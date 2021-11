Sorteggiati i gruppi delle Atp Finals di Torino: Berrettini insieme a Medvedev, Zverev e Hurkacz

admpumiddle

ppo rosso insieme a Medvedev, Zverev e Hurkacz mentre al n°1 del mondo Djokovic sono toccati Tsitsipas, Rublev e Ruud.

Le ATP Finals cominceranno Domenica a Torino con il romano

, sesta testa di serie al Masters di fine anno, che comincerà un torneo complicato visto che affronterà tre specialisti come il russo campione in carica, il tedesco vincitore del 2018 e il polacco, che sul cemento ha vinto quest'anno il suo primo 1000 della stagione (Miami, outdoor). outstream

Nel Nel

Gruppo Rosso

c'è invece la prima testa di serie,

Novak Djokovic

, il greco

Stefanos Tsitsipas

(che sarà regolarmente al via del torneo, scongiurate le ipotesi di ritiro per il problema al gomito accusato a Bercy, con Sinner primo sostituto che non potrà volare in Piemonte), il russo

Andrey Rublev

e il norvegese

Casper Ruud

.



Inizio torneo come detto quantomeno proibitivo per il nostro che con Daniil Medvedev ha un record negativo essendo stato battuto a Indian Wells nel 2018 e nell'Atp Cup quest'anno come con Alexander Zverev, battuto nel 2019 ma vincitore negli altre incontri, nel 2018 a Roma, nel 2019 a Shanghai e a Madrid quest'anno; con Hubert Hurkacz Berrettini ha invece un record positivo con le vittorie alle qualificazioni per gli Australian Open nel 2018 e a Wimbledon questa estate che bissano la vittoria del ceco a Miami due anni fa. ad_dyn<



Si avvicina sempre di più l'inizio del torneo finale della stagione tennistica con i migliori 8 tennisti dell'anno che hanno cioè totalizzato più punti nei vari tornei, con Matteo Berrettini che è finito nel gru