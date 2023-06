Accadde oggi: 18 giugno, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

18 Giugno 2023 - 10.06

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1053 – Nella battaglia di Civitate i normanni sconfiggono l’esercito di papa Leone IX

1146 – La flotta del Regno di Sicilia guidata da Giorgio d’Antiochia attacca Tripoli, conquistata al termine di tre giorni di assedio

1156 – Stipula del Trattato di Benevento tra Papa Adriano IV e Guglielmo I di Sicilia

1178 – Canterbury: cinque monaci cercano di capire come può essersi formato sulla Luna il cratere Giordano Bruno. Si ritiene che le attuali oscillazioni della distanza della Luna dalla Terra (che sono nell’ordine dei metri) siano il risultato di questa collisione

1264 – A Castledermot si riunisce per la prima volta il Parlamento irlandese

1429 – I Francesi, guidati da Giovanna d’Arco, vincono la battaglia di Patay contro gli Inglesi di Sir John Fastolf

1685 – La Ribellione di Monmouth: James Scott, I duca di Monmouth, a Taunton si dichiara re d’Inghilterra

1767 – Il capitano inglese Samuel Wallis scopre Tahiti

1778 – Stati Uniti, Guerra d’indipendenza americana: le truppe britanniche abbandonano Filadelfia

1812 – Stati Uniti, Guerra del 1812: Il Congresso degli Stati Uniti dichiara guerra al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

1815 – Europa, Guerre napoleoniche: La sconfitta di Napoleone Bonaparte nella Battaglia di Waterloo porta alla sua abdicazione dal trono di Francia per la seconda volta

1836 – Italia: Istituzione del corpo dei Bersaglieri da parte del Generale Alessandro La Marmora

1858 – Charles Darwin riceve da Alfred Russel Wallace un documento che contiene conclusioni quasi identiche alle sue sull’evoluzione. Questo fatto spinge Darwin a pubblicare la teoria

1873 – Stati Uniti: la femminista Susan Anthony viene multata di 100 dollari per aver tentato di votare, benché donna, alle elezioni presidenziali statunitensi

1887 – Germania e Russia firmano il Trattato di riassicurazione

1900 – La vedova dell’imperatore cinese ordina che siano uccisi tutti gli stranieri, anche i diplomatici e i loro familiari

1923 – Stati Uniti: La Checker Cab mette in strada il suo primo taxi

1928 – Amelia Earhart diventa la prima donna ad attraversare in aeroplano l’Oceano Atlantico

1940 – Francia: Appello del 18 giugno di Charles de Gaulle.

Winston Churchill pronuncia il Discorso dell’ora migliore

1945 – William Joyce (Lord Haw-Haw) viene accusato di tradimento

1946 – L’Italia, in seguito alle consultazioni del 2 giugno, diventa una repubblica

1953 – Un C-124 dell’USAF si schianta vicino a Tokyo, 129 vittime

1954 – Francia: Pierre Mendès France diventa Presidente del consiglio

1965 – Guerra del Vietnam: Gli Stati Uniti usano i bombardieri B-52 per attaccare i guerriglieri del Fronte di Liberazione Nazionale nel Vietnam del Sud

1979 – L’accordo SALT II viene firmato da Stati Uniti ed Unione Sovietica

1982 – Londra, sotto il Blackfriars Bridge, viene trovato il cadavere del banchiere italiano Roberto Calvi. È l’epilogo della vicenda del bancarottiere Michele Sindona, dopo l’omicidio Ambrosoli

1983 – Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio

1984 – Orgreave, Yorkshire del Sud: 20.000 tra poliziotti e minatori ingaggiano violentissimi scontri in quella che prenderà il nome di Battaglia di Orgreave, la pagina più drammatica dello sciopero dei minatori britannici che si opponevano alla chiusura di venti miniere di carbone, come deciso dal governo conservatore di Margaret Thatcher.

1989 – La Birmania viene rinominata Myanmar

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Italia – Anniversario della costituzione della specialità dei Bersaglieri (1836)

Italia – Festa europea della musica a Lucca (1º giorno)

Santi di oggi 18 giugno

Sant’Alena, vergine e martire

Sant’Amando di Bordeaux, vescovo

San Calogero di Sicilia, eremita

Santi Ciriaco e Paola, martiri

Santa Elisabetta di Schönau, religiosa

Sant’Equizio diacono

Sant’Erasmo, anacoreta e confessore

San Gregorio Barbarigo, vescovo

Sant’Ilia Chavchavadze il Giusto, martire (Chiese Orientali)

Santi Leonzio, Ipazio e Teodulo, martiri

Santi Marco e Marcelliano, martiri

Santa Marina di Bitinia, monaca

Santi Simplicio e familiari, eremiti

Beata Marina di Spoleto, agostiniana

Beata Osanna Andreasi da Mantova, vergine domenicana

Beato Pietro Sanchez, mercenario

Nati oggi 18 giugno

Fabio Capello (1946)

Raffaella Carrà (1943)

Marta Cecchetto (1978)

Paul McCartney (1942)

Vincenzo Montella (1974)

Isabella Rossellini (1952)

Morti oggi 18 giugno

Ethel Barrymore (1959)

Vincenzo Cardarelli (1959)