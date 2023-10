Accadde oggi: 17 ottobre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 02.20

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

589 – Secondo la tradizione, l’Adige rompe alla Cucca e causa lo sconvolgimento idrografico che dà al basso Veneto l’aspetto che grossomodo ha tutt’oggi

743 – Reconquista: vittoria cruciale di Carlo Martello nella battaglia di Poitiers, definitivamente scongiurata l’avanzata di Al-Andalus a nord dei Pirenei

1171 – Enrico II, il re “normanno” d’Inghilterra, sbarca a Crook (presso Waterford) in Irlanda

1346 – Re Davide II di Scozia viene catturato da Re Edoardo III d’Inghilterra a Calais

1662 – Carlo II d’Inghilterra vende Dunkerque alla Francia per 40.000 sterline

1777 – Truppe americane sconfiggono i britannici nella Battaglia di Saratoga

1781 – Il generale Charles Cornwallis perde la battaglia di Yorktown

1797 – Trattato di Campoformio (Campoformido) tra Napoleone e l’Austria

1800 – L’Inghilterra prende il controllo della colonia olandese di Curaçao

1849 – Muore alle due del mattino a Parigi il compositore Fryderyk Chopin

1860 – Prima edizione dell’Open britannico di golf

1888 – Thomas Edison presenta richiesta di brevetto per il fonografo ottico (il primo cinema)

1889 – Inizio della Guerra dei Mille Giorni in Colombia

1907 – Nasce a Bergamo l’Atalanta Bergamasca Calcio

1912 – Bulgaria, Grecia e Serbia dichiarano guerra all’Impero Ottomano, unendosi al Montenegro nella Prima guerra balcanica

1917 – Prima guerra mondiale: primo bombardamento britannico della Germania

1919 – Il re Alfonso XIII di Spagna inaugura il primo tratto della Metropolitana di Madrid

1931 – Al Capone viene condannato per evasione fiscale

1933 – Albert Einstein, scappa dalla Germania nazista e si sposta negli USA

1941 – Per la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale, un sottomarino tedesco attacca una nave americana

1942 – La sera del 17 ottobre 1942 a Poloj, in Croazia, da parte del Reggimento Cavalleggeri di Alessandria contro un gruppo di partigiani iugoslavi si ha l’ultima carica di cavalleria da parte delle forza armate italiane

1945 – Una manifestazione popolare, richiamerà al governo di fatto di Farrel, la liberazione di Juan Domingo Perón e la chiamata a elezioni democratiche nell’Argentina

1958 – Inizia la costruzione del sottomarino nucleare sovietico K-19

1961 – 200 dimostranti algerini vengono massacrati dalla polizia di Parigi

Viene varato il sommergibile sovietico K-19

1968 – ai Giochi di Città del Messico, dopo la finale 200 metri piani, gli statunitensi Tommie Smith (oro) e John Carlos (bronzo) alzano il pugno nel guanto nero.

1970 – Anwar Sadat diventa Presidente dell’Egitto

Il vice-premier del Quebec, e ministro del lavoro del Canada Pierre Laporte, viene ucciso da membri del gruppo terroristico Fronte di Liberazione del Québec (FLQ)

1973 – I paesi dell’OPEC iniziano un embargo del petrolio contro alcune nazioni occidentali ritenute responsabili di aver aiutato Israele nella sua guerra contro la Siria

1977 – Autunno tedesco: quattro giorni dopo il dirottamento, il volo 181 della Lufthansa atterra a Mogadiscio, Somalia, dove una commando di GSG-9 libera tutti gli ostaggi rimasti a bordo

1989 – Il Terremoto di Loma Prieta (magnitudo 7,1) colpisce l’area della Baia di San Francisco

Erich Honecker, segretario generale del comitato centrale della SED (il partito egemone nella Repubblica Democratica Tedesca della Germania dell’Est), si dimette

1990 – Nasce l’Internet Movie Database

1994 – Trattato di pace tra il governo dell’Angola e i ribelli dell’UNITA

Viene presentata una bozza di trattato di pace tra Israele e Giordania

2003 – Carlos Mesa diventa Presidente della Bolivia

2011 – La cometa Elenin transita molto vicino alla Terra

Feste e ricorrenze

Internazionali:

ONU – Giornata mondiale del rifiuto della miseria

Nazionali:

Haiti – Morte di Jean-Jacques Dessalines (festa di Stato)

Stati Uniti – Giorno della poesia nera

Santi di oggi 17 ottobre

Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

Sant’Anstrude di Laon, badessa

Santi Catervo di Tolentino, Severina e Basso, martiri

San Dulcedio, vescovo

Santi Etelberto ed Etelredo, principi del Kent, martiri

San Fiorenzo di Orange, vescovo

San Giovanni eremita

Sant’Isidoro Gagelin, sacerdote e martire

Santi Martiri volitani

Sant’Osea, profeta

San Riccardo Gwyn, martire

Santi Rufo e Zosimo, martiri

Beato Baldassarre Ravaschieri, sacerdote francescano

Beato Battista de Bonafede, mercedario

Beato Contardo Ferrini, giurista

Beato Domenico Navarro, mercedario

Beato Fedele Fuidio Rodríguez, marianista, martire

Beato Giacomo Burin, sacerdote e martire

Beato Gilberto di Citeaux, abate

Beato Giovanni de Zamora, mercedario

Beate Maria Luisa Giuseppa Vanot (Maria Natalia di San Ludovico) e compagne, martiri

Beato Perfecto Carrascosa Santos, sacerdote francescano, martire

Beato Pietro Casani (Pietro della Natività di Maria), scolopio

Beato Raimondo Stefano Bou Pascual, sacerdote e martire

Beata Tarsila Cordoba Belda, vedova, martire

Nati oggi 17 ottobre

Giorgio Ambrosoli (1933) – Avvocato italiano, vittima di mafia

Canaletto (1697) – Pittore veneziano

Philippe Daverio (1949) – Critico d’arte, giornalista, conduttore televisivo e docente francese

Eminem (1972) – Cantante rap statunitense

Fabri Fibra (1976) – Cantante rap italiano

Giovanni Paolo I (1912) – Pontefice della Chiesa cattolica italiano

Rita Hayworth (1918) – Attrice statunitense

Ferdinando Magellano (1480) – Esploratore e navigatore portoghese

Arthur Miller (1915) – Drammaturgo statunitense

André Villas Boas (1977) – Allenatore di calcio portoghese

Morti oggi 17 ottobre

Fryderyk Chopin (1849) – Compositore polacco

Giovanni Gronchi (1978) – 3° Presidente della Repubblica italiana

August Landmesser (1944) – Operaio tedesco che si rifiutò di fare il saluto nazista al Fuhrer