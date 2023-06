Accadde oggi: 2 giugno, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

2 Giugno 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

455 – I Vandali entrano a Roma e saccheggiano la città per due settimane. Ripartiranno con tesori incalcolabili, spoglie del tempio di Gerusalemme portate a Roma da Tito, e con l’Imperatrice Licinia Eudossia e le figlie Eudocia e Placidia

575 – Elezione di papa Benedetto I

657 – Morte di papa Eugenio I

1094 – Morte di San Nicola Pellegrino, patrono della città di Trani

1259 – Si celebra il matrimonio tra Manfredi di Sicilia ed Elena Ducas presso il Castello svevo di Trani

1379 – Giacomo Orsini conquista il castello di Marino, nello Stato della Chiesa, dopo aver vinto lo scontro campale della battaglia di Marino

1537 – Papa Paolo III emette la bolla “Veritas Ipsa” che condanna il commercio di schiavi

1615 – I primi missionari della Recolletta arrivano a Quebec City, da Rouen, in Francia

1751 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Magno cum animi, sul divieto di celebrare la messa in luoghi non autorizzati dal vescovo e nelle case private

1800 – Prima vaccinazione contro il vaiolo nel Nord America, a Trinity, in Terranova

1835 – Phineas Taylor Barnum parte per il suo primo giro di spettacoli per gli Stati Uniti

1848 – Si tiene a Praga il Congresso Pan-Slavo dove si raccolgono per la prima volta i rappresentanti di tutte le popolazioni slave dell’Europa centrale

1858 – Viene avvistata per la prima volta la Cometa Donati

1865 – Con la resa delle forze del Generale Edmund Kirby Smith a Galveston (Texas), finisce la guerra di secessione americana

1876 – Il rivoluzionario e poeta bulgaro Hristo Botev viene assassinato a Stara Planina

1878 – Si apre il Congresso di Berlino

1886 – Il Presidente Grover Cleveland sposa Frances Folsom nella Casa Bianca

1895 – In Italia si svolgono le Elezioni politiche generali per la 19ª legislatura

1897 – Mark Twain, rispondendo alle voci sulla sua morte, viene citato dal New York Journal per aver detto, “La notizia della mia morte è un’esagerazione”

1912 – Carl Laemmle fonda gli Universal Studios

1924 – Il governo degli Stati Uniti conferisce la cittadinanza a tutti i nativi Americani nati all’interno dei confini della nazione

1928 – Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia-Marchetti S.64, conquistano il record di distanza in volo in circuito chiuso, percorrendo un totale di 7.666 km ripetendo per 51 volte il tragitto fra Torre Flavia ed il faro di Anzio

1935 – USA: Babe Ruth annuncia il suo ritiro dal baseball

1941 – A Creta i paracadutisti tedeschi compiono il massacro di Kondomari

1946 – Con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l’Italia da monarchia a repubblica (12.717.923 voti contro 10.719.284). Dopo questo referendum il Re d’Italia Umberto II di Savoia lascia il Paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono le elezioni per l’assemblea costituente

1948 – Processo ai dottori: criminali nazisti Waldemar Hoven, Viktor Brack, Karl Brandt, Rudolf Brandt, Karl Gebhardt, Joachim Mrugowski, Wolfram Sievers sono impiccati nella prigione di Landsberg am Lech, in Baviera.

1953 – Incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC

1954 – Il senatore statunitense Joseph McCarthy asserisce che i comunisti si siano infiltrati nella Central Intelligence Agency

1965 – Guerra del Vietnam: il primo contingente di soldati combattenti Australiani arriva nel Vietnam del Sud

1967 – Le proteste a Berlino Ovest, contro l’arrivo dello Scià dell’Iran, si tramutano in scontri, durante i quali il giovane Benno Ohnesorg viene ucciso da un agente di polizia. La sua morte porterà alla fondazione del gruppo terroristico Movimento del 2 giugno

1979 – Papa Giovanni Paolo II visita la sua nativa Polonia, diventando il primo Papa a visitare un paese comunista

1985 – Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica Slavorum Apostoli, ai vescovi, ai sacerdoti, alle famiglie religiose ed a tutti i fedeli cristiani nel ricordo dell’opera evangelizzatrice dei santi Cirillo e Metodio dopo undici secoli

1995 – In Bosnia il pilota dell’USAF Scott O’Grady viene abbattuto da un missile terra-aria SA-6 mentre pattuglia con un F-16 la no-fly zone imposta dalla NATO.

1997 – Timothy McVeigh viene condannato per 15 capi di omicidio e cospirazione per il suo ruolo nell’Attentato di Oklahoma City all’Alfred P. Murrah Federal Building, nel 1995

2001 – In Italia viene ripristinata la Festa della Repubblica, che in precedenza era fissata la prima domenica di giugno

2003 – L’ESA lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Italia – Festa della Repubblica

Santi di oggi 2 giugno

San Comizio martire, martire

Sant’Erasmo di Formia, vescovo e martire

Sant’Eugenio I, papa

San Guido d’Acqui, vescovo

Santi Marcellino e Pietro, martiri

San Niceforo I di Costantinopoli, patriarca

San Nicola Pellegrino

Santi Potino, Blandina e compagni, martiri a Lione

Beato Giovanni de Barthulono, mercedario

Beato Giuseppe Thao Tiên, sacerdote e martire

Beato Sadoc e 48 compagni, martiri domenicani

Nati oggi 2 giugno

Tony Hadley (1960)

Thomas Hardy (1840)

Walter Nudo (1970)

Papa Pio X (1835)

Zachary Quinto (1977)

La Repubblica Italiana (1946)

Morti oggi 2 giugno

Rino Gaetano (1981)

Giuseppe Garibaldi (1882)