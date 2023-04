Accadde oggi: 26 aprile, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

26 Aprile 2023 - 09.30

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 26 aprile

1458 – Terremoto di magnitudo 5.8 che provoca alcuni morti in Umbria e Marche;

1478 – Firenze: Congiura dei Pazzi contro Lorenzo de’ Medici; il fratello del Magnifico, Giuliano viene ucciso in cattedrale;

1518 – Disputa di Heidelberg di Martin Lutero;

1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache al comando di Federico Bianchi occupano Foligno;

1848 – Liverpool, i due naturalisti Alfred Russel Wallace ed Henry Walter Bates partono per l’esplorazione dell’Amazzonia;

1859 – L’Austria dichiara guerra al Regno di Sardegna: scoppia la Seconda guerra d’indipendenza italiana.

1868 – Rivolta de Su Connottu a Nuoro contro il cosiddetto editto delle chiudende;

1915 – Londra, Sidney Sonnino, per conto del Regno d’Italia, firma un patto con Regno Unito e Francia, impegnandosi ad entrare in guerra contro la Germania e l’Austria;

1931 – New York, si effettua la prima trasmissione televisiva sperimentale: la presentatrice Fay Marbe, un’attrice;

1933 – Viene istituita la Gestapo, la polizia segreta ufficiale del regime nazista;

1937 – Guerra civile spagnola: bombardamento di Guernica;

1942 – Manciuria: nell’esplosione in una miniera rimangono uccisi oltre 1.500 lavoratori;

1945 – Insurrezione a Padova. Rimangono uccisi 224 partigiani e 500 tra Tedeschi e fascisti repubblicani;

1954 – Si apre la Conferenza di Ginevra: scopo riportare la pace in Indocina ed in Corea

1961 – Italia, prima trasmissione televisiva di Tribuna politica;

1962 – USA/Programma Ranger: il velivolo spaziale Ranger 4 si schianta sulla luna;

1964 – Dalla fusione fra Tanganica e Zanzibar nasce lo Stato di Tanzania;

1986 – Disastro di Černobyl’: A Černobyl’, in Unione Sovietica, l’esplosione in una centrale elettronucleare provoca immediatamente trentuno vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell’Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni;

1994:Il Sudafrica tiene le sue prime elezioni cui partecipano anche uomini e donne nere;

Giappone: Un Airbus A300-600R della China Airlines si schianta all’aeroporto di Nagoya: 264 vittime;

2002 – Il diciannovenne Robert Steinhäuser spara e uccide 17 persone nella sua scuola a Erfurt in Germania.

2017 – Ultima manovra della sonda Cassini: tuffo tra gli anelli di Saturno.

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Stati Uniti d’America (Florida, Georgia) – Confederate Memorial Day

Tanzania – Festa dell’Unione

Tatarstan – Giornata della lingua tatara (in commemorazione del poeta tartaro Ğabdulla Tuqay)

Santi di oggi

Santi 38 Martiri mercedari di Auterive

San Basileo di Amasea, vescovo

San Cleto, papa

Santi Guglielmo e Pellegrino, eremiti

San Marcellino, papa e martire

San Pascasio Radberto, abate di Corbie

San Primitivo martire, martire

San Rafael Arnaiz Barón, trappista

San Ricario di Centule, sacerdote

Santo Stefano di Perm, vescovo

Beata Alda da Siena (Aldobrandesca), vedova

Beati Domenico e Gregorio, sacerdoti domenicani

Beato Julio Junyer Padern, sacerdote salesiano e martire

Beato Władysław Goral, vescovo e martire

Beato Ramón Oromí Sullà, sacerdote e martire

Beato Stanislaw Kubista, sacerdote e martire

Nati oggi 26 aprile

Marco Aurelio (121)

Eugène Delacroix (1798)

Michele Ferrero (1925)

Lorenzo Fragola (1995)

Giorgia (1971)

Neri Parenti (1950)

Giacomo Poretti (1956)

Melania Trump (1970)

Morti oggi 26 aprile

Edmund Husserl (1938)

Bjornstjerne Bjornson (1910)