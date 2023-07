Accadde oggi: 28 luglio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

28 Luglio 2023 - 09.05

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

450 – Alla morte di Teodosio II, Marciano diventa Imperatore d’Oriente.

1364 – Nella Battaglia di Cascina i fiorentini sconfiggono i pisani facendo il loro primo passo verso la conquista di tutta la Repubblica di Pisa.

1402 – Nella battaglia di Ancyra, i Turchi ottomani sono pesantemente sconfitti dai timuridi di Tamerlano e il sultano Bajazet I è fatto prigioniero.

1443 – Grande incendio di Mosca

1480 – Battaglia di Otranto: la flotta navale turca sferra per ordine del sultano Maometto II un grande attacco all’Italia

1540 – Una delle più importanti figure politiche del regno di Enrico VIII d’Inghilterra, Thomas Cromwell, viene giustiziato su ordine del re con l’accusa di tradimento. Enrico sposa la sua quinta moglie, Caterina Howard, nello stesso giorno

1794 – Parigi: Maximilien Robespierre viene ghigliottinato (cfr. Rivoluzione francese)

Parigi: Louis Antoine de Saint-Just viene ghigliottinato (cfr. Rivoluzione francese)

1821 – Il Perù dichiara l’indipendenza dalla Spagna

1830 – Durante la Rivoluzione di luglio, i popolani prendono l’Hotel de Ville

1864 – Guerra di secessione americana: Inizia la battaglia di Ezra Church – truppe confederate guidate dal generale John Bell Hood eseguono un terzo infruttuoso tentativo di scacciare le forze unioniste del generale William T. Sherman da Atlanta (Georgia)

1866 – L’Atto metrico del 1866 diventa legge e legalizza la standardizzazione di pesi e misure negli Stati Uniti

1868 – L’adozione del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce agli afroamericani la piena cittadinanza

1904 – Roma: inaugurazione della Sinagoga, il Tempio Maggiore

1914 – Scoppia la prima guerra mondiale: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell’ultimatum del 23 luglio, posto dall’Austria-Ungheria a seguito dell’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinandoper mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip.

1932 – Il presidente statunitense Herbert Hoover ordina all’Esercito statunitense di sfrattare con la forza la Bonus Army di veterani della prima guerra mondiale, radunata a Washington

1943 – Bari: un reparto dell’esercito schierato a protezione della sede del Partito Nazionale Fascista, spara sui manifestanti che festeggiano la caduta del Fascismo: 20 morti

il Partito Fascista Sammarinese si scioglie e vengono convocate nuove elezioni. Fine del Fascismo a San Marino

1944 – Follo: In seguito ad una rappresaglia nazifascista il vecchio centro storico del paese di Follo Castello viene dato alle fiamme perché ritenuto covo dei partigiani, causando la morte di due persone.

1945 – New York: un bombardiere B-25 Mitchell si schianta tra il 79º e l’80º piano dell’Empire State Building causando 14 vittime

1965 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson annuncia il suo ordine di incrementare il numero di truppe statunitensi nel Vietnam del Sud da 75.000 a 125.000

1973 – Al concerto di Watkins Glen (New York) 600.000 spettatori vedono l’esibizione della The Band, gli Allman Brothers Band, e i The Grateful Dead

1976 – La Corte Costituzionale sancisce l’illegalità del monopolio Rai. Inizia così l’epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano

Un terremoto di magnitudo compresa tra 7,8 e 8,2 rade al suolo Tangshan in Cina, uccidendo 242.769 persone e ferendone 164.851

1978 – Esce nelle sale Animal House

1984 – Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Los Angeles

1985 – La mafia uccide il commissario della squadra mobile di Palermo, Beppe Montana.

1987 – Alle 7:23 una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge (alluvione della Valtellina) travolge drammaticamente i paesi di Sant’Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina spazzandoli via e provocando morti e dispersi[1]

1990 – Alberto Fujimori diventa presidente del Perù

1992 – Mary J. Blige pubblica il suo album What’s the 411?. Viene considerato come l’album che dà il via a un nuovo genere, l’hip-hop soul

1995 – La Network Solutions annuncia una nuova politica per aiutare le compagnie a proteggere i propri marchi registrati su Internet

1996 – L’Uomo di Kennewick, i resti di un uomo preistorico, vengono scoperti nei pressi di Kennewick (Washington)

1998 – Scandalo Lewinsky: L’ex-stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky riceve l’immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al gran giurì, circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton

2005 – Belfast: L’IRA annuncia la fine della lotta armata a partire dalle 16 BST, le 17 ora italiana

2007 – Hylands Park: Cerimonia di Apertura al 21 Jamboree Mondiale Degli Scout, svoltosi ad Hyland Park, Chelmsford. Partecipanti: 40000 provenienti da 158 paesi diversi.

2010 – Herat, due militari Italiani del corpo del genio muoiono a causa di un dispositivo IED.

Islamabad, muoiono 152 persone nello schianto di un Airbus A321.

2013 – Strage del viadotto Acqualonga: un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti; è il sinistro stradale il più grave avvenuto in Italia.

2017 – Il primo ministro del Pakistan Nawaz Sharif viene rimosso dal suo incarico dalla corte suprema del Pakistan con l’accusa di corruzione

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi, in memoria di tutte le vittime cadute nella lotta al fuoco e in ricordo dell’incendio di Curraggia a Tempio Pausania (1983)

Nazionali:

Canada – Commemorazione della deportazione degli Acadiani

Fær Øer – Vigilia di Olavsoka

Perù – Giorno dell’indipendenza

San Marino – Caduta del governo fascista

Santi di oggi 28 luglio

Sant’Acacio di Mileto, martire

Sant’Alfonsa dell’Immacolata Concezione (Anna Muttathupadathu), clarissa dell’India

Sant’Arduino di Ceprano, sacerdote

San Botvido di Svezia, martire

San Cameliano di Troyes, vescovo

San Giacomo Ilario (Manuel Barbal Cosàn), martire

San José Melchór García-Sampedro Suárez, vescovo e martire

Santi Martiri della Tebaide d’Egitto

Santi Nazario e Celso, martiri

Santi Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, protodiaconi

San Pedro Poveda Castroverde, fondatore, martire

San Sansone di Dol, abate e vescovo

San Vittore I, papa e martire

Sant’Innocenzo I, papa

Beato Astolfo Lobo, vescovo

Beata Sancha d’Aragona (Chiara), regina di Sicilia

Beato Davide Carlos Maranon, scolopio, martire

Beato Emanuele Segura Lopez, scolopio, martire

Beato Germano Martin Martin, salesiano, martire

Beati Giuseppe Caselles Moncho e Giuseppe Castell Camps, salesiani e martiri

Beato Giuseppe Gorastazu Labayen, padre di famiglia, martire

Beato José Camí Camí, sacerdote, postulante trappista, martire

Beato Ramón Emiliano Hortelano Gomez, martire

Beato Sabino Hernandez Laso, salesiano

Nati oggi 28 luglio

Luca Barbareschi (1956)

Hugo Chàvez (1954)

Marcel Duchamp (1887)

Alexis Tsipras (1974)

Carla Ruocco (1973)

Beatrix Potter (1866)

Karl Popper (1902)

Riccardo Muti (1941)

Jacqueline Kennedy (1929)

Max Giusti (1968)

Morti oggi 28 luglio

Johann Sebastian Bach (1750)

Giuseppe Bonaparte (1844)

Carlo Alberto di Savoia (1849)

Maximilien De Robespierre (1794)

Tiziano Terzani (2004)

Antonio Vivaldi (1741)