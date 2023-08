Accadde oggi: 29 agosto, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

29 Agosto 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1257 – Firma della Tregua di Parabiago, che scongiura una guerra civile tra popolo e nobili del Comune di Milano

1294 – Viene incoronato papa Celestino V (Pietro Angelerio, o Angeleri, detto Pietro del Morrone) ad Aquila

1475 – Il Trattato di Picquigny pone fine alla Guerra dei cent’anni

1512 – L’esercito papale-spagnolo (Lega Santa) entrato in Toscana per reinsediare i Medici, prende Prato saccheggiandola: Firenze si solleva e restaura la Signoria.

1521 – I Turchi ottomani occupano Belgrado

1526 – Nella battaglia di Mohács, l’esercito ottomano sconfigge quello ungherese guidato da Luigi II, che muore in battaglia

1533 – Il conquistatore spagnolo Francisco Pizarro uccide Atahualpa, ultimo imperatore della nazione Inca

1541 – I Turchi Ottomani occupano Buda, la capitale del Regno d’Ungheria

1706 – Pietro Micca salva eroicamente Torino durante l’assedio da parte delle forze franco-spagnole

1756 – Federico il Grande attacca la Sassonia, dando il via alla Guerra dei sette anni

1786 – Nel Massachusetts scoppia la Ribellione di Shays

1831 – Michael Faraday scopre l’induzione elettromagnetica

1862 – Nella giornata dell’Aspromonte l’Esercito Regio ferma la marcia di Garibaldi dalla Sicilia verso Roma

1885 – Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta

1897 – Primo congresso sionista mondiale a Basilea, organizzato da Theodor Herzl

1898 – Viene fondata la Goodyear

1911 – Ishi, considerato l’ultimo nativo americano ad aver vissuto senza conoscere la cultura occidentale, viene scoperto in California

1943 – I nazisti sciolgono il governo della Danimarca occupata, che autoaffonda la propria flotta

1944 – L’Insurrezione nazionale slovacca prende il via quando 60.000 soldati slovacchi si rivoltano contro i governanti nazisti

1949 – L’Unione Sovietica testa la sua prima bomba atomica a Semipalatinsk, Kazakistan

1952 – Viene eseguita per la prima volta la composizione 4’33”, di John Cage, da parte del pianista David Tudor

1958 – La United States Air Force Academy apre a Colorado Springs

1966 – I Beatles si esibiscono in concerto per l’ultima volta al Candlestick Park di San Francisco.

1982 – Viene sintetizzato per la prima volta in laboratorio il meitnerio

1991 – A Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia

Il Soviet Supremo sospende tutte le attività del Partito Comunista dell’Unione Sovietica

1996 – Un Tupolev Tu-154 Vnukovo Airlines si schianta su Spitsbergen, un’isola delle Svalbard: 141 persone rimangono uccise

1997 – A Rais, in Algeria, almeno 98 abitanti vengono uccisi dai fondamentalisti islamici del Gruppo Islamico Armato (GIA)

A Lexington, nel Kentucky, il serial killer Angel Maturino Resendiz uccide a bastonate Christopher Maier, la prima delle sue nove vittime

2003 – L’Ayatollah Sayed Mohammed Baqir al-Hakim, il leader dei Musulmani Sciiti in Iraq, viene assassinato in un attacco terroristico che uccide altre 100 persone all’esterno di una moschea a Najaf

2005 – L’uragano Katrina comincia ad abbattersi su New Orleans: ucciderà in tutta l’area più di mille persone

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Slovacchia – Anniversario dell’Insurrezione nazionale

Santi di oggi 29 agosto

Madonna delle lacrime di Siracusa

Nostra Signora della Guardia

Martirio di San Giovanni Battista

Sant’Adelfo di Metz, vescovo

Sant’Alberico da Ocri, eremita camaldolese

Santa Basilla, martire a Sirmio

Santa Beatrice di Nazareth

Santa Candida, vergine e martire, venerata a Roma

Sant’Eufrasia del Sacro Cuore di Gesù

Santa Jeanne Jugan (Maria della Croce), fondatrice delle Piccole sorelle dei poveri

San Massimiano di Vercelli, vescovo

San Mederico, venerato a Parigi

Santa Sabina, martire

San Sebbi, re

Santa Verona di Magonza

San Vittore eremita

Beata Bronisława di Kamien, religiosa

Beato Costantino Fernandez Alvarez, sacerdote domenicano, martire

Beato Domenico Jedrzejewski, sacerdote e martire

Beato Edmund Ignatius Rice, fondatore delle congregazioni dei Fratelli cristiani e dei Fratelli della Presentazione

Beata Fidelia Oller Angelats, vergine e martire

Beata Filippa Guidoni, monaca

Beato Flaviano Michele Melki, vscovo e martire

Beato Francesco Monzon Romeo, sacerdote domenicano, martire

Beati Giovanni da Perugia e Pietro da Sassoferrato, martiri francescani

Beata Josefa Monrabal Montaner, vergine e martire

Beato Ludovico Vulfilacio Huppy, martire

Beato Pietro Asua Mendia, sacerdote e martire

Beati Pietro Romero e Ferdinando de Incapié, mercedari

Beato Riccardo Herst, martire

Beata Sancja Szymkowiak, religiosa

Beata Teresa Bracco, vergine e martire

Nati oggi 29 agosto

Charlie Parker (1920)

John McCain (1936)

Maurice Maeterlinck (1862)

John Locke (1632)

Robert Langer (1948)

Michael Jackson (1958)

Dominique Ingres (1780)

James Hunt (1947)

Ingrid Bergman (1915)

Bob Beamon (1946)

Iris Apfel (1921)

Morti oggi 29 agosto

Franco Basaglia (1980)

Ingrid Bergman (1982)

Gene Wilder (2016)