Accadde oggi: 19 ottobre, almanacco del giorno

19 Ottobre 2023 - 01.54

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

202 a.C. – Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, assicurando la vittoria alla Repubblica romana nella seconda guerra punica

439 – I Vandali, guidati da re Genserico, prendono Cartagine nel Nord Africa

558 – A seguito di un terremoto, crolla l’arco trionfale nel Foro di Teodosio a Costantinopoli

1434 – Fondazione dell’Università degli Studi di Catania, la prima della storia in Sicilia

1469 – Il Matrimonio fra Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona pone le basi per l’unificazione della Spagna

1562- Naufragio de La Herradura, una violenta tempesta affonda venticinque galee spagnole, nel disastro persero la vita 5000 persone

1781 – Il maggior generale Lord Charles Cornwallis si arrende a George Washington e Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, conte di Rochambeau, a Yorktown (Virginia), ponendo fine alla Guerra d’indipendenza americana

1812 – Napoleone I di Francia si ritira dalle porte di Mosca

1864 – Gli Stati Confederati d’America lanciano un attacco su Saint Albans (Vermont), passando dal Canada

Battaglia di Cedar Creek – L’esercito dell’Unione, guiduato da Philip Sheridan, distrugge l’esercito confederato comandato da Jubal Early

1866 – All’Hotel Europa sul Canal Grande, il Veneto viene ceduto dall’Austria alla Francia che subito lo cede all’Italia

1873 – Le università di Yale, Princeton, Columbia e Rutgers, stilano le prime regole del football americano

1912 – L’Italia prende possesso di Tripoli, in Libia, dall’Impero ottomano, al termine della Guerra Italo-Turca

1933 – La Germania esce dalla Società delle Nazioni

1944 – Forze statunitensi sbarcano nelle Filippine

A Palermo ha luogo la Strage del pane ad opera del Regio Esercito italiano. Si registrano 24 morti e 158 feriti

1954 – Prima ascesa del Cho Oyu

1973 – Il Presidente statunitense Richard Nixon rifiuta la richiesta della Corte d’Appello di consegnare i nastri del Watergate

1979 – In Italia il primo sciopero dei controllori di volo porta alla crisi dell’ITAV e alla nascita dell’AAAVTAG, poi ENAV

1982 – John De Lorean viene arrestato per traffico di cocaina

1984 – Alle ore 17.43 una violenta scossa sismica di magnitudo 3.7 sconvolge la cittadina di Zafferana Etnea (CT), causando la morte di un uomo, l’inagibilità di buona parte delle abitazioni, della Chiesa Madre e del Palazzo di Città

1987 – In rappresaglia ad un attacco iraniano a navi presenti nel Golfo Persico, la Marina statunitense mette fuori uso tre piattaforme petrolifere iraniane

“Lunedì Nero” della borsa di Wall Street, crollo dell’indice Dow Jones ed esplosione di un’enorme bolla speculativa, inevitabile effetto della sopravvalutazione dei prezzi delle azioni

2003 – A Roma, in piazza San Pietro viene beatificata Madre Teresa di Calcutta. Papa Giovanni Paolo II a causa delle precarie condizioni di salute è costretto a rinunciare all’Omelia nella celebrazione eucaristica

2005 – In Iraq inizia il processo all’ex-dittatore Saddam Hussein

2007- A Roma l’acqua di Fontana di Trevi si colora di rosso. Si tratta della performance futurista di Graziano Cecchini

2014 – Beatificazione di Paolo VI da parte di papa Francesco

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Niue – Giorno della Costituzione, in onore dell’indipendenza nazionale (auto-governo in libera associazione con la Nuova Zelanda nel 1974).

Santi di oggi 19 ottobre

Santi martiri canadesi

San Paolo della Croce, sacerdote

San Pietro d’Alcántara, riformatore dell’Ordine francescano

Sant’Aquilino di Évreux, vescovo

Sant’Asterio di Ostia, martire

Santa Cleopatra

Sant’Etbino di Kildare, eremita e abate

San Filippo Howard, martire

Santa Fridesvida di Oxford, badessa

San Gioele, profeta d’Israele

San Giovanni de la Lande, martire

San Giusto di Novalesa e compagni monaci, martiri

San Grato di Oloron, vescovo

Santa Laura di Cordova, martire

Santi Luca Alonso Gorda e Matteo Kohioye, martiri domenicani

San Lupo di Soissons, vescovo

Santi Sabiniano e Potenziano, martiri

Santi Tolomeo e Lucio, martiri a Roma

San Varo e compagni martiri in Egitto

San Verano di Cavaillon, vescovo

Beata Agnese di Gesù (Galand de Langeac), domenicana

Beato Jerzy Popiełuszko, sacerdote e martire

Beato Giovanni Januari, mercedario

Beata Sancia d’Aragona, vergine mercedaria

Beato Tommaso Helye, sacerdote

Nati oggi 19 ottobre

Luigi Albertini (1871) – Giornalista, editore e politico italiano

Umberto Boccioni (1882) – Pittore e scultore italiano

Marsilio Ficino (1433) – Filosofo italiano

Dario Franceschini (1958) – Politico italiano

John Le Carré (1931) – Scrittore inglese

Vasco Pratolini (1913) – Scrittore italiano

Carlo Urbani (1956) – Medico italiano

Morti oggi 19 ottobre

Elizabeth Arden (1966) – Imprenditrice canadese

Cesare Lombroso (1909) – Scienziato italiano

Ernest Rutherford (1937) – Chimico e fisico neozelandese

Jonathan Swift (1745) – Scrittore irlandese