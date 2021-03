Le parole di Eduardo de Filippo e Gabriele Lavia per celebrare la Giornata mondiale del Teatro

admpumiddle

“Voglio vedere anche io il teatro che cammina, il teatro che non si arrende, che va avanti: con i giovani, con gli anziani, con i vecchi come me". Comincia così, con le parole del simbolico 'testamento' dell’attore e regista Eduardo De Filippo, nella sua ultima apparizione in pubblico – proprio nel Teatro Antico di Taormina, nel settembre del 1984, anno della sua scomparsa – un video-messaggio di solidarietà al mondo dello spettacolo che include il contributo di Gabriele Lavia.



Prodotto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e dal Parco Archeologico Naxos Taormina con il supporto tecnologico di Videobank, il video celebra la Giornata mondiale del Teatro 2021, sabato 27 marzo. L’omaggio include una performance di musica e letture registrata sull'inconfondibile scena del Teatro Antico e poi conclude con il contributo originale di Lavia, sul senso del teatro di ieri e di oggi e prende spunto dall'Amleto di Shakespeare: "Lo scopo del teatro” - dice Lavia – “è di reggere lo specchio alla natura umana". Il teatro come una delle più grandi conquiste della civiltà umana e insieme un messaggio di solidarietà e di speranza per tutti i lavoratori dello spettacolo, costretti a scendere dal palco di tutti i teatri d’Italia, rimasti vuoti, senza attori o pubblico a causa della pandemia.





Inizialmente concepito 'live' per festeggiare con i visitatori la riapertura dei siti monumentali indicata dal Ministero della cultura per il weekend del 27 marzo, il progetto è stato riformulato in formato video e sarà trasmesso in streaming alle 17.30, sulle pagine Facebook dei due enti.

Sul palco l’attoreleggerà i brani del drammaturgo Brett Bailey e del regista russo Anatolij Vassil’ev accompagnato dalle musiche del duo composto daal pianoforte jazz eal fagotto.