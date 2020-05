Con Paola Cortellesi, Valeria Solarino e Accorsi il teatro è online

“Ti mando la collezione del filologo, detta Catalogo Peppino Amato”. Vi pare una frase insensata? È invece parto di un genio dell’aforisma e del paradosso, Ennio Flaiano, estratta dal suo “Frasario essenziale per passare inosservati in società” che Paola Cortellesi interpreta in una performance teatral – televisiva mercoledì 20 maggio su Firenze Tv. Firenze Tv è un canale su YouTube della Fondazione Teatro della Toscana con l’emittente Controradio dopo che il Covid19 ha chiuso i teatri: pubblica video creati ad hoc e con inizio all’orario classico per gli spettacoli del Teatro della Pergola, le 20.45. Il 20 maggio è l’attrice romana a interpretare e rileggere Flaiano ed estratti dal suo “Frasario” come “Si sono tutti alcolizzati contro di me” oppure “In quanto ad idee politiche io e lei siamo agli antilopi”.Giovedì 21 Valeria Solarino interpreta “Moravagine” di Blaise Cendrars, venerdì 22 Stefano Accorsi le “Favole al telefono” di Gianni Rodari.Il Centro studi della Fondazione pubblica inoltre video con materiale storico, video dei “Nuovi” che gestiscono e recitano nel teatro Niccolini, della Scuola di formazione del mestiere dell’attore l’Oltrarno diretta da Pierfrancesco Favino.