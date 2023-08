Accadde oggi: 25 agosto, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

25 Agosto 2023 - 08.46

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1471 – Consacrazione di Papa Sisto IV

1564 – Terni: strage dei nobili ad opera della fazione dei Banderari

1565 – Reggio Calabria: fondato il Seminario Arcivescovile “Pio XI”

1580 – Battaglia di Alcantara. La Spagnasconfigge il Portogallo

1609 – Galileo Galilei presenta il suo primo telescopio al Senato di Venezia

1718 – Viene fondata New Orleans (Louisiana)

1740 – Consacrazione di Papa Benedetto XIV

1764 – L’astronomo Charles Messier scopre la Galassia del Triangolo (detta M33)

1768 – James Cook inizia il suo primo viaggio

1814 – Washington, D.C. è bruciata e la Casa Bianca distrutta dagli Inglesi nella guerra del 1812

1825 – L’Uruguay dichiara l’indipendenza dal Brasile

1830 – Il Belgio si rivolta contro i Paesi Bassi

1835 – Il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico

1864 – M. Beachroft, D. W. Freshfield, I.D. Walker, F. Devouassoud salgono per primi la Cima Presanella, 3.463 metri la montagna più alta del Trentino

1875 – Matthew Webb diventa la prima persona ad attraversare a nuoto la Manica

1910 – Viene fondata la Yellow Cab

1912 – Viene fondato il Kuomintang, il Partito Nazionalista Cinese

1915 – Viene combattuta la Battaglia del Col Basson, prima azione della Grande Guerra in cui gli italiani persero più di 1000 uomini

1916 – Viene fondato lo United States National Park Service

1917 – Italia: a Torino rivolta spontanea degli abitanti contro la guerra e la fame. La repressione conta più di cinquanta morti

1920 – Guerra sovietico-polacca: finisce la Battaglia di Varsavia, iniziata il 13 agosto. L’Armata Rossa viene sconfitta

1923 – Casella: trovato un tesoro di 3000 monete databili tra il IV e il I secolo a.C.

Zurigo: il giovane ciclista Libero Ferrario vince il 3º Campionato del Mondo di Ciclismo su strada nella categoria Dilettanti, l’unica categoria esistente all’epoca; è il primo italiano a trionfare in un Campionato Mondiale di Ciclismo.

1940 – Primi bombardamenti a Coventry, nella seconda guerra mondiale

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Milne Bay, in Papua Nuova Guinea

1944 – Seconda guerra mondiale: Parigi viene liberata dagli Alleati (si veda Liberazione di Parigi).

L’Ungheria decide di continuare la guerra a fianco della Germania.

1954 – A Londra nasce Elvis Costello(pseudonimo di Declan Patrick MacManus) cantautore, chitarrista e compositore britannico

1960 – I Giochi della XVII Olimpiade si aprono ufficialmente a Roma

1975 – Viene pubblicato Born to Run, terzo albumdi Bruce Springsteen

1980 – La Microsoft annuncia la sua versione di UNIX: Xenix.

Lo Zimbabwe entra a far parte delle Nazioni Unite

1981 – La sonda spaziale Voyager 2 raggiunge Saturno

1988 – Il centro storico di Lisbona viene distrutto da un incendio

1989 – La sonda spaziale Voyager 2 oltrepassa Nettuno

1991 – La Bielorussia si dichiara indipendente dall’URSS

2001 – Germania: a Düsseldorf un’équipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente

2002 – Francia: il ministero degli Interni esegue la consegna straordinaria dell’ex brigatista rosso Paolo Persichetti all’Italia

2003 – 52 morti in due attentati eseguiti da terroristi islamici a Mumbai, in India

Lanciato il Telescopio spaziale Spitzer

2006 – Libano: il vertice europeo di Bruxelles stabilisce l’invio di 7000 militari nella parte meridionale del Paese

2012 – La sonda spaziale Voyager 1 supera l’eliopausa, divenendo il primo oggetto creato dall’uomo a fare ciò

2014 – La sonda spaziale New Horizons oltrepassa l’orbita di Nettuno

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Uruguay – Giorno dell’Indipendenza

Santi di oggi 25 Agosto

Sant’Anastasia di Sirmio, vergine e martire (venerata a Motta Sant’Anastasia)

San Giuseppe Calasanzio, sacerdote

San Luigi IX di Francia (Ludovico), re

Sant’Aredio di Limoges, abate

Santa Ebba di Coldingham, fondatrice e badessa

Sant’Eadberht di Northumbria, re

Sant’Erminia, venerata a Reims

Sant’Eusebio di Roma, martire

San Genesio di Arles, vescovo e martire

San Genesio di Brescello, vescovo

San Genesio di Roma, martire

San Geronzio vescovo

Santi Giulio e Ermete

San Gregorio di Utrecht

San Mena di Costantinopoli, patriarca

Santa Patrizia di Costantinopoli, vergine

San Pellegrino di Roma, martire

San Severo di Agde, abate

San Tommaso Cantelupe Vescovo

Beato Alessandro Dordi, sacerdote missionario, martire

Beato Eduardo Cabanach Majem, sacerdote e martire

Beato Fermín Martorell Vies, sacerdote e martire

Beato Francisco Llach Candell, sacerdote e martire

Beato Luigi Bordino, religioso

Beato Luigi Urbano Lanaspa, sacerdote domenicano, martire

Beata Dolores Cabanillas (Maria del Transito di Gesù Sacramentato), fondatrice delle Suore missionarie francescane

Beata Maria Troncatti, religiosa

Beato Michele Carvalho, gesuita, martire

Beato Paolo Giovanni Charles, sacerdote e martire

Beato Pietro de Calidis, mercedario

Beato Pietro Vazquez, martire

Beato Ramón Cabanach Majem, sacerdote e martire

Nati oggi 25 agosto

Tim Burton (1958)

Sean Connery (1930)

Elvis Costello (1954)

Raz Degan (1968)

Ivan Il Terribile (1530)

Blake Lively (1987)

Alberto Savinio (1891)

Claudia Schiffer (1970)

Gene Simmons (1949)

Morti oggi 25 agosto

Neil Armstrong (2012)

Carl Barks (2000)

Truman Capote (1924)

Michael Faraday (1867)

William Herschel (1822)

David Hume (1776)

Ted Kennedy (2009)

Alfred Kinsey (1956)

John McCain (2018)

Friedrich Nietzsche (1900)

Umberto Saba (1957)