Serie A: Juventus e Roma vincono e accorciano sulla vetta

13 Gennaio 2026 - 12.33 Culture

ATF

di Francesco Frati

A chiudere la giornata è stata la partita Juventus-Cremonese, dominata in lungo e in largo dai bianconeri, come conferma il 5-0 finale. In gol per i torinesi Bremer, David e Yildiz nel primo tempo, mentre nella ripresa la doppietta di Mckennie ha arrotondato il punteggio, confermando che la cura Luciano Spalletti sta funzionando e ora la squadra piemontese può cominciare a guardare seriamente ai primi posti della classifica, anche a qualcosa in più della semplice lotta per il quarto posto, visto che all’orizzonte ci sono i due scontri diretti con Napoli e Inter che tanto possono cambiare per il proseguo della stagione.

Così il campionato italiano continua a confermarsi più incerto che mai, con ben 5 squadre in 4 punti e con le prime tre, Inter, Napoli e Milan che devono recuperare una partita. In questo turno, l’unica altra squadra a vincere nelle zone di alta classifica è la Roma, che supera facilmente il Sassuolo per 2-0 tra le mura amiche grazie ai gol di Konè e Soule. Anche gli uomini di Gasperini rilanciano le proprie ambizioni confermandosi una squadra ostica per tutti e che sicuramente darà filo da torcere alle altre sino al termine della stagione.

Il big match di giornata si è giocato nella serata di Domenica, in quella che aveva tutti i sapori di una rivincita della passata stagione, Inter-Napoli, e che proprio come l’anno scorso è terminata in parità, questa volta per 2-2. Gli uomini di Chivu recriminano per essere stati 2 volte in vantaggio con Di Marco prima e Chalanoglu su rigore poi, mentre quelli di Conte, espulso per proteste veementi in occasione del penalty e a rischio stangata, dimostrano di avere attributi da vendere e recuperano una partita che sembrava persa, tenendo aperto il campionato.

Perde terreno anche il Milan, che per la seconda partita consecutiva lascia punti per strada, pareggiando per 1-1 al Franchi di Firenze. In una partita equilibrata e vivace a risolvere la situazione sembrava essere il colpo di testa di Comuzzo a venticinque minuti dalla fine, ma all’ultimo istante del tempo regolamentare una sassata di Nkunku permette ai rossoneri di guadagnare un punto insperato. Per i viola si tratta del terzo risultato utile consecutivo che insieme a delle ritrovate prestazioni fa ben sperare per una salvezza che ora sembra alla portata per i ragazzi di Vanoli.

Ritrova la vittoria la Lazio di Sarri, che al Bentegodi passa per 0-1 grazie ad un autogol di Nelsson al minuto 80, mentre Como e Bologna si dividono la posta in palio con grande rammarico tra le fila rossoblù, avanti con Cambiaghi, poi espulso, e raggiunti al 94° da un eurogol di Baturina.

L’Atalanta di Palladino continua la sua marcia battendo il Torino per 2-0 tra le mura amiche e continuando la rimonta per le zone nobili della classifica, ora al settimo posto, con i gol di De Ketelaere e Pasalic a decidere la contesa.

Nelle altre gare Udinese e Pisa pareggiano per 2-2, mentre Genoa e Parma si aggiudicano gli scontri salvezza rispettivamente contro Cagliari per 3-0 e Lecce per 1-2.

Il campionato ora vede i recuperi infrasettimanali di Inter, Napoli, Milan e Bologna che andranno a rimuovere gli asterischi dalla classifica e a delineare il quadro completo della graduatoria. Inoltre, anche il mercato è aperto e permette alle squadre di acquistare calciatori per puntigliare le rose e arrivare sino in fondo in una stagione estenuante e piena di partite.