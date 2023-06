Accadde oggi: 6 giugno, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

6 Giugno 2023 - 09.08

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

1453 – Secondo la tradizione, miracolo eucaristico di Torino

1508 – Massimiliano I d’Asburgo viene sconfitto in Friuli dalle forze veneziane. Viene costretto a firmare una tregua triennale ed a cedere diversi territori a Venezia

1513 – Viene combattuta la battaglia di Novara

1523 – Gustav Vasa viene eletto re di Svezia

1809 – La Svezia promulga la costituzione del 1809

1833 – Il presidente statunitense Andrew Jackson diventa il primo presidente a viaggiare in treno

1844 – La Young Men’s Christian Association (YMCA) viene fondata a Londra

1857 – Sofia di Nassau sposa il futuro re Oscar II di Svezia-Norvegia

1859 – La regina Vittoria firma le carte che rendono il Queensland una colonia separata

1862 – Guerra di secessione americana: L’Unione conquista Memphis (Tennessee)

1912 – Inizia l’eruzione di Novarupta in Alaska. La seconda più grande eruzione vulcanica in tempi storici

1919 – Viene pubblicato sul Popolo d’Italia il Manifesto dei Fasci Italiani di Combattimento

1925 – Viene fondata la Chrysler Corporation

1933 – Apre il primo drive-in, a Camden (New Jersey)

1944 – Seconda guerra mondiale: D-Day: Lo Sbarco in Normandia dà il via all’Operazione Overlord

1945 – Seconda guerra mondiale: Norvegia: il re Haakon VII di Norvegia riprende il trono

1946 – Viene fondata la National Basketball Association (NBA)

1951 – A Berlino si tiene la prima edizione della Berlinale

1956 – David Marshall, 1º primo ministro di Singapore, si dimette

1966 – James Meredith, attivista dei diritti civili, viene ferito mentre cerca di marciare attraverso il Mississippi

1971 – Lancio della Soyuz 11

1974 – Viene promulgata una nuova costituzione, che rende la Svezia una monarchia parlamentare

1982 – Il ministro della difesa israeliano Ariel Sharon dà inizio all’operazione Pace in Galilea in Libano

1984 – In Unione Sovietica viene distribuita la prima versione di Tetris

1985 – Viene localizzato e riesumato il corpo del criminale di guerra nazista Josef Mengele

2012 – Ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare del XXI secolo

2016 – In Italia entra in vigore la legge sulle Unioni Civili

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Corea del Sud – Giorno della memoria

Queensland – Giorno del Queensland

Svezia – Festa nazionale

Santi di oggi 6 giugno

San Norberto di Prémontré, vescovo

Sant’Alessandro di Fiesole, vescovo

Santi Artemio, Candida e Paolina, martiri

San Bessarione d’Egitto, anacoreta

San Brelade, monaco

San Cerazio di Grenoble, vescovo

San Claudio di Besançon, abate e vescovo

San Colmoco, vescovo in Scozia

Sant’Eustorgio II, vescovo

San Gerardo dei Tintori, confessore

San Gilberto d’Alvernia, eremita e abate

Santa Grazia, martire

San Iarlath, vescovo

Sant’Ilarione il Giovane, archimandrita

San Marcellin Champagnat, sacerdote

Santi Padri mercedari di Avignone

Santi Pietro Dung, Pietro Thuan e Vincenzo Duong, martiri

San Rafael Guízar Valencia, vescovo

Beato Bertrando di San Genesio, patriarca

Beato Falcone, abate

Beato Guglielmo Greenwood, sacerdote certosino, martire

Beato Innocenty Jozef Wojciech Guz, sacerdote e martire

Beato Lorenzo da Villamagna, sacerdote

Nati oggi 6 giugno

Paul Giamatti (1967)

Marco Minniti (1956)

Diego Velàsquez (1599)

Morti oggi 6 giugno

Anne Bancroft (2005)

Camillo Benso Conte di Cavour (1861)

Robert Kennedy (1968)

Ronald Reagan (2004)