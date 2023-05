Accadde oggi: 18 maggio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

18 Maggio 2023

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 18Maggio

Eventi storici

14 – Agrippina maggiore ed il piccolo “Caligola” lasciano Roma per raggiungere Ara Ubiorum (attuale Colonia) e ricongiungersi a Germanico Giulio Cesare.

1012 – Consacrazione di papa Benedetto VIII

1190 – Terza crociata: i crociati guidati da Federico Barbarossa e Federico VI di Svevia vincono la battaglia di Iconio contro il Sultanato di Rum

1198 – Incoronazione di Federico II Hohenstaufen come re di Sicilia nella cattedrale di Palermo

1450 – I ribelli di Jack Cade vengono scacciati da Londra dalle truppe lealiste, facendo crollare la ribellione

1593 – Le accuse di eresia al commediografo Thomas Kyd portano ad un mandato di arresto per Christopher Marlowe



1631 – A Dorchester (Massachusetts), John Winthrop il Vecchio presta giuramento e diviene il primo governatore del Massachusetts

1652 – Il Rhode Island approva la prima legge che rende la schiavitù illegale nel Nord America

1743 – Il papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Nimiam licentiam, sulla deplorevole facilità con cui si deroga alle norme sulla celebrazione dei matrimoni

1765 – Il fuoco distrugge un quartiere della città di Montréal, Quebec

1783 – Saint John, Nuovo Brunswick, Canada – I primi Lealisti dell’Impero Unito raggiungono Parrtown

1803 – Guerre napoleoniche: Il Regno Unito revoca il trattato di Amiens e dichiara guerra alla Francia

1804 – Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dal senato francese

1848 – Apertura della prima Assemblea nazionale tedesca (Nationalversammlung) a Francoforte sul Meno, Germania



18 m1863 – Guerra di secessione americana: ha inizio l’assedio di Vicksburg (finirà il 4 luglio)

1869 – Resa della Repubblica di Ezo al Giappone e sua dissoluzione

1896 – Nel campo di Chodynka, presso Mosca, 1.389 persone muoiono schiacciate dalla folla riunitasi per festeggiare l’incoronazione di Nicola II di Russia

1900 – Il Regno Unito proclama un protettorato su Tonga

1910 – La Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley

1917 – Prima guerra mondiale: il Selective Service Act viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti e dà al presidente il potere di arruolare soldati di leva

1933 – New Deal: il presidente Franklin Delano Roosevelt firma l’atto di creazione della Tennessee Valley Authority



1944Seconda guerra mondiale: battaglia di Monte Cassino – I tedeschi evacuano Montecassino e le forze alleate catturano la roccaforte dopo una resistenza di quattro lunghi mesi.

Seconda guerra mondiale: Inizia la deportazioni dei Tartari di Crimea da parte del governo sovietico

1948 – Il primo Yuan legislativo della Repubblica Cinese si riunisce ufficialmente a Nanchino

1951 – Il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna Israele per l’attacco alla Siria, e ingiunge allo Stato ebraico di far rientrare gli abitanti espulsi

1951 – Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak

1953 – Rogers Dry Lake, California: Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono (volò con un F-86 Sabrejet ad una velocità media di 1.049,83 km/h)

1956 – Prima ascensione sul Lhotse da parte di una spedizione svizzera



1958 – Un F-104 Starfighter stabilisce il record mondiale di velocità a 2.259,82 km/h

1969 – Programma Apollo: lancio dell’Apollo 10

1974 – Nell’ambito del progetto Buddha sorridente, l’India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento

1976 – Si accentua il clima di terrore in Argentina dopo il colpo di Stato; ritrovati centoventisei cadaveri crivellati da raffiche di mitra; le persone sequestrate e scomparse (desaparecidos) salgono a diverse centinaia

1980 – Il monte Sant’Elena, nello stato di Washington, erutta uccidendo 57 persone e causando danni per 3 miliardi di dollari

1986 – Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica Dominum et Vivificantem, sullo Spirito Santo nella vita della Chiesa e del mondo

1990 – Il TGV Atlantique n.25 (TVG325) conquista il record di velocità per mezzi ferroviari convenzionali raggiungendo i 515,3 km/h



1993 – Dopo undici anni di latitanza, all’alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarrone (Catania)

1995 – Alain Juppé diventa primo ministro di Francia

1998 – Caso antitrust Microsoft: Il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti e 20 stati americani aprono un procedimento dell’antitrust contro la Microsoft.

Seconda conferenza ministeriale a Ginevra (Svizzera) dell’Organizzazione mondiale del commercio

1999 – Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di presidente della Repubblica

2005 – Durante una spedizione italiana sull’Annapurna, una valanga travolge gli alpinisti, causando la morte di Christian Kuntner, originario dell’Alto Adige

2006 – Il Nepal con una risoluzione del parlamento si dichiara stato laico

2018 – All’aeroporto di L’Avana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo provocando la morte di 107 passeggeri

Santi di oggi

San Giovanni I, papa e martire

Santa Bartolomea Capitanio, vergine

San Dioscoro, martire

Sant’Erik IX di Svezia, re

San Felice da Cantalice, frate minore cappuccino

San Felice di Spalato, vescovo e martire

San Leonardo Murialdo, sacerdote

San Potamone, martire

Santi Teodoto, Tecusa, Alessandra, Claudia, Faina, Eufrasia, Matrona e Giulitta, martiri

San Venanzio di Camerino, martire

Beata Bartolomea Carletti da Chivasso, vergine clarissa, fondatrice

Beata Blandina del Sacro Cuore, religiosa

Beato Burcardo di Beinwil, sacerdote

Beato Guglielmo da Tolosa, sacerdote

Beato Marcin Jan Oprzadek, sacerdote e martire

Beato Stanisław Kubski, sacerdote e martire

Nati oggi 18 maggio

Enrico Brignano (1966)

Frank Capra (1897)

Giovanni Falcone (1939)

Papa Giovanni Paolo II (1920)

Bertrand Russel (1872)

Paolo Vallesi (1964)

Morti oggi 18 maggio

Chris Cornell (2017)

Alberto La Marmora (1863)

Enzo Tortora (1988)

Giampiero Galeazzi (1946)