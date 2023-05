Accadde oggi: 23 maggio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

23 Maggio 2023 - 09.14

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 23 Maggio

Eventi storici

1099 – Viene fondato il Duomo di Modena.

1297 – Con la bolla pontificia “Lapis abscissus” vengono confermate le precedenti scomuniche dei cardinali Giacomo e Pietro Colonna ora estesa anche a Jacopone da Todi, ai cinque nipoti del card. Giacomo Colonna ed ai loro eredi dichiarati scismatici

1430 – Giovanna d’Arco viene catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne

1498 – Morte di Savonarola al rogo

1520 – Rivolta dei Maya contro i conquistadores

1533 – Il tribunale speciale presieduto da Thomas Cranmer, neo-arcivescovo di Canterbury, dichiara nullo il matrimonio di Enrico VIII d’Inghilterra con Caterina; cinque giorni dopo, il 28 maggio, dichiara valido quello con Anna, che il 1º giugno viene incoronata regina, mentre Caterina diventa principessa vedova (del principe Arturo Tudor).

1541 – Jacques Cartier lascia Saint-Malo (Francia) per il suo terzo viaggio

1555 – Paolo IV diventa Papa

1568 – Battaglia di Heiligerlee: Le truppe di Luigi di Nassau, fratello di Guglielmo I di Orange, sconfiggono a Heiligerlee, nella signoria di Groninga, una piccola forza di fedeli al Duca di Arenberg che stava invadendo le Fiandre.

1592 – Giordano Bruno è arrestato a Venezia

1609 – Ratifica ufficiale del secondo statuto della Virginia

1618 – La seconda defenestrazione di Praga fa precipitare la Guerra dei Trent’Anni

1701 – Dopo essere stato dichiarato colpevole dell’uccisione di William Moore e di pirateria, il Capitano William Kidd viene impiccato a Londra

1788 – Il Sud Carolina diventa l’ottavo stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache entrano a Napoli, rimettendo sul trono Ferdinando IV di Napoli e Sicilia.

1865 – Parata lungo Pennsylvania Avenue a Washington per celebrare la fine della guerra di secessione americana

1873 – Il parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord Ovest (che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920), si tratta delle famose “Giubbe Rosse”

1886 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 16ª legislatura

1900 – Il sergente William Harvey Carney diventa il primo afroamericano a ricevere una Medaglia d’onore del congresso (assegnata per eroismo durante la Battaglia di Fort Wagner durante la guerra di secessione americana)

1915 – Prima guerra mondiale: il Regno d’Italia dichiara guerra all’Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra

1934 – Vicino al loro rifugio di Black Lake (Louisiana), i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un’imboscata tesagli dai Texas Rangers

1945 – seconda guerra mondiale: Heinrich Himmler, il capo della Gestapo, si suicida mentre è sotto custodia degli Alleati

1949 – Viene istituita la Repubblica Federale Tedesca

1958 – L’Explorer I cessa le trasmissioni

1960 – Il Primo ministro di Israele David Ben-Gurion annuncia la cattura del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann

1985 – Thomas Patrick Cavanagh viene condannato all’ergastolo per aver tentato di vendere i segreti del bombardiere stealth all’Unione Sovietica

1992 – Strage di Capaci: una bomba fa saltare l’autostrada mentre transitano le auto del giudice Giovanni Falcone e della scorta

1995Sun Microsystems annuncia la nascita del linguaggio di programmazione Java.

Attentato di Oklahoma City: Ad Oklahoma City i resti dell’Alfred P. Murrah Federal Building vengono fatti implodere

2003 – Alpinismo: il venticinquenne Sherpa nepalese, Pemba Dorjie Sherpa, compie la più rapida ascensione di sempre dell’Everest, in 12 ore e 45 minuti

2008 – Viene firmato, a Brasilia, il trattato costitutivo dell’Unione delle Nazioni Sudamericane, Unasud, comunità politica ed economica integrata per i dodici Stati indipendenti del Sud America.



Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata mondiale delle tartarughe

Santi di oggi 23 maggio

San Desiderio di Langres (o da Genova), vescovo e martire

San Doroteo, monaco russo (Chiesa ortodossa russa)

Sant’Efebo di Napoli (o Eufebio), vescovo

Sant’Eufrosina di Polack, badessa

Santi Eutizio e Fiorenzo, monaci

San Fedele di Strasburgo, vescovo

San Giovanni Battista de’ Rossi, sacerdote

San Guglielmo di Rochester, martire

San Guiberto di Gembloux, monaco

Sant’Ilarione Jugskie, monaco russo (Chiesa ortodossa russa)

Santi Lucio, Montano e compagni, martiri

Santi Martiri di Cappadocia

Santi Martiri di Mesopotamia

San Michele di Sinnada, vescovo

Sant’Onorato di Subiaco, abate

San Ponzio di Condat, monaco

Santi di Rostov-Jaroslavl’ (Chiese di rito orientale)

San Siagrio di Nizza, vescovo

Santo Spes abate

Beati 20 Martiri di Beziers, mercedari

Beato Cristoforo Soler, mercedario

Beato Garcia de Cardenas, mercedario

Beato Giulio da Porto, mercedario

Beati Giuseppe Kurzawa e Vincenzo Matuszewski, sacerdoti e martiri

Beato Raimondo Folch, vescovo

Nati oggi 23 maggio

Rubens Barrichello (1972)

Bungaro (1964)

Andrea Delogu (1982)

Levante (1987)

Giuseppe Parini (1729)

Andrea Pazienza (1956)

Morti oggi 23 maggio

Giovanni Falcone (1992)

Heinrich Himmler (1945)

Roger Moore (2017)

John Nash (2015)

Girolamo Savonarola (1498)