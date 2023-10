Accadde oggi: 21 ottobre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2023 - 02.34

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

63 a.C. – Marco Tullio Cicerone ottiene il Senatus consultum ultimum per fronteggiare Catilina

686 – Conone diventa Papa

1600 – Nella battaglia di Sekigahara lo shōgun Tokugawa Ieyasu sconfigge le forze leali a Toyotomi Hideyoshi

1797 – Nel porto di Boston viene varata la fregata della marina statunitense USS Constitution, che andrà a combattere i pirati barbareschi al largo della costa di Tripoli (nel 1805 il Trattato di pace di Tripoli, verrà firmato sul ponte della Constitution)

1805 – Guerre napoleoniche: Battaglia di Trafalgar – La flotta navale britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge una flotta Franco-Spagnola al largo della città spagnola di Cadice

1824 – Joseph Aspdin brevetta il cemento Portland

1860 – Nelle province napoletane e siciliane si vota il plebiscito per l’annessione al Regno di Sardegna

1861 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Ball’s Bluff – le forze unioniste del colonnello Edward Baker vengono sconfitte dalle truppe confederate nella seconda grande battaglia della guerra. Baker, un amico intimo di Abraham Lincoln, muore in battaglia

1866 – Prima giornata di voto del plebiscito delle province venete e quella di Mantova per l’annessione al Regno d’Italia, a seguito della terza guerra di indipendenza

1867 – ‘Destino manifesto’: Trattato di Medicine Lodge – Vicino a Medicine Lodge Creek (Kansas) viene firmato un trattato fondamentale tra i capi indiani delle Grandi Pianure meridionali. Il trattato richiede ai Nativi americani delle tribù dei Plains di trasferirsi in una riserva nell’Oklahoma occidentale

1879 – Thomas Edison testa la prima lampadina funzionante in modo efficace (resterà accesa per 13 ore e mezza prima di bruciarsi)

1895 – La Repubblica di Taiwan collassa sotto l’invasione delle forze giapponesi

1902 – Negli Stati Uniti termina uno sciopero di cinque mesi organizzato dal sindacato dei minatori

1916 – Il socialista e oppositore della guerra Friedrich Adler uccide il primo ministro conservatore austriaco Karl von Stürgkh

1941 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche in Jugoslavia si scatenano uccidendo migliaia di civili

1944 – Seconda guerra mondiale: primo attacco kamikaze – un aereo giapponese equipaggiato con una bomba contenente 200 kg di esplosivo attacca la nave HMAS Australia al largo dell’isola di Leyte, all’inizio della Battaglia del Golfo omonimo

1945 – In Francia le donne vanno a votare per la prima volta

1959 – A New York apre al pubblico il Solomon R. Guggenheim Museum progettato da Frank Lloyd Wright

Il presidente statunitense Dwight Eisenhower firma un ordine esecutivo che trasferisce Wernher von Braun e altri scienziati tedeschi dall’United States Army alla NASA

1967 – Guerra del Vietnam: più di 100.000 dimostranti si radunano a Washington. Una manifestazione pacifica al Lincoln Memorial viene seguita da una marcia sul Pentagono e da scontri con i soldati e gli United States Marshal che proteggono l’edificio (L’evento si protrarrà fino al 23 ottobre; in 683 verranno arrestati). Dimostrazioni simili si svolgono in Giappone ed Europa occidentale

1969 – In Somalia il generale Mohammed Siad Barre prende il potere a seguito di un colpo di Stato e proclama la Repubblica Democratica Somala. Barre resterà al potere sino al 1991

1986 – In Libano, rapitori filo-Iraniani annunciano il rapimento dello scrittore statunitense Edward Tracy (verrà rilasciato nell’agosto 1991)

1994 – Programma nucleare della Corea del Nord: Corea del Nord e Stati Uniti d’America firmano un accordo che obbliga la Corea del Nord a fermare il suo programma di armamento nucleare e a permettere ispezioni

1998 – Massimo D’Alema diventa Presidente del Consiglio. Nasce il Governo D’Alema I

2001 – Viene presentato il primo iPod.

2010 – La Birmania viene denominata ufficialmente Repubblica dell’Unione di Myanmar

2015 – Secondo il celebre film Ritorno al futuro – Parte II, questo è il giorno in cui Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, arriva nel futuro

2016 – Viene Istituita la giornata Europea dell’Educazione Finanziaria, organizzata in Italia dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

Santi di oggi

Sant’Agatone d’Egitto, eremita

San Bertoldo di Parma

Santa Celina, madre di san Remigio

Santa Celina di Meaux, vergine

Santa Cordula, martire a Colonia con sant’Orsola

Santi Dasio, Zotico e Caio di Nicomedia, martiri

Sant’Ilarione di Gaza, eremita

Sant’Ilarione di Kiev, metropolita (Chiesa ortodossa russa)

Sant’Ilarione di Moglena, vescovo

Santa Laura di Santa Caterina da Siena, fondatrice delle Suore missionarie di Maria Immacolata e di Santa Caterina da Siena

Santa Letizia, venerata in Spagna

San Malco, monaco

San Malusio, vescovo di Lodi e martire.

San Mauronto di Marsiglia, vescovo

Sant’Odilia, martire con sant’Orsola

Sant’Orsola e compagne, martiri

San Pietro Yu Tae-ch’ol, martire

San Severino di Bordeaux, vescovo

San Vendelino di Treviri, eremita

San Viatore di Lione, monaco in Egitto

Santa Zaira, martire

Beato Carlo I d’Austria, imperatore

Beato Giuliano Nakaura, sacerdote gesuita, martire

Beati martiri spagnoli di Nembra

Beato Giuseppe (Pino) Puglisi, sacerdote e martire

Beato Guglielmo da Montreal, mercedario

Beato Piero Capucci, domenicano

Beato Ponzio de Clariana, mercedario

Beati Raimondo e Guglielmo da Granada, mercedari

Beato Sancio d’Aragona, arcivescovo, martire

Nati oggi 21 ottobre

Mary Blair (1911) – Illustratrice statunitense

Martin Castrogiovanni (1981) – Rugbista italo-argentino

Samuel Taylor Coleridge (1772) – Poeta e critico letterario inglese

Edmondo De Amicis (1846) – Scrittore e pedagogo italiano

Alphonse De Lamartine (1790) – Poeta, scrittore, storico e politico francese

Carrie Fisher (1956) – Attrice statunitense

Riccardo Fogli (1947) – Cantante italiano

Dizzy Gillespie (1917) – Trombettista e compositore jazz statunitense

Eleonora Giorgi (1953) – Attrice italiana

Ursula K. Le Guin (1929) – Scrittrice statunitense

Kim Kardashian (1980) – Modella ed attrice statunitense

Benjamin Netanyahu (1949) – Leader politico israeliano

Alfred Nobel (1833) – Chimico svedese

Giuseppe Pinelli (1928) – Ferroviere, noto anarchico italiano

Marina Ripa di Meana (1941) – Stilista, scrittrice e personaggio televisivo italiano

Morti oggi 21 ottobre

Pietro Aretino (1556) – Poeta, scrittore e drammaturgo italiano

Jack Kerouac (1969) – Scrittore statunitense

Horatio Nelson (1805) – Ammiraglio britannico

Arthur Schnitzler (1931) – Scrittore e drammaturgo austriaco

Francois Truffaut (1984) – Regista francese