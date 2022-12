Chi è Alessandro Vespignani, l'epidemiologo presidente della Fondazione Isi

globalist Modifica articolo

1 Dicembre 2022 - 21.50

Chi è Alessandro Vespignani? Epidemiologo è diventato noto durante i mesi della pandemia quando più volte in collegamento spiegava la pericolosità della diffusione del Covid, spesso finendo nel mirino dei no-vax, dei negazionismi e di tutta la destra ‘bolsonariana’ ora diventata maggioranza di governo.

Nato a Roma nel 1965, Vespignani è uno dei massimi esperti mondiali di modelli epidemiologici e scienza delle previsioni. Laureato in Fisica a Roma, ha lavorato in università e centri di ricerca a Yale, Leida, Trieste, Parigi, Indianapolis e Torino. Attualmente vive a Boston, dove è professore alla Northeastern University di cui dirige il Network Science Institute.

Con il suo team di lavoro ha contribuito alla gestione internazionale delle epidemie di Ebola, Sars e Zika. Dal 2020 ha collaborato con l’Oms, il Cdc, la Casa Bianca e altre istituzioni nazionali e internazionali nella risposta al Coronavirus.

Recentemente è diventato presidente della Fondazione Isi. Subito dopo la nomina ha detto: “Oggi la scienza dei dati è un elemento fondamentale per la comprensione della complessità e del mondo che ci circonda. Mi piacerebbe che la Fondazione Isi diventasse ancora di più un punto di riferimento in quest’area. Questi anni di pandemia ci hanno insegnato quanto sia importante una lettura appropriata dei dati. Le potenzialità sono enormi, perché oggi acquisiamo informazioni a una velocità e in una quantità senza precedenti”