Ucraina, Stakhovsky: il tennista che battè Federer a Wimbledon ora combatte contro i russi

5 Marzo 2022 - 10.16 Globalsport

Sergiy Stakhovsky, ex tennista ucraino celebre per la sua vittoria su Roger Federer a Wimbledon nell’edizione 2013, è tornato in patria attraversando a piedi il confine slovacco, per combattere contro l’esercito russo.



“E’ stata una decisione molto difficile, ho una moglie e tre figli che adoro. Devi dire loro che papà sta partendo e non sa quando tornerà. A volte è difficile dormire con tutto questo in testa. Ma ora che sono a Kiev mi sento sollevato, perché vedo molta energia negli occhi della gente”,

“Non sono un soldato, non ho mai impugnato una pistola, non ho mai sparato a nessuno. Ma se devo, lo farò. Paura? Certo che c’è paura, solo gli idioti non provano paura in questa situazione”