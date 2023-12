Accadde oggi: 17 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

17 Dicembre 2023 - 01.14

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

497 a.C. – Si svolgono a Roma le prime feste Saturnali

283 – Caio diventa papa

384 – Siricio diventa papa

546 – Guerra gotica: Totila e i suoi Ostrogoti entrano a Roma grazie al tradimento della guarnigione isaurica

1538 – Papa Paolo III scomunica re Enrico VIII d’Inghilterra

1637 – Giappone: Rivolta di Shimabara

1770 – Ludwig van Beethoven è battezzato nella chiesa di San Remigio a Bonn

1788 – Le truppe del generale Grigorij Aleksandrovič Potëmkin espugnano Očakov nel corso della Guerra russo-turca (1787-1792)

1819 – Carlo Brioschi compie la prima osservazione astronomica dal nuovo Osservatorio di Napoli a Capodimonte

1843 – La casa editrice Chapman & Hall pubblica la prima edizione del Canto di Natale di Charles Dickens

1860 – La Camera dei Deputati del Regno di Sardegna viene sciolta per consentire l’elezione del primo Parlamento italiano

1903 – Primo volo a motore dei fratelli Wright

1935 – Primo volo del Douglas DC-3

1938 – Scoperta della Fissione nucleare dell’Uranio da parte di Otto Hahn (Premio Nobel per la fisica 1944)

1939 – Seconda guerra mondiale: Battaglia del Río de la Plata – La corazzata tascabile Admiral Graf Spee viene autoaffondata dal suo comandante Hans Langsdorff al largo di Montevideo

1941 – Seconda guerra mondiale: i tedeschi iniziano l’assedio di Sebastopoli

Seconda guerra mondiale: i giapponesi invadono il Borneo del Nord

1944 – Il Western Defense Command emana una dichiarazione che pone fine all’internamento dei giapponesi negli USA

Massacro di Malmédy: le Waffen-SS di Joachim Peiper giustiziano circa 80 prigionieri di guerra statunitensi del 285th Field Artillery Observation Battalion

1961 – L’India strappa Goa al Portogallo

Incendio nel Gran Circus Americano nella città di Niterói, Rio de Janeiro, in Brasile, la più grande tragedia nella storia del circo.

1969 – Iniziano i colloqui per il trattato SALT I

L’aviazione degli Stati Uniti annuncia che le sue investigazioni sugli UFO non hanno dato prove dell’esistenza di astronavi extraterrestri

1970 – Polonia – Rivolte di massa nelle città costiere finiscono con il massacro degli operai dei cantieri navali a Gdynia

USA – Si apre il processo per il Massacro di My Lai (16 marzo 1968)

1973 – USA – L’American Psychiatric Association toglie l’omosessualità dalla sua lista di malattie mentali

Italia – Strage di Fiumicino

1981 – Nasce la confederazione del Senegambia

1989 – Il Brasile tiene le sue prime elezioni libere in 25 anni

I Simpson debuttano negli Stati Uniti in episodi di mezz’ora in prima serata sulla rete Fox

Il Milan a Tokyo batte 1-0 l’Atlético Nacional di Medellin e vince la sua seconda Coppa Intercontinentale, a 20 anni dal suo primo successo

1999 – L’assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 54/134 che designa il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

2002 – Accordi di pace firmati nella Repubblica Democratica del Congo

2003 – Primo volo supersonico della SpaceShipOne

2005 – Re Jigme Singye Wangchuck abdica al trono del Bhutan

2010 – Tunisia: Mohamed Bouazizi, un giovane ambulante, si diede fuoco davanti al palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid per denunciare i soprusi delle autorità tunisine che volevano revocargli la licenza. L’episodio è considerato l’inizio della Primavera Araba, un insieme di movimenti popolari che portarono alla fuga del dittatore Ben Ali e si svilupparono in diverse nazioni arabe

2014 – Il presidente statunitense Barack Obama annuncia di voler porre fine all’Embargo contro Cuba

2017 – Le spoglie di Vittorio Emanuele III vengono riportate in Italia da Alessandria d’Egitto

Santi di oggi

Santi Azaria, Anania e Misaele, martiri

San Briaco eremita

Santa Begga di Andenne, badessa

San Cristoforo di Collesano, monaco

San Floriano di Bologna

San Giovanni de Matha, sacerdote

San Giudicaele, re dei bretoni

San Giuseppe Manyanet i Vives, fondatore dei Figli della Sacra Famiglia e delle Missionarie figlie della Sacra Famiglia di Nazareth

San Lazzaro di Betania

Santi Martiri di Eleuteropoli

San Modesto di Gerusalemme, vescovo

Sant’Olimpia di Nicomedia, vedova

Santo Sturmio di Fulda, abate

Santa Wivine di Gran Bigard (Vivina), badessa benedettina

Beato Giacinto Maria Cormier, domenicano

Beata Matilde Téllez Robles (Matilde del Sacro Cuore), fondatrice delle Figlie di Maria Madre della Chiesa

Beato Pietro di Spagna, martire mercedario

Nati oggi 17 dicembre

Ludwig Van Beethoven (1770) – Compositore tedesco

Émilie Du Chatelet (1706) – Matematica, fisica e scrittrice francese

Ford Madox Ford (1873) – Scrittore inglese

Milla Jovovich (1975) – Attrice e modella ucraina

Willard Frank Libby (1908) – Scienziato statunitense, Premio Nobel

Selen (1966) – Ex pornostar e attrice italiana

Papa Francesco (1936) – Pontefice della Chiesa cattolica argentino

Manny Pacquiao (1978) – Pugile e politico filippino

Morti oggi 17 dicembre

Simòn Bolìvar (1830) – Generale, patriota e rivoluzionario venezuelano

Cesaria Evora (2011) – Cantante capoverdiana

Henry Heimlich (2016) – Medico statunitense, noto per la manovra di Heimlich

Kim Jong Il (2011) – Leader politico e dittatore nordcoreano

Penny Marshall (2018) – Regista, produttrice ed attrice statunitense

Rasputin (1916) – Mistico russo

Marguerite Yourcenar (1987) – Scrittrice francese

William Thomson (1907) – Fisico e matematico irlandese

Gialal Al-din Rumi (1273) – Teologo musulmano e poeta mistico