Cauteruccio: «Lascio Firenze perché non ha più spazio per il teatro contemporaneo»

con il suo Teatro Studio Krypton ha marchiato la storia teatrale italiana dagli anni ’80 del secolo scorso: fino al nuovo millennio ha esplorato l’uso delle tecnologie e una recitazione innovativa in spettacoli sorprendenti che hanno allargato la visuale passando dalla rilettura dell’Eneide insieme ai Litfiba nel 1983 a esplorazioni del mito classico e dell’amato Samuel Beckett. Aha operato per lungo tempo in maniera incisiva con la direzione artistica del Teatro Studio nella vicinafino a pochi anni fa. Regista, scenografo, attore nato a Marano Marchesato presso Cosenza nel 1956, dal 1975 nel capoluogo toscano, lo lascia con una decisione pubblica che, per l’operato dell’artista, ha un valore pubblico, non è un fatto privatoSono a Firenze da 45 anni. Iniziai il gruppo del Marchingegno, debuttai all’ostello di Santa Monaca in un laboratorio dei Magazzini Criminali nella facoltà di architettura il giorno in cui fu rapito Aldo Moro, il 16 marzo 1978. Ricordo un vero lockdown, non c’era nessuno in giro e lo spettacolo si intitolava “Metodo numero 1”. Avevo iniziato nel 1976 con le prime performance da studente. Nell’82 creai uno spettacolo con laser, uno dei primi, all’Affratellamento quando era il teatro dove facevano spettacoli i Magazzini. Ho iniziato quindi nell’80.Me ne vado perché, dopo cinque anni dall’abbandono del Teatro Studio determinato da un taglio ministeriale ingiustificato, sono stato preso in giro per cinque anni dal teatro della Toscana. Avevo preso la gestione come Krypton con l’accordo di poter continuare a sviluppare progetti sui linguaggi contemporanei anche attraverso la Pergola. In tutti questi anni mi hanno preso in giro e la compagnia si è trovata a svolgere un’attività risicatissima ed è diventato impossibile lavorare. Quanto speravo potesse avvenire, e che il mio lavoro di regista fosse riconosciuto da uno dei teatri più importanti, si è rivelato falso: il teatro continua a investire su nomi che abbiano una certa notorietà. L’ultima è che un bravissimo attore di cinema come Stefano Accorsi è diventato direttore artistico di uno dei teatri più antichi al mondo. Ma lì non riesco a parlare con il direttore artistico. Tra artisti ti comprendi, con i burocrati no. Ho deciso allora di lasciare la città e tornare nella mia terra calabra. Ho bisogno di ripulirmi dopo aver cercato per anni soluzioni.Sì, ho fatto due opere, non è lì il problema. Il problema è il teatro, è come continuo a fare il mio teatro–architettura in giro per l’Italia. Ho vinto un bando del Ministero degli esteri per un’opera teatrale su Brunelleschi che va per il mondo in ambasciate, istituti di cultura e consolati e porta in giro il nome di Firenze e del suo architetto, ma il teatro della Pergola non mi ha chiamato per portare lì lo spettacolo dove peraltro ho realizzato le riprese.In questo teatro della Toscana c’è un artista toscano coinvolto? A me non risulta. Hanno coinvolto nomi altisonanti ma non ho visto in programmazione artisti come Federico Tiezzi, Alfonso Santagata, Ugo Chiti. Non si capisce chi gestisce questo teatro. Siccome ho ceduto il grande progetto del Teatro Studio a Scandicci che è stato letteralmente distrutto, quest’anno lo hanno dato al Teatro delle donne e hanno fatto bene, ma è una cosa di facciata. Questo mi ha fatto cadere le braccia. Non esiste un sistema teatrale della Toscana che invece è riconosciuto dal ministero e da grandi enti con finanziamenti di milioni. Possibile non diano nessuna possibilità a compagnie e registi toscani? Allora questa storia va tirata fuori e spero la mia presa di posizione stimoli gli altri. In tutti i teatri nazionali d’Italia, da Roma a Napoli, attivano e promuovono e sostengono gli artisti del territorio, a Firenze no. Il teatro della Toscana fa quanto faceva l’Eti – Ente teatrale italiano che distribuiva gli spettacoli detti di giro. Negli ultimi anni hanno prodotto Gabriele Lavia, Isabelle Hubbert con la regia di Bob Wilson che è una co-produzione con Parigi e Wilson ora è un classico, il contemporaneo è altro, sono i giovani di oggi.I “Nuovi nuovi”? Preferisco non parlarne.Andrebbe chiesto al sindaco Dario Nardella, all’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, alla fondazione del teatro che quest’ultimo presiede. Chiedendoglielo diranno che hanno grande stima di Cauteruccio il quale però con la stima non paga l’affitto e non costa nulla: quando faccio proposte non rispondono, ne faccio da cinque anni e mi prendono in giro. Nella mia ingenuità ci sono cascato. Quando ho esaurito le risorse materiali e psicologiche, mi sono detto che la città non ha un progetto teatrale. Il progetto era quello del Teatro Studio a Scandicci che era riconosciuto in Italia e all’estero. Tornando a Bob Wilson: per me non rappresenta la contemporaneità, è uno dei più importanti registi del mondo ma come classico e come tale deve arrivare alla Pergola. È stato maestro della mia generazione e ho 65 anni, non è la contemporaneità che è fatta da cosa succede in Europa dove ci sono registi giovani importanti per la crudezza del loro linguaggio, perché hanno capito che il teatro deve essere politico, mentre qui c’è un sipario di velluto. Renato Palazzi ha scritto un bell’articolo sul Sole 24 Ore: il teatro italiano si illude di aprire il sipario davanti a platee con Shakespeare e Pirandello. Invece il teatro lavora sull’esistenza dell’essere. Allora cosa sto a fare qui se il teatro non si pone il problema del rapporto tra uomo e tecnologia che ho affrontato 40 anni fa? Per questo il grande teatro tradizionale mi ha tenuto a margine. Se il teatro della Toscana deve basarsi su programmazioni che non tengono conto di discutere con gli artisti di oggi che faccio io? Preferisco tornare alla natura e al mito, infatti torno in Magna Grecia.Il sogno è realizzare un ponte di luce sullo Stretto di Messina e far dialogare a distanza Scilla e Cariddi e riesumare cosa rappresenta quel luogo.Dovrebbe coinvolgere gli artisti in grado di portare il teatro alla città, alla gente, che difficilmente tornerà nei teatri dopo la pandemia: deve diventare vitale, deva andare nei luoghi: l’ho proposto all’infinito e mi hanno risposto picche. È una situazione gravissima, c’è un degrado culturale nel teatro toscano. Che un artista che come me penso abbia fatto molto in questa città sia costretto ad andarsene è significativo e dovrebbe porre domande.