Accadde oggi: 16 dicembre, almanacco del giorno

16 Dicembre 2023 - 01.56

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

533 – L’imperatore Giustiniano I promulga il Digesto con la costituzione Tanta

955 – Elezione di Papa Giovanni XII

1392 – L’Imperatore del Giappone Go-Kameyama abdica in favore del pretendente rivale Go-Komatsu, ponendo fine al periodo nanboku-cho, caratterizzato da corti imperiali in competizione

1631 – L’eruzione del Vesuvio causa almeno 4000 decessi e moria di bestiame

1653 – Oliver Cromwell diventa Lord Protettore di Inghilterra, Scozia e Irlanda

1689 – Il Parlamento inglese adotta la Carta dei diritti e Guglielmo III d’Orange firma la Bill of Rights

1773 – Boston Tea Party

1811 – Primo di una grave serie di terremoti, in prossimità di New Madrid (Missouri)

1838 – I Boeri sconfiggono le truppe Zulu guidate da Dambuza e Nhlela nella Battaglia di Blood River

1850 – Arrivano a Lyttelton le prime quattro navi di coloni che fonderanno Christchurch in Nuova Zelanda

1857 – Un funesto terremoto si abbatté sulla Val d’Agri e sul Vallo di Diano mietendo migliaia di vittime, radendo al suolo Montemurro (PZ) e danneggiando pesantemente tutti i comuni delle due zone

1864 – Le truppe unioniste del generale George Thomas sconfiggono i confederati nella Battaglia di Nashville

1893 – Alla Carnegie Hall di New York prima della Sinfonia dal nuovo mondo di Antonín Dvořák

1899 – Fondazione del Milan Football & Cricket Club grazie all’iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani, riuniti all’hotel Du Nord e des Anglais

1910 – Henri Coandă compie il primo breve volo con un aereo dotato di motore jet

1920 – Violento sisma di magnitudo Richter 8,5 nella provincia di Ningxia (Cina), 235000 le vittime stimate

1922 – Polonia: Il primo presidente polacco Gabriel Narutowicz viene assassinato

1940 – Seconda guerra mondiale: le truppe britanniche arrivano a Sollum, Nord Africa

Seconda guerra mondiale: primo Bombardamento a tappeto da parte della Royal Air Force sulla cittadina tedesca di Mannheim

1941 – Seconda guerra mondiale: le forze Imperiali Giapponesi occupano Miri nel Sarawak (Malaysia)

1942 – Heinrich Himmler ordina che anche gli zingari vengano condotti nei campi di concentramento nazisti

Sotto la pressione di una massiccia offensiva sovietica, inizia la ritirata dell’ARMIR in Russia

1943 – Si conclude la battaglia di Montelungo

1944 – Con l’attacco di tre armate tedesche inizia la Battaglia delle Ardenne

Un missile V2 colpisce il Cinema “Rex” ad Anversa, uccidendo 567 persone

1946 – Léon Blum diventa primo ministro di Francia

1965 – Lanciata la sonda Pioneer 6, per studiare il campo magnetico solare

1971 – L’indipendenza del Bahrain viene riconosciuta dal Regno Unito

Il Pakistan si arrende, portando alla fondazione del Bangladesh (ex Pakistan orientale) il giorno seguente

1973 – O.J. Simpson diventa il primo giocatore della NFL a correre per 2.000 iarde in una stagione

1984 – Lanciata la sonda sovietica Vega 1, con il doppio obiettivo di Venere e Cometa di Halley

1985 – A New York i boss della mafia Paul Castellano e Thomas Bilotti vengono uccisi all’uscita di un ristorante, rendendo l’organizzatore dell’assassinio, John Gotti, capo della potente Famiglia Gambino

1989 – A Timișoara inizia la rivoluzione romena del 1989, come protesta contro il tentativo del governo di espellere il sacerdote riformato dissidente, László Tőkés

1990 – Jean-Bertrand Aristide viene eletto presidente di Haiti

1991 – Il Kazakhstan dichiara la sua indipendenza dall’Unione Sovietica

L’ONU annulla la decisione secondo cui il Sionismo equivale al razzismo

1998 – Operazione Desert Fox: statunitensi e britannici iniziano a bombardare obbiettivi iracheni, dopo che l’Iraq ha ostacolato l’operato degli ispettori ONU

1999 – Un fiume di fango provoca migliaia di vittime in Venezuela

2006 – Rissa furibonda con pugni e calci in NBA al Madison Square Garden di New York, dove si affrontavano i New York Knicks ed i Denver Nuggets; nell’occasione vennero espulsi 10 giocatori, tra cui anche il campione dei Nuggets Carmelo Anthony

2007 – Il Milan vince la Coppa del Mondo per club FIFA superando in finale a Yokohama il Boca Juniors per 4-2

2008 – USA: la Federal Reserve azzera per la prima volta nella storia il tasso di sconto

Italia: durante l’Operazione Perseo dei carabinieri vengono arrestati oltre 90 mafiosi, imputati di voler riformare la Cupola

2014 – In una scuola del Pakistan i talebani assassinano circa 130 minori

Fese e ricorrenze

Nazionali:

Bahrein – Festa nazionale

Bangladesh – Giorno della vittoria

Kazakhstan – Giorno dell’indipendenza

Nepal – Giorno della costituzione

Sudafrica – Giorno della riconciliazione

Santi di oggi 16 dicembre

Sant’Adelaide, imperatrice

Sant’Adelardo di Cysoing, monaco

Sant’Adone di Vienne, vescovo

Sant’Aggeo, profeta

Sant’Albina di Cesarea, martire

San Beano vescovo

Sant’Eberardo del Friuli, confessore

San Macario di Collesano, monaco

Sante Martiri d’Africa

Beato Clemente Marchisio, sacerdote, fondatore delle Figlie di San Giuseppe di Rivalba

Beato Domenico Dosso, mercedario

Beata Elisabetta di San Francesco, clarissa

Beato Filippo Siphong Onphitak, protomartire della Thailandia

Beati Giacomo e Adolfo, martiri mercedari

Beata Maria degli Angeli Fontanella, carmelitana scalza

Beato Onorato da Biała (Onorato Kazminski), cappuccino

Beato Sebastiano Maggi, sacerdote

Nati oggi 16 dicembre

Jane Austen (1775) – Scrittrice inglese

Philip K. Dick (1928) – Scrittore statunitense

Francesco Graziani (1952) – Ex calciatore ed allenatore italiano

Vasilij Kandinskij (1866) – Pittore russo

Vinny Paz (1962) – Ex pugile statunitense

Ivana Spagna (1956) – Cantante italiana

Morti oggi 16 dicembre

Nino Bixio (1873) – Militare, politico e patriota italiano

Silvana Mangano (1989) – Attrice italiana

William Somerset Maugham (1965) – Scrittore britannico