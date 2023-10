Accadde oggi: 18 ottobre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 01.45

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

614 – Re Clotario II promulga l’Editto di Parigi in difesa della nobiltà franca e contenente limitazioni discriminatorie contro la comunità ebraica della città

629 – Dagoberto I viene incoronato re dei Franchi

1009 – il califfo al-Hakim ordina la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme

1016 – Battaglia di Assandun tra Canuto il Grande e Edmondo II d’Inghilterra.

1081 – Battaglia di Durazzo: i Normanni di Roberto il Guiscardo sconfiggono l’esercito bizantino dell’imperatore Alessio I Comneno

1356 – A Basilea un terribile terremoto di magnitudo 6.0 – 7.1 miete almeno 1.000 vittime

1534 – Caso dei manifesti, nel corso della notte in diverse città francesi vengono affissi manifesti contro il credo cattolico e l’eucaristia

1540 – Le truppe del conquistador Hernando de Soto conquistano la città fortificata di Mabila uccidendo il capo indiano Tuskaloosa

1561 – Quarta battaglia di Kawanakajima tra Takeda Shingen e Uesugi Kenshin.

1685 – Luigi XIV di Francia promulga l’editto di Fontainebleau, revocando l’editto di Nantes che aveva protetto i protestanti francesi

1810 – Viene fondata la Scuola Normale Superiore di Pisa

1817 – In Portogallo sono giustiziati il generale Gomes Freire de Andrade, gran maestro della massoneria portoghese e altri congiurati, condannati per alto tradimento

1867 – Gli Stati Uniti prendono possesso dell’Alaska (vedi Alaska Purchase)

1898 – Le truppe spagnole abbandonano l’isola di Porto Rico e viene istituito il governo militare statunitense sull’isola

1914 – Nasce in Germania l’istituto secolare dei padri di Schönstatt

1922 – Viene fondata la British Broadcasting Company

1931 – Lago di Garda: viene inaugurata la Strada Statale Gardesana Occidentale

1944 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler ordina la creazione della milizia nazionale Volkssturm

Seconda guerra mondiale: l’Unione Sovietica occupa la Transcarpazia e avanza in Cecoslovacchia

1945 – Con un’udienza di apertura, viene istituito il Tribunale militare per il Processo di Norimberga

1954 – La Texas Instruments presenta la Regency TR-1, ovvero la prima radio a transistor

1963 – La NASA presenta il terzo gruppo di astronauti scelti per le future missioni spaziali del Programma Gemini e del Programma Apollo

1967 – La sonda spaziale sovietica Venera 4 raggiunge il pianeta Venere e ne misura l’atmosfera

1968 – Bob Beamon, con 8.90m, stabilisce il record del mondo di salto in lungo all’Olimpiade di Città del Messico. Diventerà il più duraturo record nella storia dell’atletica leggera, resistendo per ben 23 anni

1969 – Viene rubato il dipinto di Caravaggio “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”, conservato presso l’oratorio di San Lorenzo a Palermo

1975 – In Italia nasce ufficialmente il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI)

1977 – Viene costituito in Italia il GIS dei Carabinieri.

1981 – Il PaSoK di Andreas Papandreou ottiene il 48% alle elezioni politiche e instaura il primo governo di ispirazione socialista in Grecia

1988 – La Corte Suprema israeliana mette al bando il partito ultranazionalista israeliano Kach per il suo professare posizioni razziste

1989 – La sonda Galileo viene lanciata dalla NASA per studiare il pianeta Giove ed i suoi satelliti.

Erich Honecker si dimette dalla carica di Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca e da segretario del Partito di Unità Socialista di Germania

1990 – Viene promulgato da papa Giovanni Paolo II il Codice dei canoni delle Chiese orientali.

1991 – L’Azerbaigian dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

1993 – Viene lanciato in orbita l’STS-58

2007 – Dopo otto anni di esilio, l’ex Primo ministro del Pakistan Benazir Bhutto fa il suo rientro in patria; durante i festeggiamenti un attentato terrorista suicida uccide circa 100 persone, tra le quali 20 agenti della scorta. La Bhutto rimane illesa.

2013 – A Grenoble viene siglato l’accordo per la creazione della macroregione alpina

Santi di oggi

San Luca evangelista

Sant’Amabile di Riom, sacerdote

Sant’Asclepiade vescovo

San Giusto di Beauvais, martire

Sant’Isaac Jogues, sacerdote e martire

San Monone, eremita

Santi Procolo di Pozzuoli, Eutiche e Acuzio, martiri

Santa Wenna, regina

Santa Wenna di Talgarth, religiosa e martire

Santa Zlata di Muglen, vergine e martire (Chiese di rito orientale)

Beato Domenico da Perpignano, mercedario

Beata Margherita Tornielli, clarissa

Beato Teobaldo da Narbona, martire mercedario

Nati oggi 18 ottobre

Alvin (1977) – Presentatore tv e conduttore radiofonico italiano

Henri Bergson (1859) – Filosofo francese, Premio Nobel

Chuck Berry (1926) – Cantante e chitarrista rock statunitense

Norberto Bobbio (1909) – Filosofo italiano

Ivanoe Bonomi (1873) – Politico italiano

Zac Efron (1987) – Attore statunitense

Wynton Marsalis (1961) – Compositore statunitense, trombettista jazz

Martina Navratilova (1956) – Tennista ceca

Freida Pinto (1984) – Attrice indiana

Gianfranco Ravasi (1942) – Cardinale ed arcivescovo cattolico italiano

Jean-Claude Van Damme (1960) – Attore belga

Heinrich Von Kleist (1777) – Drammaturgo e poeta tedesco

Lindsey Vonn (1984) – Sciatrice statunitense

Morti oggi 18 ottobre

Charles Babbage (1871) – Matematico inglese

Alfred Binet (1911) – Psicologo e pedagogo francese

Thomas Alva Edison (1931) – Industriale statunitense, inventore della lampadina

Antonio Meucci (1889) – Inventore italiano del telefono

Alfredo Oriani (1909) – Scrittore italiano

José Ortega Y Gasset (1955) – Filosofo spagnolo

Andrea Zanzotto (2011) – Poeta italiano