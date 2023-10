Accadde oggi: 20 ottobre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2023 - 02.44

Preroll

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

OutStream Desktop

Top right Mobile

Eventi storici

1448 – L’Impero Ottomano ottiene una vittoria decisiva nella seconda battaglia del Kosovo

1562 – Reggio Calabria: una forte scossa sismica fa sprofondare Punta Calamizzi, l’antica foce del Calopinace, privando per quasi tre secoli la città del suo porto naturale

1600 – La Battaglia di Sekigahara rende il clan Tokugawa shōgun del Giappone

1740 – Maria Teresa sale sul trono in Austria

1803 – Il Senato degli Stati Uniti ratifica l’acquisto della Louisiana

1805 – la Flotta Combinata franco-spagnola lascia l’ancoraggio nella rada di Cadice. Il giorno successivo ingaggerà battaglia contro la flotta britannica nella famosa battaglia di Trafalgar.

1827 – Battaglia di Navarino – una flotta combinata turco-egiziana viene distrutta da una forza navale alleata, composta da navi britanniche, francesi e russe, nel porto di Navarino, a Pylos, Grecia. Il principale risultato della battaglia è la fine della guerra di liberazione greca, e l’affermazione dell’indipendenza della Grecia moderna

1883 – Perù e Cile firmano il Trattato di Ancón, con il quale la provincia di Tarapacá viene ceduto al Cile, ponendo fine al coinvolgimento del Perù nella guerra del Pacifico

1904 – Bolivia e Cile giungono alla firma di un trattato che pone ufficialmente fine alla guerra del 1879

1910 – Varo dell’RMS Olympic

1913 – Viene siglato l’accordo anglo-tedesco sul controllo dell’Angola e del Mozambico

1935 – Fine della Lunga Marcia

1941 – I soldati tedeschi cominciano il massacro di migliaia di persone a Kragujevac, durante l’occupazione nazista della Serbia.

1942 – Termina il lungo assedio delle forze dell’Asse contro l’isola di Malta

1944 – L’Armata Rossa e i partigiani di Tito riconquistano Belgrado, capitale della Jugoslavia

Le armate sovietiche del II Fronte ucraino di Rodion Jakovlevič Malinovskij prendono Debrecen

Strage dei piccoli martiri a Gorla (Milano)

I marines statunitensi invadono l’isola di Leyte nelle Filippine

1947 – Il Comitato della Camera per le attività antiamericane inizia le sue investigazioni sull’infiltrazione comunista ad Hollywood

1968 – L’ex First Lady Jacqueline Kennedy sposa l’armatore greco Aristotele Onassis

1973 – Inaugurazione della Sydney Opera House

Massacro del sabato sera

1977 – Un aereo su cui volano i Lynyrd Skynyrd si schianta nel Mississippi, uccidendo diversi membri della band, tra cui il cantante Ronnie Van Zant, Il Roadie Dean Kilpatrick, il chitarrista Steve Gaines e sua sorella Cassie corista nella band

1986 – Yitzhak Shamir inizia il suo secondo incarico come primo ministro di Israele

1999 – Viene permesso l’arruolamento nell’Esercito Italiano alle donne

2000 – La Convenzione europea del paesaggio viene ufficialmente sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze

2004 – Nasce il sistema operativo open source Ubuntu col rilascio della prima versione: 4.10 – Warty Warthog

2011 – Libia: dopo 8 mesi di guerra civile, viene ucciso Mu’ammar Gheddafi.

Con un comunicato stampa l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna) dopo 43 anni di lotta armata, che hanno portato all’assassinio di 822 persone e alla morte stimata di altre 2000, annuncia la “fine irrevocabile della lotta armata”.

Middle placement Mobile

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Dynamic 1

Giornata Mondiale del Controllore del Traffico Aereo

Santi di oggi 20 ottobre

Sant’Adelina di Mortain, badessa

Sant’Alderaldo di Troyes, arcidiacono

Sant’Andrea il Calibita, monaco

Sant’Aurora d’Arzano

Santi Bradano e Orora

San Caprasio di Agen, martire

San Cornelio il centurione

Sant’Irene del Portogallo, martire

San Leopardo di Osimo, vescovo

Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine

San Sindulfo (o Sindolfo), eremita

San Vitale di Salisburgo, vescovo

Beato Berengario Aleman de Bellpuig, mercedario

Beato Diego de Cervantes, mercedario

Beato Giacomo Strepa, vescovo

Beato Giacomo Kern, sacerdote premostratense

Beata Maria di Gesù, vergine mercedaria

Beato Stefano Kurti, sacerdote e martire

Dynamic 2

Nati oggi 20 ottobre

Paolina Bonaparte (1780) – Sorella dell’Imperatore francese Napoleone

Danny Boyle (1956) – Regista inglese

John Dewey (1859) – Filosofo e pedagogista statunitense

Luigi Lo Cascio (1967) – Attore italiano

Bela Lugosi (1882) – Attore ungherese

Viggo Mortensen (1958) – Attore statunitense di origini danesi

Claudio Ranieri (1951) – Allenatore di calcio italiano

Arthur Rimbaud (1854) – Poeta francese

Candice Swanepoel (1988) – Modella sudafricana

Raffaello Tonon (1979) – Personaggio televisivo italiano

Mara Venier (1950) – Attrice e conduttrice televisiva italiana

Christopher Wren (1632) – Architetto inglese

Morti oggi 20 ottobre

Muammar Gheddafi (2011) – Dittatore libico

Herbert Hoover (1964) – 31° Presidente degli Stati Uniti d’America

Burt Lancaster (1994) – Attore statunitense