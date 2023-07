Accadde oggi: 17 luglio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

17 Luglio 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

180 – Dodici abitanti di Scillium, nel Nord Africa, vengono giustiziati in quanto cristiani: sono i Martiri scillitani. Questa è la prima notizia registrata della presenza cristiana in quella parte del mondo

1212 – Spagna: battaglia di Las Navas de Tolosa

1361 – Il terremoto della Daunia colpisce duramente la Puglia centro-settentrionale

1429 – Carlo VII è ufficialmente incoronato re di Francia

1505 – Martin Lutero entra in convento a Erfurt. Diventerà sacerdote due anni dopo

1658 – Nell’ambito della Seconda guerra del nord (1655-1660), il Re dell’Impero svedese Carlo X assedia Copenaghen

1762 – Caterina II diventa zarina di Russia a seguito dell’assassinio di Pietro III di Russia

1771 – Massacro di Bloody Falls: Il capo Chipewyan, Matonabbee che viaggiava come guida di Samuel Hearne nel suo viaggio nelle terre artiche, massacra un gruppo di ignari Inuit

1815 – Guerre napoleoniche: Napoleone si arrende a Rochefort, in Francia, alle forze britanniche

1897 – Inizia la corsa all’oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivano a Seattle (Washington)

1898 – Guerra Ispano-Americana: battaglia di Santiago Bay – Le truppe del generale statunitense William R. Shafter strappano la città di Santiago di Cuba agli spagnoli

1902 – Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata

1917 – Re Giorgio V del Regno Unito emana un proclama in base al quale la linea di discendenza maschile della Casa Reale britannica porterà il nome di Windsor

1918 – Rivoluzione russa: ad Ekaterinburg i bolscevichi giustiziano lo Zar Nicola II di Russia e la sua famiglia

1936 – Inizio della guerra civile spagnola

1944 – Disastro di Port Chicago: nei pressi della Baia di San Francisco, due navi cariche di munizioni per la guerra esplodono a Port Chicago (California), uccidendo 232 persone

Seconda guerra mondiale: Il più grande convoglio navale della guerra si imbarca ad Halifax (Nuova Scozia), sotto la protezione della Royal Canadian Navy

Seconda guerra mondiale: a Firenze viene perpetrato l’eccidio di Piazza Tasso

1945 – Seconda guerra mondiale: Conferenza di Potsdam – A Potsdam, i tre principali capi alleati iniziano l’incontro finale della guerra. L’incontro finirà il 2 agosto

1955 – Anaheim (Los Angeles) – Inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema

1962 – Test nucleari: l’esplosione di prova Little Feller I diventa l’ultima detonazione di prova nell’atmosfera nel Nevada Test Site

1975 – Progetto Apollo-Sojuz: Una navetta Apollo americana e una Sojuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni differenti

1976 – In occasione della cerimonia di apertura della XXI Olimpiade di Montréal, in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL

1979 – Il presidente del Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, si dimette e fugge a Miami

1984 – Laurent Fabius diventa Primo Ministro di Francia

1992 – Il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca adotta la Dichiarazione d’indipendenza della Repubblica Slovacca.

1993 – Patrick Volkerding fonda la distribuzione GNU/Linux Slackware

1995 – L’indice Nasdaq chiude sopra i 1.000 punti per la prima volta

1996 – Al largo della costa di Long Island il volo TWA 800, un Boeing 747 diretto a Parigi, esplode uccidendo le 230 persone a bordo

1998 – A San Pietroburgo Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella Cappella di Santa Caterina, 80 anni dopo essere stati uccisi dai bolscevichi

Dei biologi spiegano sulla rivista Science come hanno sequenziato il genoma del batterio che causa la sifilide, il Treponema pallidum

Uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo circa 1.500 persone e lasciandone altre 2.000 disperse e svariate migliaia senza tetto

La Electronic Frontier Foundation diffuse un comunicato stampa con il quale annunciò la sconfitta del cifrario DES effettuata grazie ad un calcolatore costato 250.000 dollari che in meno di sessanta ore era capace di forzare un messaggio cifrato con DES

2009 – Attentato suicida in Indonesia: a Giacarta si registrano 9 morti e 50 feriti

2014 – Il Volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone

Santi oggi 17 luglio

Sant’Alessio di Roma, mendicante, confessore

Santi Andrea Zoerard e Benedetto, eremiti

San Cenelm, martire

San Colmano di Stockerau, pellegrino

Santa Edvige di Polonia, regina

Sant’Ennodio di Pavia, vescovo

San Fredegando, abate

San Generoso di Tivoli, martire

San Giacinto martire

Santa Giusta martire di Siviglia

San Leone IV, papa

Santa Marcellina, vergine

Santi Martiri scillitani

San Pietro Liu Ziyu, martire

Santa Rufina martire di Siviglia

San Teodosio di Auxerre, vescovo

San Nicola II di Russia, imperatore, martire del comunismo e grande portatore della Passione e la sua famiglia (Chiesa ortodossa russa)Sant’Alessio Romanov, martire del comunismo

Sant’Aleksandra Fëdorovna, martire del comunismo

Sant’Olga Romanova, martire del comunismo

Santa Tatiana Romanova, martire del comunismo

Santa Maria Romanova, martire del comunismo

Sant’Anastasia Romanova, martire del comunismo

Beato Biagio dell’Incarnazione, diacono mercedario

Beata Costanza II di Sicilia, regina

Beato Paolo Gojdič, vescovo

Beato Sebastiano dello Spirito Santo, mercedario

Beate Teresa di Sant’Agostino e compagne, carmelitane di Compiegne, vergini e martiri

Nati oggi 17 luglio

Alfonso Gatto (1909)

David Hasselhoff (1952)

Angela Merkel (1954)

Milva (1939)

Camilla Parker Bowles (1947)

Donald Sutherland (1935)

Morti oggi 17 luglio

John Coltrane (1967)

Giovanni Giolitti (1928)

Billie Holiday (1959)

Adam Smith (1790)