Accadde oggi: 5 agosto, almanacco del giorno

5 Agosto 2023 - 09.35

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

352 – Miracolosa nevicata a Roma sul colle Esquilino

642 – Battaglia di Maserfeld – Penda di Mercia sconfigge e uccide Oswald di Bernicia

1100 – Enrico I viene incoronato re d’Inghilterra nell’Abbazia di Westminster

1284 – La flotta genovese, al comando dei diarchi Oberto Doria ed Oberto Spinola, aiutata dai legni di Benedetto Zaccaria, annienta la flotta pisana, comandata dal veneziano Alberto Morosini, presso le secche della Meloria, di fronte alla costa toscana

1403 – Ladislao di Napoli viene formalmente incoronato re d’Ungheria a Zara in opposizione alla regina Maria

1583 – Sir Humphrey Gilbert fonda la prima colonia inglese in Nord America, in quella che oggi è St John’s (Terranova)

1689 – 1 500 Irochesi attaccano il villaggio di Lachine, in Nuova Francia

1763 – Guerra dei Pontiac – Battaglia di Bushy Run – Le forze britanniche guidate da Henry Bouquet sconfiggono gli indiani del Capo Pontiac a Bushy Run

1772 – Inizia la Prima spartizione della Polonia

1796 – Battaglia di Castiglione delle Stiviere

1812 – Guerra del 1812: Le forze di Tecumseh tendono un’imboscata ai 200 americani di Thomas Van Horne a Brownstone Creek, causandone la fuga e la ritirata

1858 – Cyrus West Field e altri completano il primo cavo telegrafico rtansatlantico, dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese

1860 – Carlo IV di Svezia-Norvegia viene incoronato re di Norvegia a Trondheim

1861 – Guerra di secessione americana: Allo scopo di aiutare a pagare lo sforzo bellico, il governo degli Stati Uniti emana la prima tassa sul reddito, come parte del Revenue Act of 1861 (3% di tutte le entrate sopra gli 800$; verrà tolta nel 1872)

1862 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Baton Rouge – Lungo il fiume Mississippi, nei pressi di Baton Rouge (Louisiana), le truppe confederate respingono quelle unioniste all’interno della città

1864 – Guerra di secessione americana: Inizia la Battaglia di Mobile Bay– A Mobile Bay, nei pressi di Mobile (Alabama), l’Ammiraglio David Farragut guida una flottiglia dell’Unione attraverso le difese confederate e isola uno dei principali porti degli stati del sud

1884 – La prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Bedloe’s Island, a New York

1905 – In Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori en plein air. Viene considerata la nascita ufficiale del campeggio

A Boulogne sur mer, in Francia, si tiene il primo Congresso internazionale di Esperanto

1914 – A Cleveland (Ohio), viene installato il primo semaforo elettrico

1915 – Prima guerra mondiale: I tedeschi catturano Varsavia, costringendo i russi a ritirarsi dalla Polonia

1920 – Viene eretta la Diocesi di Hamhung

1936 – Berlino, Germania: alle Olimpiadi, Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 m ostacoli (11″6)

1938 – Italia: esce sul primo numero della rivista “La difesa della razza” il Manifesto della razza

1944 – Olocausto: Gli insorti polacchi liberano un campo di lavoro tedesco a Varsavia, liberando 348 prigionieri ebrei

Le truppe naziste compiono in Toscana la strage di Castello

1948 – Vittorio Pozzo dà le dimissioni da allenatore della nazionale di calcio dell’Italia dopo quasi vent’anni e due titoli mondiali vinti

1949 – In Ecuador un terremoto distrugge 50 città e fa più di 6.000 vittime

1962 – L’attrice e sex symbol Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un’overdose di sonniferi

La scuderia Brabham Racing Organisation debutta nel Gran Premio di Germania a Nürburgring con un 8 cilindri della Coventry-Climax

1963 – Stati Uniti, Regno Unito, e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari

1964 – Guerra del Vietnam: Operazione Pierce Arrow – Aerei americani delle portaerei USS Ticonderoga e USS Constellation bombardano il Vietnam del Nord in rappresaglia per il presunto attacco a due cacciatorpediniere statunitensi nel Golfo del Tonchino

1969 – La sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte: invierà alla Terra un totale di 126 foto

1973 – Viene lanciata la tredicesima sonda verso Marte, nell’ambito della missione russa Mars 6: la sonda raggiungerà il pianeta il 12 marzo1974 ed invierà alla Terra alcuni dati

1974 – Guerra del Vietnam: Il Congresso degli Stati Uniti pone un limite di 1 miliardo di dollari alle spese per gli aiuti militari al Vietnam del Sud

1981 – Ronald Reagan licenzia 11.359 controllori di volo in sciopero che ignorarono il suo ordine di tornare al lavoro

2003 – Nella capitale indonesiana Giacarta esplode un’autobomba di fronte al Marriott Hotel, provocando 12 morti e 150 feriti

2012 – Il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra

2016 – I Giochi della XXXI Olimpiade si aprono ufficialmente a Rio de Janeiro

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Burkina Faso – Giorno dell’Indipendenza (2º giorno)

Croazia – Giorno della vittorie e giorno nazionale del ringraziamento

Santi di oggi 5 agosto

Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, da cui Maria SS. della Neve o Madonna della Neve

San Cassiano di Autun Vescovo

Santa Margherita da Cesolo (la Picena)

San Memmio vescovo

Sant’Emidio d’Ascoli, vescovo

Santa Nonna di Nazianzo, sposa

Sant’Osvaldo di Northumbria, re e martire

San Paride di Teano, vescovo

San Venanzio di Viviers, vescovo

Santi Vardan e compagni, martiri in Armenia

San Viatore eremita

Beato Arnaldo Pons, mercedario

Beato Corrado di Laodicea, vescovo

Beato Francesco da Pesaro (Cecco)

Beato Pietro Michele Noël, martire

Beato Salvio Huix Miralpeix, vescovo e martire

Nati oggi 5 agosto

Neil Armstrong (1930)

Giò Di Tonno (1973)

John Huston (1906)

J-Ax (1972)

Marine Le Pen (1969)

Ettore Majorana (1905)

Guy De Maupassant (1850)

Federica Pellegrini (1988)

Annalisa Scarrone (1985)

Monica Setta (1964)



Morti oggi 5 agosto

Tullio Crali (2000)

Dionigi Tettamanzi (2017)

Marilyn Monroe (1962)

Alec Guinness (2000)

Friedrich Engels (1895)