l’ordine di sviluppo dei razzi V2

1944 – Seconda guerra mondiale: durante la Battaglia del Bulge le truppe tedesche chiedono la resa delle truppe statunitensi a Bastogne, in Belgio

Seconda guerra mondiale: Võ Nguyên Giáp fonda Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (armata popolare vietnamita) per combattere contro i giapponesi

1947 – Italia: l’Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana

1974 – Grande Comore, Anjouan e Mohéli votano per diventare la nazione indipendente delle Comore. Mayotte rimane sotto amministrazione francese

1980 – Vengono emesse le condanne per i responsabili dello scandalo delle partite truccate. Milan e Lazio vengono retrocesse, altre squadre vengono pesantemente penalizzate e molti giocatori, tra cui Paolo Rossi, vengono squalificati o radiati

1989 – A Berlino la Porta di Brandeburgo riapre dopo quasi 30 anni, terminando definitivamente la divisione tra Germania Est e Germania Ovest

Dopo una settimana di dimostrazioni sanguinose, Ion Iliescu diventa presidente della Romania, ponendo fine alla dittatura comunista di Nicolae Ceaușescu

1990 – Lech Wałęsa giura come Presidente della Polonia

1993 – Alina Castro, figlia di Fidel Castro, fugge dall’isola di Cuba per raggiungere gli Stati Uniti

1997 – Il regista statunitense Woody Allen sposa la ventisettenne Soon-Yi Previn, figlia adottiva coreana di Mia Farrow, all’epoca convivente di Allen: il matrimonio solleva aspre polemiche nei rotocalchi scandalistici

Chiapas: un gruppo paramilitare messicano massacra una comunità indigena nell’ora della messa: muoiono quarantacinque persone, tra cui quattro donne incinte

2001 – Burhanuddin Rabbani, leader politico dell’Alleanza del Nord, consegna il potere in Afghanistan al governo provvisorio guidato dal presidente Hamid Karzai

2003 – Pubblicata la prima versione di MySQL 5.0

2018 – Negli Stati Uniti inizia lo Shutdown più lungo della storia del Paese che terminerà il 25 gennaio 2019

Santi di oggi

Santi Cheremone di Nilopoli e compagni, martiri

Santi Demetrio, Onorato e Floro di Ostia, martiri

San Felice II di Metz, vescovo

San Flaviano di Montefiascone, martire

Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine

Sant’Ischirione di Alessandria, martire

Santi Martiri di Rhaitu

Santi Martiri di Via Labicana

Sant’Onorato di Tolosa, prete

Sant’Ungero di Utrecht, vescovo

Beato Ottone da Tolosa, martire mercedario

Beato Tommaso Holland, sacerdote gesuita, martire

Nati oggi 22 dicembre

Piero Angela (1928) – Scrittore, giornalista e divulgatore italiano

Jean-Michel Basquiat (1960) – Artista statunitense

Alex Belli (1982) – Modello ed attore italiano

Gianluigi Bonelli (1908) – Soggettista, scrittore e sceneggiatore italiano

Ralph Fiennes (1962) – Attore e regista inglese

Filippo Tommaso Marinetti (1876) – Poeta e scrittore italiano, fondatore del Futurismo

Cesare Mori (1871) – Prefetto italiano

Massimiliano Ossini (1978) – Conduttore tv italiano

Giacomo Puccini (1858) – Compositore italiano

Jean Racine (1639) – Drammaturgo e scrittore francese

Morti oggi 22 dicembre

Samuel Beckett (1989) – Scrittore e drammaturgo irlandese, Premio Nobel

Alberto Bergamini (1962) – Giornalista e politico italiano

Joe Cocker (2014) – Cantante inglese

George Eliot (1880) – Scrittrice inglese

Beatrix Potter (1943) – Scrittrice inglese

Joe Strummer (2002) – Cantante e musicista inglese, membro dei The Clash