Accadde oggi: 22 agosto, almanacco del giorno

22 Agosto 2023 - 09.11

Eventi storici

408 – L’imperatore romano d’Occidente Onorio ordina l’assassinio del proprio magister militum Stilicone

1485 – Con la battaglia di Bosworth Field finisce definitivamente la guerra delle due rose

1559 – Bartolomeo de Carranza, arcivescovo spagnolo, viene arrestato per eresia

1572 – Francia: dopo le nozze di Enrico di Borbonecon la cattolica Margherita di Valois, viene eseguito un attentato a Gaspard de Coligny, capo degli ugonotti: l’azione terminerà nella Notte di San Bartolomeo

1642 – Carlo I accusa di tradimento il Parlamento inglese, dando inizio alla guerra civile inglese

1654 – Jacob Barsimson arriva a New Amsterdam. È il primo immigrante ebraico in quelli che diventeranno gli Stati Uniti

1717 – Truppe spagnole sbarcano in Sardegna

1741 – Il papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica In suprema Universalis, riguardante il digiuno quaresimale

1770 – La spedizione di James Cook sbarca sulla costa orientale dell’Australia

1775 – Re Giorgio III del Regno Unito dichiara che le colonie americane sono in aperta ribellione

1780 – La nave di James Cook, la Resolution, ritorna in Inghilterra (Cook rimase ucciso alle Hawaii durante il viaggio)

1791 – Inizio della rivoluzione degli schiavi ad Haiti

1798 – Sbarco a Killala, Irlanda, di un contingente francese guidato dal generale Humbert nella lotta contro i britannici

1846 – Gli Stati Uniti si annettono il Nuovo Messico

1851 – L’oro viene scoperto in Australia

La prima America’s Cup viene vinta dallo yacht America presso l’Isola di Wight

1864 – Ratifica della prima convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in battaglia. Viene fondata la Croce Rossa

1901 – Viene fondata la Cadillac Motor Company

1902 – Theodore Roosevelt diventa il primo Presidente degli Stati Uniti a viaggiare in automobile

1910 – Il Giappone si annette la Corea con trattato di annessione nippo-coreano.

1914 – In Belgio, le truppe britanniche e tedesche si scontrano per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale

1922 – Michael Collins, figura di spicco della Guerra d’indipendenza irlandese, rimane ucciso in un’imboscata dei Repubblicani.

1926 – A Johannesburg, Sudafrica, viene scoperto l’oro

1932 – Entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato – Soncino, quarto nucleo della Ferrovia Cremona Iseo

1942 – Il Brasile dichiara guerra alle potenze dell’Asse(Germania nazista, Italia fascista e Impero giapponese)

1944 – Ultimo trasporto di ebrei francesi verso i campi di concentramento in Germania

1948 – Il criminale nazista Josef Bühler, Vice Governatore del Governatorato Generale, viene giustiziato a Cracovia tramite impiccagione

1950 – Althea Gibson diventa la prima giocatrice di colore del tennis internazionale.

Papa Pio XII pubblica l’enciclica Humani Generis

1953 – Viene chiusa la prigione di Devil’s Island

1962 – Fallito tentativo di assassinio del presidente francese Charles de Gaulle

La Savannah, la prima nave a propulsione atomica del mondo, completa il suo viaggio inaugurale

1968 – Papa Paolo VI arriva a Bogotà, Colombia. È la prima visita di un Papa in America Latina

1972 – La Rhodesia viene espulsa dal Comitato Olimpico Internazionale per le sue politiche razziste

1984 – Il paleoantropologo Alan Walker ed il suo team trovano i resti del Ragazzo del Turkana, un Homo erectus quasi perfettamente conservato

1988 – Il koala australiano, la prima moneta di platinodel mondo, viene emesso

1989 – Viene scoperto il primo anello di Nettuno

2006 – Grigori Perelman rifiuta la medaglia Fields, assegnatagli per il lavoro sulla congettura di Poincaré

Santi di oggi 22 Agosto

Beata Vergine Maria Regina (Forma ordinaria del Rito romano); Cuore Immacolato di Maria (Forma straordinaria)

Sant’Andrea di Scozia, confessore

Santi Fabriziano e Filiberto, martiri

San Filippo Benizi, sacerdote

San Giovanni Kemble, sacerdote e martire

San Giovanni Wall, sacerdote e martire

Sant’Ildebrando di Bagnoregio, vescovo

San Sinforiano di Autun, martire

San Timoteo di Roma, martire

Beato Bernardo da Offida, religioso cappuccino

Beato Elia Leymarie de Laroche, martire

Beato Giacomo Bianconi da Bevagna, domenicano

Beato Giulio Melgar Salgado, sacerdote e martire

Beati Guglielmo Lacey e Riccardo Kirkman, sacerdoti e martiri

Beato Narciso de Estenaga y Echevarria, vescovo e martire

Beato Symeon Lukač, vescovo e martire

Beato Stefano de Fontsanta, Patriarca di Gerusalemme

Beato Timoteo da Monticchio, francescano

Beato Tommaso Percy, conte di Northumbria, martire

Nati oggi 22 agosto

Ray Bradbury (1920)

Claude Debussy (1862)

Alfredo Oriani (1852)

Dorothy Parker (1893)

Carlo Pisacane (1818)

Deng Xiaoping (1904)

Morti oggi 22 agosto

Maria Cristina delle Due Sicilie (1878)

Ignazio Silone (1978)