Accadde oggi: 8 giugno, almanacco del giorno

8 Giugno 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

218 – Battaglia di Antiochia: l’imperatore Macrino viene sconfitto dall’esercito di Eliogabalo

452 – Attila invade l’Italia

536 – Elezione di papa Silverio

570 – Alla Mecca viene fondato l’Islam

793 – I Vichinghi compiono il loro primo raid documentato devastando l’Abbazia di Lindisfarne in Inghilterra.

1191 – Riccardo I d’Inghilterra giunge alla città di San Giovanni d’Acri durante la Terza crociata

1509 – Pisa, dopo un assedio durato dieci anni, cade e perde per sempre la sua indipendenza per mano di Firenze

1638 – Calabria: terremoto dell’8 giugno 1638

1776 – Gli invasori americani vengono respinti a Trois-Rivières (Québec)

1783 – In Islanda il vulcano Laki inizia un’eruzione che durerà otto mesi, ucciderà più di 9000 persone e darà il via a una carestia di sette anni

1824 – Primo brevetto rilasciato in Canada

1859 – Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano a Milano dopo le vittorie riportate nella seconda guerra di indipendenza; contemporaneamente a Melegnano si combatte un’aspra battaglia per assicurarsi il transito verso Lodi

1861 – Il Tennessee si separa dagli Stati Uniti d’America

1862 – Papa Pio IX canonizza i ventisei cristiani del Giappone martirizzati a Nagasaki il 5 febbraio 1597.

1866 – Il parlamento canadese si riunisce per la prima volta ad Ottawa

1867 – Incoronazione di Francesco Giuseppe a re d’Ungheria in seguito al compromesso austro-ungarico (Ausgleich)

1887 – Herman Hollerith ottiene il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate

1917 – Prima guerra mondiale: Sul monte Zebio (Altopiano di Asiago) esplode una “mina” che seppellisce l’intero presidio della brigata Catania.

1941 – Seconda guerra mondiale: Gli Alleati invadono Siria e Libano

1949 – Celebrità del calibro di Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni e Edward G. Robinson vengono nominate in un rapporto dell’FBI come membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America

1959 – La prima (e unica) spedizione di posta missilistica

1967 – Guerra dei sei giorni: attacco israeliano alla nave americana USS Liberty che provoca 34 morti e 171 feriti

1968 – James Earl Ray viene arrestato per l’omicidio di Martin Luther King

1976 – Francesco Coco, Procuratore della Repubblica di Genova, diventa la prima vittima intenzionale delle Brigate Rosse

1984 – Esce nelle sale Ghostbusters – Acchiappafantasmi

1985 – Italia: ratifica dell’accordo di modifica dei Patti Lateranensi fra Italia e Città del Vaticano

1987 – Nasce il Telefono Azzurro

1995 – Rasmus Lerdorf invia un messaggio in un newsgroup (leggi il messaggio) annunciando la pubblicazione di “un set di piccoli binari scritti in C”, nasce il PHP 1.0

1998 – Charlton Heston diventa presidente della National Rifle Association

2004 – Primo transito di Venere dal 1882; il successivo avverrà il 6 giugno 2012

2011 – Google, Yahoo!, Facebook e Akamai Technologies effettuano il passaggio completo per 24 ore

Santi di oggi

San Clodolfo di Metz, vescovo

San Fortunato di Fano, vescovo

San Jacques Berthieu, sacerdote e martire

San Gildardo di Rouen, vescovo

San Guglielmo di York, vescovo

San Massimino d’Aix, vescovo

San Medardo di Saint Quentin, vescovo

San Pietro de Amer, mercedario

San Vittorino da Pioraco, eremita

Beato Armando da Zierikzee

Beato Giorgio Porta, mercedario

Beato Giovanni Davy, diacono certosino, martire

Beata Maddalena della Concezione, vergine mercedaria

Beata Maria del Divin Cuore (Droste Zu Vischering), religiosa

Beata Mariam Thresia Chiramel Mankidyan, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Thrissur

Beato Nicola da Gesturi (Giovanni Medda), cappuccino

Beato István Sandor, salesiano, martire

Nati oggi 8 giugno

Luigi Comencini (1916)

Robert Schumann (1810)

Kanye West (1977)

Frank Lloyd Wright (1869)

Morti oggi 8 giugno

Johann Winckelmann (1768)

Arnoldo Mondadori (1971)

Corrado Mantoni (1999)

Andrew Jackson (1845)