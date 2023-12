Accadde oggi: 13 dicembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

13 Dicembre 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1250 – Federico II, che fu duca di Svevia, re di Sicilia e re di Germania, muore a Fiorentino di Puglia

1294 – Papa Celestino V abdica, compiendo il dantesco Gran rifiuto

1545 – Inizia il Concilio di Trento, 19° della Chiesa Cattolica, nella cattedrale di San Vigilio di Trento, feudo imperiale

1577 – Sir Francis Drake salpa da Plymouth, per il suo giro attorno al mondo

1642 – Abel Tasman raggiunge la Nuova Zelanda

1643 – Guerra civile inglese: Battaglia di Alton

1836 – Il Gran Teatro La Fenice viene distrutto da un incendio

1862 – Guerra di secessione americana: I Confederati vincono la Battaglia di Fredericksburg

1899 – Herbert Kilpin fonda a Milano il Milan Foot-Ball and Cricket Club

1935 – Un quotidiano francese rende noto il patto Hoare-Laval in favore delle mire dell’Italia sull’Etiopia

1937 – Seconda guerra sino-giapponese: subito dopo Shanghai, caduta della città/capitale di Nanchino e successivo terribile Massacro di Nanchino, protratto per lungo tempo, da parte dell’esercito giapponese

1938 – 100 deportati da Sachsenhausen costruiscono il campo di concentramento di Neuengamme, nei pressi di Amburgo

1939 – Seconda guerra mondiale: inizia la Battaglia del Río de la Plata, il primo grande scontro navale della guerra

1941 – Seconda guerra mondiale: Ungheria e Romania dichiarano guerra agli Stati Uniti

1949 – La Knesset vota lo spostamento della capitale di Israele a Gerusalemme

1959 – L’arcivescovo Makarios III diventa il primo presidente di Cipro

1972 – Due astronauti del programma Apollo 17 (Eugene Cernan e Harrison Schmitt) cominciano la sesta e ultima attività extraveicolare sulla Luna, l’ultima missione umana sulla Luna del XX secolo, conclusasi il 14 dicembre alle 05:40 UTC

1974 – Malta diventa una repubblica

1981 – CR Flamengo vince la Coppa Intercontinentale diventando campione del mondo battendo Liverpool 3-0

Il Generale Wojciech Jaruzelski dichiara la legge marziale in Polonia

1990 – Terremoto in Sicilia, 13 morti

1996 – Kofi Annan viene eletto come Segretario generale delle Nazioni Unite

2001 – Il Parlamento indiano viene attaccato da militanti armati. L’assalto fallisce

2002 – A Copenaghen l’Unione europea annuncia l’ingresso di dieci nuovi paesi membri: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. L’ingresso nell’UE diventerà ufficiale il 1º maggio 2004

2003 – L’ex Presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit

2004 – L’ex dittatore cileno Augusto Pinochet viene messo agli arresti domiciliari

2011 – Strage di Liegi

2017 – Al Castello di Saint-Cloud, nei pressi di Parigi, si riunisce il G5 Sahel (vertice politico internazionale tra Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger) con i governi di Francia, Italia e Germania. I tre paesi europei decidono di sostenere il Force G5 Sahel, la coalizione militare dei cinque paesi africani

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Saint Lucia – festa della patrona nazionale (Santa Lucia)

Santi di oggi 13 dicembre

Santa Lucia, vergine e martire

Sant’Antioco di Sulcis, martire

Sant’Aristone martire

Sant’Arsenio di Mileto, monaco e taumaturgo

Sant’Autberto di Cambrai, vescovo

Santi Eustrazio, Aussenzio, Eugenio, Mardario e Oreste, martiri

San Giudoco, eremita

Santa Ottilia di Hohenbourg, badessa

San Pietro Cho Hwa-so e cinque compagni, martiri

Beati sette cavalieri mercedari

Beato Antonio Grassi

Beato Giovanni Marinoni, sacerdote

Beato Martino de Pomar, mercedario

Nati oggi 13 dicembre

Aga Khan IV (1936) – Principe arabo, autorità religiosa ed imprenditore

Steve Buscemi (1957) – Attore e regista statunitense

Elisa Di Francisca (1982) – Schermitrice italiana

Enrico IV di Francia (1553) – Monarca francese

Jamie Foxx (1967) – Cantante e attore statunitense

Heinrich Heine (1797) – Poeta tedesco

Christopher Plummer (1929) – Attore canadese

Taylor Swift (1989) – Cantautrice ed attrice statunitense

Mario Tozzi (1959) – Geologo, divulgatore scientifico, saggista e conduttore tv italiano

Dick Van Dyke (1925) – Attore statunitense

Francois Viète (1540) – Matematico e politico francese

Morti oggi 13 dicembre

Donatello (1466) – Scultore ed orafo italiano

Imperatore Federico II di Svevia (1250) – Imperatore svevo-normanno

Samuel Johnson (1784) – Poeta, scrittore e critico inglese

Vasilij Kandinskij (1944) – Pittore russo

Gustave Le Bon (1931) – Psicologo e sociologo francese

Fabrizio Ruffo (1827) – Cardinale cattolico e politico italiano

Santa Lucia (304) – Santa e martire cattolica italiana

Niccolò Tartaglia (1557) – Matematico italiano